https://ria.ru/20230930/trevoga-1899682530.html
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.09.2023
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T22:33
2023-09-30T22:33
2023-09-30T22:33
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
киев
херсонская область
вооруженные силы рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Днепропетровской области сигнал тревоги прозвучал в 22.14 (совпадает с мск). Через 6 минут тревогу объявили в Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
киев
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_473:450:2602:2047_1920x0_80_0_0_5eee53a73b7ba98d19d987b6febb06ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, киев, херсонская область , вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Киев, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Украина
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу