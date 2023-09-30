https://ria.ru/20230930/trevoga-1899682530.html

В двух украинских областях объявили воздушную тревогу

В двух украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.09.2023

В двух украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T22:33

2023-09-30T22:33

2023-09-30T22:33

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

киев

херсонская область

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Днепропетровской области сигнал тревоги прозвучал в 22.14 (совпадает с мск). Через 6 минут тревогу объявили в Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

киев

херсонская область

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, киев, херсонская область , вооруженные силы рф, украина