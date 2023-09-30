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Черноморский флот может уничтожать новые украинские беспилотные подлодки с помощью советской тактики с применением вертолетов Ка-27 и малых противолодочных... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T07:21
2023-09-30T07:21
2023-09-30T15:46
специальная военная операция на украине
ка-27
forbes
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Черноморский флот может уничтожать новые украинские беспилотные подлодки с помощью советской тактики с применением вертолетов Ка-27 и малых противолодочных кораблей проекта 1124, считает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс."Если Черноморский флот будет применять вертолеты Ка-27 и корабли проекта 1124 по советским лекалам, то он сможет обнаруживать и уничтожать украинские подводные дроны до того, как те проникнут на стоянки флота", — написал журналист.Обозреватель со ссылкой на военного эксперта Троя Бенца описывает советскую тактику прибрежной противолодочной обороны как крайне сложную. Она предполагала применение пар "вертолет — корабль", где оба участника взаимно прикрывали "слепые зоны" своих средств обнаружения. За счет такого размещения флот способен создать завесу на входах в заливы и в других узких местах.ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики и военные аэродромы. Российские подразделения уничтожают большинство беспилотников.
https://ria.ru/20230922/drony-1897954234.html
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ка-27, forbes, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ка-27, Forbes, Вооруженные силы Украины
В США рассказали о советской задумке, способной разрушить надежды ВСУ
Forbes: против украинских подводных дронов сработает советская тактика