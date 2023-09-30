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В США рассказали о советской задумке, способной разрушить надежды ВСУ - РИА Новости, 30.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 30.09.2023 (обновлено: 15:46 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/sonar-1899586765.html
В США рассказали о советской задумке, способной разрушить надежды ВСУ
В США рассказали о советской задумке, способной разрушить надежды ВСУ - РИА Новости, 30.09.2023
В США рассказали о советской задумке, способной разрушить надежды ВСУ
Черноморский флот может уничтожать новые украинские беспилотные подлодки с помощью советской тактики с применением вертолетов Ка-27 и малых противолодочных... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T07:21
2023-09-30T15:46
специальная военная операция на украине
ка-27
forbes
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Черноморский флот может уничтожать новые украинские беспилотные подлодки с помощью советской тактики с применением вертолетов Ка-27 и малых противолодочных кораблей проекта 1124, считает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.&quot;Если Черноморский флот будет применять вертолеты Ка-27 и корабли проекта 1124 по советским лекалам, то он сможет обнаруживать и уничтожать украинские подводные дроны до того, как те проникнут на стоянки флота&quot;, — написал журналист.Обозреватель со ссылкой на военного эксперта Троя Бенца описывает советскую тактику прибрежной противолодочной обороны как крайне сложную. Она предполагала применение пар "вертолет — корабль", где оба участника взаимно прикрывали "слепые зоны" своих средств обнаружения. За счет такого размещения флот способен создать завесу на входах в заливы и в других узких местах.ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики и военные аэродромы. Российские подразделения уничтожают большинство беспилотников.
https://ria.ru/20230922/drony-1897954234.html
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ка-27, forbes, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ка-27, Forbes, Вооруженные силы Украины
В США рассказали о советской задумке, способной разрушить надежды ВСУ

Forbes: против украинских подводных дронов сработает советская тактика

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВертолет Ка-27
Вертолет Ка-27 - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вертолет Ка-27. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Черноморский флот может уничтожать новые украинские беспилотные подлодки с помощью советской тактики с применением вертолетов Ка-27 и малых противолодочных кораблей проекта 1124, считает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«

"Если Черноморский флот будет применять вертолеты Ка-27 и корабли проекта 1124 по советским лекалам, то он сможет обнаруживать и уничтожать украинские подводные дроны до того, как те проникнут на стоянки флота", — написал журналист.

Обозреватель со ссылкой на военного эксперта Троя Бенца описывает советскую тактику прибрежной противолодочной обороны как крайне сложную. Она предполагала применение пар "вертолет — корабль", где оба участника взаимно прикрывали "слепые зоны" своих средств обнаружения. За счет такого размещения флот способен создать завесу на входах в заливы и в других узких местах.
ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики и военные аэродромы. Российские подразделения уничтожают большинство беспилотников.
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Специальная военная операция на УкраинеКа-27ForbesВооруженные силы Украины
 
 
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