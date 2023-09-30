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На Украине заявили, что начали выпускать снаряды натовского калибра - РИА Новости, 30.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/snaryady-1899616409.html
На Украине заявили, что начали выпускать снаряды натовского калибра
На Украине заявили, что начали выпускать снаряды натовского калибра - РИА Новости, 30.09.2023
На Украине заявили, что начали выпускать снаряды натовского калибра
На Украине начали производить снаряды 155 мм калибра, который является стандартом НАТО, налажено производство морских дронов и беспилотников большой дальности,... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T12:37
2023-09-30T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На Украине начали производить снаряды 155 мм калибра, который является стандартом НАТО, налажено производство морских дронов и беспилотников большой дальности, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на международном форуме оборонных индустрий в Киеве. По словам Кулебы, которые приводит пресс-служба на сайте МИД, "на украинских предприятиях уже производятся артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы натовского калибра 155 мм", а также "автоматизированные системы: морские дроны, БПЛА большой дальности, ракеты", "противотанковые комплексы". Украинские власти также анонсировали создание Альянса оборонных индустрий, к которому могут присоединиться иностранные производители оружия и военной техники. Киев обещает таким компаниям специальный экономический режим. По заявлению МИД, будет создан оборонный фонд за счет дивидендов от оборонных активов, частных инвестиций, доходов от продажи конфискованных российских активов. В субботу в Киеве состоялся первый международный форум оборонных индустрий (DFNC1), на нем по видеосвязи выступили представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, генсек НАТО Йенс Столтенберг и представители стран-союзников. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
https://ria.ru/20230930/plennyy-1899609091.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Кулеба
На Украине заявили, что начали выпускать снаряды натовского калибра

Кулеба: на украинских предприятиях уже производят снаряды натовского калибра

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На Украине начали производить снаряды 155 мм калибра, который является стандартом НАТО, налажено производство морских дронов и беспилотников большой дальности, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на международном форуме оборонных индустрий в Киеве.
По словам Кулебы, которые приводит пресс-служба на сайте МИД, "на украинских предприятиях уже производятся артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы натовского калибра 155 мм", а также "автоматизированные системы: морские дроны, БПЛА большой дальности, ракеты", "противотанковые комплексы".
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Украинские власти также анонсировали создание Альянса оборонных индустрий, к которому могут присоединиться иностранные производители оружия и военной техники. Киев обещает таким компаниям специальный экономический режим. По заявлению МИД, будет создан оборонный фонд за счет дивидендов от оборонных активов, частных инвестиций, доходов от продажи конфискованных российских активов.
В субботу в Киеве состоялся первый международный форум оборонных индустрий (DFNC1), на нем по видеосвязи выступили представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, генсек НАТО Йенс Столтенберг и представители стран-союзников.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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