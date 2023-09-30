https://ria.ru/20230930/snaryady-1899616409.html

На Украине заявили, что начали выпускать снаряды натовского калибра

На Украине заявили, что начали выпускать снаряды натовского калибра - РИА Новости, 30.09.2023

На Украине заявили, что начали выпускать снаряды натовского калибра

На Украине начали производить снаряды 155 мм калибра, который является стандартом НАТО, налажено производство морских дронов и беспилотников большой дальности,... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T12:37

2023-09-30T12:37

2023-09-30T12:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На Украине начали производить снаряды 155 мм калибра, который является стандартом НАТО, налажено производство морских дронов и беспилотников большой дальности, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на международном форуме оборонных индустрий в Киеве. По словам Кулебы, которые приводит пресс-служба на сайте МИД, "на украинских предприятиях уже производятся артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы натовского калибра 155 мм", а также "автоматизированные системы: морские дроны, БПЛА большой дальности, ракеты", "противотанковые комплексы". Украинские власти также анонсировали создание Альянса оборонных индустрий, к которому могут присоединиться иностранные производители оружия и военной техники. Киев обещает таким компаниям специальный экономический режим. По заявлению МИД, будет создан оборонный фонд за счет дивидендов от оборонных активов, частных инвестиций, доходов от продажи конфискованных российских активов. В субботу в Киеве состоялся первый международный форум оборонных индустрий (DFNC1), на нем по видеосвязи выступили представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, генсек НАТО Йенс Столтенберг и представители стран-союзников. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

https://ria.ru/20230930/plennyy-1899609091.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, дмитрий кулеба