На Украине заявили, что начали выпускать снаряды натовского калибра
Кулеба: на украинских предприятиях уже производят снаряды натовского калибра
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На Украине начали производить снаряды 155 мм калибра, который является стандартом НАТО, налажено производство морских дронов и беспилотников большой дальности, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на международном форуме оборонных индустрий в Киеве.
По словам Кулебы, которые приводит пресс-служба на сайте МИД, "на украинских предприятиях уже производятся артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы натовского калибра 155 мм", а также "автоматизированные системы: морские дроны, БПЛА большой дальности, ракеты", "противотанковые комплексы".
Украинские власти также анонсировали создание Альянса оборонных индустрий, к которому могут присоединиться иностранные производители оружия и военной техники. Киев обещает таким компаниям специальный экономический режим. По заявлению МИД, будет создан оборонный фонд за счет дивидендов от оборонных активов, частных инвестиций, доходов от продажи конфискованных российских активов.
В субботу в Киеве состоялся первый международный форум оборонных индустрий (DFNC1), на нем по видеосвязи выступили представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, генсек НАТО Йенс Столтенберг и представители стран-союзников.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.