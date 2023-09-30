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Антонов заявил, что Россия ждет равного доступа на саммит АТЭС - РИА Новости, 30.09.2023
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02:28 30.09.2023 (обновлено: 02:45 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/sammit-1899579644.html
Антонов заявил, что Россия ждет равного доступа на саммит АТЭС
Антонов заявил, что Россия ждет равного доступа на саммит АТЭС - РИА Новости, 30.09.2023
Антонов заявил, что Россия ждет равного доступа на саммит АТЭС
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США обеспечить доступ делегаций на саммит АТЭС, а не отговариваться перспективой закрытия правительства. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T02:28
2023-09-30T02:45
россия
сша
в мире
атэс
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США обеспечить доступ делегаций на саммит АТЭС, а не отговариваться перспективой закрытия правительства."Призываем Белый дом обеспечить равный доступ всех делегаций на форум и своевременную выдачу виз, а также прекратить политизировать работу этой площадки", - говорится в распространенном заявлении Антонова.Как заявил посол, "вряд ли назревающее техническое "закрытие" правительства США можно рассматривать как отговорку для невыполнения международных обязательств".Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.Если конгресс не примет бюджет в том или ином виде до 1 октября, то в США случится шатдаун - приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия денег.
https://ria.ru/20230930/sammit-1899580014.html
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россия, сша, в мире, атэс, анатолий антонов
Россия, США, В мире, АТЭС, Анатолий Антонов
Антонов заявил, что Россия ждет равного доступа на саммит АТЭС

Антонов: Россия призывает США обеспечить равный доступ на саммит АТЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США обеспечить доступ делегаций на саммит АТЭС, а не отговариваться перспективой закрытия правительства.
«
"Призываем Белый дом обеспечить равный доступ всех делегаций на форум и своевременную выдачу виз, а также прекратить политизировать работу этой площадки", - говорится в распространенном заявлении Антонова.
Как заявил посол, "вряд ли назревающее техническое "закрытие" правительства США можно рассматривать как отговорку для невыполнения международных обязательств".
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.
Если конгресс не примет бюджет в том или ином виде до 1 октября, то в США случится шатдаун - приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия денег.
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02:35
 
РоссияСШАВ миреАТЭСАнатолий Антонов
 
 
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