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Сальдо прокомментировал план нового наступления ВСУ - РИА Новости, 30.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:39 30.09.2023 (обновлено: 20:28 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/saldo-1899665052.html
Сальдо прокомментировал план нового наступления ВСУ
Сальдо прокомментировал план нового наступления ВСУ - РИА Новости, 30.09.2023
Сальдо прокомментировал план нового наступления ВСУ
ВСУ будут пытаться создать напряжение на линии боевого соприкосновения, но у них нет никакого шанса на успех, заявил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T19:39
2023-09-30T20:28
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
лондон
владимир сальдо
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 сен — РИА Новости. ВСУ будут пытаться создать напряжение на линии боевого соприкосновения, но у них нет никакого шанса на успех, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Так он прокомментировал сообщения о том, что Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона план нового наступления. Для этого Киев наращивает под Николаевом группировку морской пехоты, чтобы форсировать Днепр и попытаться захватить Запорожскую АЭС. &quot;То, что идет такая информация, говорит о том, что еще не закончилась специальная военная операция. И конечно же, противник будет предпринимать всякого возможного рода действия, которые будут вносить вот это напряжение. Но я знаю одно — что наши военные и русское оружие, которое все более и более становится совершенным, не даст им никаких возможностей. Никакого шанса нету&quot;, — сказал Сальдо.Он также отметил, что сообщения о новых планах наступления больше носят характер информационной шумихи для привлечения внимания. По словам губернатора, боевые действия продолжаются, а всех целей спецоперации удастся достичь. После этого никаких возможностей уже не будет "у тех англосаксонских кураторов, которые толкают на смерть украинский народ, украинцев, которые в большинстве своем русские по национальности и русские по сути".Украинские войска с начала июня пытаются продвинуться на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой.Как подчеркивал президент России Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Он также отметил, что нынешнее украинское наступление — это не просто пробуксовка, а провал.Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за сентябрь составили более 17 тысяч солдат и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20230930/saldo-1899620343.html
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в мире, херсонская область , лондон, владимир сальдо, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Лондон, Владимир Сальдо, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Сальдо прокомментировал план нового наступления ВСУ

Сальдо: попытки наступления ВСУ на Херсонском направлении обречены на провал

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГлава администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 сен — РИА Новости. ВСУ будут пытаться создать напряжение на линии боевого соприкосновения, но у них нет никакого шанса на успех, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Так он прокомментировал сообщения о том, что Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона план нового наступления. Для этого Киев наращивает под Николаевом группировку морской пехоты, чтобы форсировать Днепр и попытаться захватить Запорожскую АЭС.
«

"То, что идет такая информация, говорит о том, что еще не закончилась специальная военная операция. И конечно же, противник будет предпринимать всякого возможного рода действия, которые будут вносить вот это напряжение. Но я знаю одно — что наши военные и русское оружие, которое все более и более становится совершенным, не даст им никаких возможностей. Никакого шанса нету", — сказал Сальдо.

Он также отметил, что сообщения о новых планах наступления больше носят характер информационной шумихи для привлечения внимания. По словам губернатора, боевые действия продолжаются, а всех целей спецоперации удастся достичь. После этого никаких возможностей уже не будет "у тех англосаксонских кураторов, которые толкают на смерть украинский народ, украинцев, которые в большинстве своем русские по национальности и русские по сути".
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Сальдо заявил, что на него совершили не одну попытку покушения
Вчера, 13:19
Украинские войска с начала июня пытаются продвинуться на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой.
Как подчеркивал президент России Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Он также отметил, что нынешнее украинское наступление — это не просто пробуксовка, а провал.
Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за сентябрь составили более 17 тысяч солдат и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
Украинский военнослужащий в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Киев начал эвакуацию из подконтрольной ему части Херсонской области
26 сентября, 23:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьЛондонВладимир СальдоВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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