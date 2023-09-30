https://ria.ru/20230930/saldo-1899665052.html

Сальдо прокомментировал план нового наступления ВСУ

Сальдо прокомментировал план нового наступления ВСУ - РИА Новости, 30.09.2023

Сальдо прокомментировал план нового наступления ВСУ

ВСУ будут пытаться создать напряжение на линии боевого соприкосновения, но у них нет никакого шанса на успех, заявил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T19:39

2023-09-30T19:39

2023-09-30T20:28

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

лондон

владимир сальдо

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 сен — РИА Новости. ВСУ будут пытаться создать напряжение на линии боевого соприкосновения, но у них нет никакого шанса на успех, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Так он прокомментировал сообщения о том, что Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона план нового наступления. Для этого Киев наращивает под Николаевом группировку морской пехоты, чтобы форсировать Днепр и попытаться захватить Запорожскую АЭС. "То, что идет такая информация, говорит о том, что еще не закончилась специальная военная операция. И конечно же, противник будет предпринимать всякого возможного рода действия, которые будут вносить вот это напряжение. Но я знаю одно — что наши военные и русское оружие, которое все более и более становится совершенным, не даст им никаких возможностей. Никакого шанса нету", — сказал Сальдо.Он также отметил, что сообщения о новых планах наступления больше носят характер информационной шумихи для привлечения внимания. По словам губернатора, боевые действия продолжаются, а всех целей спецоперации удастся достичь. После этого никаких возможностей уже не будет "у тех англосаксонских кураторов, которые толкают на смерть украинский народ, украинцев, которые в большинстве своем русские по национальности и русские по сути".Украинские войска с начала июня пытаются продвинуться на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой.Как подчеркивал президент России Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Он также отметил, что нынешнее украинское наступление — это не просто пробуксовка, а провал.Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за сентябрь составили более 17 тысяч солдат и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20230930/saldo-1899620343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , лондон, владимир сальдо, владимир зеленский, вооруженные силы украины