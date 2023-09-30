Сальдо прокомментировал план нового наступления ВСУ
Сальдо: попытки наступления ВСУ на Херсонском направлении обречены на провал
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГлава администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 сен — РИА Новости. ВСУ будут пытаться создать напряжение на линии боевого соприкосновения, но у них нет никакого шанса на успех, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Так он прокомментировал сообщения о том, что Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона план нового наступления. Для этого Киев наращивает под Николаевом группировку морской пехоты, чтобы форсировать Днепр и попытаться захватить Запорожскую АЭС.
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"То, что идет такая информация, говорит о том, что еще не закончилась специальная военная операция. И конечно же, противник будет предпринимать всякого возможного рода действия, которые будут вносить вот это напряжение. Но я знаю одно — что наши военные и русское оружие, которое все более и более становится совершенным, не даст им никаких возможностей. Никакого шанса нету", — сказал Сальдо.
Он также отметил, что сообщения о новых планах наступления больше носят характер информационной шумихи для привлечения внимания. По словам губернатора, боевые действия продолжаются, а всех целей спецоперации удастся достичь. После этого никаких возможностей уже не будет "у тех англосаксонских кураторов, которые толкают на смерть украинский народ, украинцев, которые в большинстве своем русские по национальности и русские по сути".
Украинские войска с начала июня пытаются продвинуться на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой.
Как подчеркивал президент России Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Он также отметил, что нынешнее украинское наступление — это не просто пробуксовка, а провал.
Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за сентябрь составили более 17 тысяч солдат и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.