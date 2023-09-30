https://ria.ru/20230930/rumyniya-1899602035.html

В Румынии объявили тревогу из-за риска нарушения воздушного пространства

В Румынии объявили тревогу из-за риска нарушения воздушного пространства - РИА Новости, 30.09.2023

В Румынии объявили тревогу из-за риска нарушения воздушного пространства

Минобороны Румынии в ночь на субботу зафиксировала риск возможного нарушения воздушного пространства, жители двух уездов получили предупреждения об опасности. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T10:13

2023-09-30T10:13

2023-09-30T10:13

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КИШИНЕВ, 30 сен - РИА Новости. Минобороны Румынии в ночь на субботу зафиксировала риск возможного нарушения воздушного пространства, жители двух уездов получили предупреждения об опасности. Национальный комитетом по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 сентября постановил, что министерство обороны страны должно определить потенциально опасные участки на границе с Украиной из-за атак беспилотников и действий украинских ПВО, подготовить там убежища для граждан, а также создать систему оповещения граждан. "После обнаружения групп беспилотников, направляющихся на территорию Украины, недалеко от границы с Румынией, министерство национальной обороны предупредило силы службы воздушной полиции и уведомило, начиная с 22:38 (совпадает с мск), генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о необходимости оповещения населения уездов Тулча и Галац. Радиолокационная система наблюдения румынской армии указала на возможное несанкционированное проникновение в национальное воздушное пространство", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. В Минобороны отметили, что силы генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, полиции и пограничной полиции были перенаправлены в районы вблизи города Галац, где и был зафиксирован соответствующий радиолокационный сигнал. "На данный момент не выявлено ни одного объекта, выпавшего из воздушного пространства на территории страны. Поиски продолжатся сегодня. В 01:41 во всех пострадавших районах было объявлено о прекращении мер тревоги", - уточнили в Минобороны. Ранее министерство обороны Румынии сообщило, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, аналогичных тем, что использует Россия. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования в связи с нахождением обломков. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтэлин Друлэ обвинил власти в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. МИД Румынии дважды передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, в том числе из-за нарушения румынского воздушного пространства.

https://ria.ru/20230928/mvd-1899108205.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, румыния, украина