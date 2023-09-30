https://ria.ru/20230930/rossiya-1899504149.html

"Не на словах, а на деле". Как за год изменились новые территории России

"Не на словах, а на деле". Как за год изменились новые территории России - РИА Новости, 30.09.2023

"Не на словах, а на деле". Как за год изменились новые территории России

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области год назад вошли в состав России. С тех пор многое изменилось: восстанавливаются... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T08:00

2023-09-30T08:00

2023-09-30T08:09

россия

украина

запорожская область

владимир рогов

родион мирошник

леонид пасечник

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899501364_0:0:3518:1979_1920x0_80_0_0_a9edf190df2e4f30f3f45dcddfaddc13.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области год назад вошли в состав России. С тех пор многое изменилось: восстанавливаются разрушенные города, строятся новые дороги, развивается инфраструктура. Что первая годовщина значит для людей — в материале РИА Новости.Как это былоПервыми о желании присоединиться к России заявили в ЛНР. Общественная палата региона 19 сентября 2022-го обратилась к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с предложением о референдуме. Как сказала тогда заместитель председателя Лина Вокалова, Донбасс уже сделал выбор в 2014-м и все эти годы ждал возвращения домой, а киевские националисты пытались запугать мирное население, "чтобы люди отказались от своей мечты". К тому моменту союзные войска полностью освободили ЛНР от ВСУ, поэтому голосовали во всех населенных пунктах без исключения.Следом с той же инициативой выступили в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Причем в Херсоне, над которым тогда еще развевался российский флаг, предложили заодно — с прицелом на будущее — провести референдумы в двух населенных пунктах Николаевской области. Также глава Херсонской области Владимир Сальдо выразил надежду на возращение в Россию Одесской области."Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие — были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор — быть со своим отечеством", — сказал Владимир Путин, поздравляя граждан с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.По его словам, власти, установившиеся в Киеве после госпереворота в 2014 году, пытались запугать жителей этих регионов, отнять у них "право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять культуру, традиции, родной язык"."Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость", — подчеркнул Путин.Референдум продолжался с 23 по 27 сентября. Жителям ДНР и ЛНР задали один вопрос: поддерживаете ли вы вхождение республики в состав России на правах субъекта Федерации? В Херсонской и Запорожской областях спрашивали о желании выйти из состава Украины, создать независимые государства и присоединиться к России. В ДНР положительно ответили 99,23 процента участников голосования, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской — 93,11.Первый заходСпустя год территории впервые провели выборы в составе России. Так как в регионе идут боевые действия, электоральный процесс скорректировали. Во-первых, на голосование дали больше времени: с 30 августа по 10 сентября. Во-вторых, ограничили распространение информации об участниках партийных избирательных списков — для безопасности.В Херсонской области явка была около 65 процентов, в Запорожской — 68, в ЛНР — 72,5, в ДНР — почти 80. Везде победила "Единая Россия", набрав от 72 (ЛНР) до 83 процентов (Запорожская область).Наблюдатель на выборах из Италии Витто Гриттани, побывавший в Луганске, заявил: "Мы не заметили и не выявили никаких нарушений, более того, сам город и жизнь, которая кипит, говорят о том, что здесь речи нет ни о какой оккупации, о которой твердят у нас". Его коллега по миссии, председатель "Прусского общества Берлин — Бранденбург" Фолькер Фридрих Карл Чапке добавил: выборы стали для республики важным событием после "многих ужасных лет". Оба отметили, что избиратели шли голосовать как на праздник, ничего подобного они никогда не видели у себя на родине."За год Луганск изменился настолько сильно, что даже не с чем сравнить, — утверждает специалист "Луганскжилкома" Юрий Алимов. — Дорожники с "большой земли" положили новый асфальт. Расставили лавочки и антивандальные урны. Думаю, даже в Москве такие есть не в каждом парке. Появились спортивные и детские площадки, где теперь отдыхает молодежь. Это только кажется мелочью. На самом деле город стал гораздо удобнее для жизни — и эстетичнее. Конечно, проблем в республике хватает. Во многих селах, через которые прокатилась война, нет электричества. Не везде есть общественный транспорт. Но наша столица за год действительно прошла огромный путь"."Донецк как был прифронтовым городом, так и остался, — рассказывает местный таксист Иван Левченко. — Пока противника из Авдеевки и Марьинки не выбьем, обстрелы будут продолжаться, мирную жизнь не наладить. Изменения к лучшему хорошо видны в Мариуполе, у меня там родственники живут. Следы войны, конечно, еще заметны. Но многие аварийные дома уже снесли, на их месте строят новые. Весь город — одна большая стройка. Россия не на словах, а на деле показывает, как нужно восстанавливать разрушенное. Недавно благоустроили городской парк. На дорогах — пробки, в продуктовых магазинах — невиданное раньше изобилие. Сильно отличается от того, что я наблюдал еще прошлым летом".О перспективахПосол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник отметил, что главное достижение новых территорий — появление у людей уверенности в принадлежности к большой стране. "Они считают себя полноценными россиянами. Россия пришла к ним всерьез и навсегда", — подчеркнул он.Москва восстанавливает дороги и взорванные мосты, выплачивает пенсии, совершенствует систему здравоохранения — и это все видят."Да, ситуация тяжелая, но Рубикон пройден. В Донбассе все прекрасно понимают, что если бы Россия не начала спецоперацию, ДНР и ЛНР уже не было бы, — подчеркнул Мирошник. — Западные политики не признают референдумы, но никто не сомневается в том, что голосование было честным. На Западе знают: Донбасс вернулся в родную гавань".Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сказал РИА Новости, что на новых территориях людей постепенно приучают к жизни в правовом государстве. "Понятие "политическое украинство" глубоко засело в сознании. Был даже негласный общественный договор, по которому Украина не трогала своих граждан, а те в ответ не трогали государство, благодаря чему каждый мог жить как захочет", — объяснил он.Рогов тоже указал на важность реализации федеральных инфраструктурных проектов в регионе. "Уже отремонтировали 30 километров трассы, связывающей Запорожскую область с Крымом. При Украине этот отрезок приходилось преодолевать около трех часов", — привел пример он.Кроме того, российские власти запустили реформу образования. По словам Рогова, украинская школа готовила детей к тому, чтобы они стали трудовыми мигрантами. "Сейчас мы увеличили количество и качество точных наук в школе", — подчеркнул глава общественного движения. В том числе подобным образом у новых россиян формируют образ будущего в единой стране.

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892179992.html

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898745556.html

россия

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, запорожская область, владимир рогов, родион мирошник, леонид пасечник, политика