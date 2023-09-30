Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной воссоединения с Россией
Глава ДНР Пушилин поздравил земляков с годовщиной воссоединения с Россией
Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил земляков с годовщиной воссоединения ДНР с Россией.
"Уважаемые земляки! Дорогие друзья! Год назад наш родной Донбасс вернулся домой, в Россию... От всего сердца поздравляю всех, кому дорого это событие, с годовщиной воссоединения с нашей Родиной. Точно так же, как мы были уверены, что Донбасс вернется домой, мы уверены и в нашей Победе, победе над противником. Мы не одни, мы вместе с Россией приближаем этот день. Это значит, что Донбасс будет освобожден, а враг будет повержен. С праздником!" - заявил Пушилин в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.
Он назвал референдум, на котором жители ДНР проголосовали за воссоединение с Россией, "историческим моментом, когда воля народа нашла свое однозначное и четкое выражение".
Пушилин также отметил поддержку в восстановлении республики со стороны федерального центра и других регионов, а также поблагодарил за помощь президента России Владимира Путина, правительство России, Совет Федерации и Госдуму.
Также Пушилин выразил признательность землякам и бойцам на передовой.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.