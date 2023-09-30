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"Все кончено": в США нашли причину для Украины согласиться на мир - РИА Новости, 30.09.2023
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01:16 30.09.2023 (обновлено: 01:33 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/poteri-1899577585.html
"Все кончено": в США нашли причину для Украины согласиться на мир
"Все кончено": в США нашли причину для Украины согласиться на мир - РИА Новости, 30.09.2023
"Все кончено": в США нашли причину для Украины согласиться на мир
Украина должна пойти на мир, так как ее потери достигли критического уровня, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T01:16
2023-09-30T01:33
в мире
украина
артемовский
сергей шойгу
владимир путин
пентагон
нато
скотт риттер
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украина должна пойти на мир, так как ее потери достигли критического уровня, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.&quot;Украинская фаза войны подошла к концу. Они теряют солдат со скоростью, сопоставимой с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте. Каждый день, сражаясь на Западном фронте в 1918 году, мы теряли в среднем тысячу человек в день&quot;, — написал Макгрегор.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер подсчитал, что во время летнего контрнаступления ВСУ потеряли более 70 тысяч солдат.
https://ria.ru/20230926/poteri-1898703798.html
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в мире, украина, артемовский, сергей шойгу, владимир путин, пентагон, нато, скотт риттер, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Артемовский, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Пентагон, НАТО, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Все кончено": в США нашли причину для Украины согласиться на мир

Дуглас Макгрегор: Украина должна пойти на мир из-за критических потерь

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украина должна пойти на мир, так как ее потери достигли критического уровня, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
«

"Украинская фаза войны подошла к концу. Они теряют солдат со скоростью, сопоставимой с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте. Каждый день, сражаясь на Западном фронте в 1918 году, мы теряли в среднем тысячу человек в день", — написал Макгрегор.

ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер подсчитал, что во время летнего контрнаступления ВСУ потеряли более 70 тысяч солдат.
Выступление Шойгу на коллегии Минобороны
Шойгу заявил, что ВСУ несут серьезные потери на всей линии соприкосновения
26 сентября, 13:12
 
В миреУкраинаАртемовскийСергей ШойгуВладимир ПутинПентагонНАТОСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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