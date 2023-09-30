https://ria.ru/20230930/poteri-1899577585.html

"Все кончено": в США нашли причину для Украины согласиться на мир

"Все кончено": в США нашли причину для Украины согласиться на мир - РИА Новости, 30.09.2023

"Все кончено": в США нашли причину для Украины согласиться на мир

Украина должна пойти на мир, так как ее потери достигли критического уровня, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T01:16

2023-09-30T01:16

2023-09-30T01:33

в мире

украина

артемовский

сергей шойгу

владимир путин

пентагон

нато

скотт риттер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80e0bc35837267715c3282604a4a90fb.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украина должна пойти на мир, так как ее потери достигли критического уровня, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Украинская фаза войны подошла к концу. Они теряют солдат со скоростью, сопоставимой с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте. Каждый день, сражаясь на Западном фронте в 1918 году, мы теряли в среднем тысячу человек в день", — написал Макгрегор.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер подсчитал, что во время летнего контрнаступления ВСУ потеряли более 70 тысяч солдат.

https://ria.ru/20230926/poteri-1898703798.html

украина

артемовский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, артемовский, сергей шойгу, владимир путин, пентагон, нато, скотт риттер, вооруженные силы украины