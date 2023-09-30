В Армению из Карабаха переехали более ста тысяч человек
В Армению из Карабаха переехали более ста тысяч человек из 120 тысяч жителей
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБеженцы из Нагорного Карабаха на контрольно-пропускном пункте "Лачин" на въезде в Лачинский коридор
Беженцы из Нагорного Карабаха на контрольно-пропускном пункте "Лачин" на въезде в Лачинский коридор
ЕРЕВАН, 30 сен — РИА Новости. В Армению из Карабаха с 24 сентября переехали 100 417 человек, сообщила пресс-секретарь кабмина страны Назели Багдасарян.
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"По состоянию на данный момент из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 100 417 человек. Мост Хакари (в Лачинском коридоре. — Прим. ред.) пересекли 21 043 транспортных средства", — уточнила она.
Уже зарегистрировали 81 139 человек, правительство выделило временное жилье 32 200 переселенцам.
По данным властей Армении, до последнего обострения в Нагорном Карабахе проживали 120 тысяч человек.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь республики будет проходить со сложностями и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане страны.
Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.
Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя.
В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.
Минобороны России призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В военном ведомстве отметили, что миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
После состоялось несколько раундов переговоров представителей армян Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики.