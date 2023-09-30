https://ria.ru/20230930/pereekhavshie-1899608325.html

В Армению из Карабаха переехали более ста тысяч человек

В Армению из Карабаха переехали более ста тысяч человек - РИА Новости, 30.09.2023

В Армению из Карабаха переехали более ста тысяч человек

В Армению из Карабаха с 24 сентября переехали 100 417 человек, сообщила пресс-секретарь кабмина страны Назели Багдасарян. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T11:09

2023-09-30T11:09

2023-09-30T15:11

в мире

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

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ЕРЕВАН, 30 сен — РИА Новости. В Армению из Карабаха с 24 сентября переехали 100 417 человек, сообщила пресс-секретарь кабмина страны Назели Багдасарян."По состоянию на данный момент из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 100 417 человек. Мост Хакари (в Лачинском коридоре. — Прим. ред.) пересекли 21 043 транспортных средства", — уточнила она. Уже зарегистрировали 81 139 человек, правительство выделило временное жилье 32 200 переселенцам.По данным властей Армении, до последнего обострения в Нагорном Карабахе проживали 120 тысяч человек.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь республики будет проходить со сложностями и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане страны. Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя.В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Минобороны России призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В военном ведомстве отметили, что миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.После состоялось несколько раундов переговоров представителей армян Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230929/oon-1899547925.html

https://ria.ru/20230927/karabakh-1899025154.html

https://ria.ru/20230929/armeniya-1899501213.html

армения

нагорный карабах

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах