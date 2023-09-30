https://ria.ru/20230930/pedagog-1899606510.html

Количество поступивших на педагогические специальности выросло на 21%

Количество поступивших на педагогические специальности выросло на 21% - РИА Новости, 30.09.2023

Количество поступивших на педагогические специальности выросло на 21%

Контрольные цифры приема на педагогические специальности увеличились с 2019 года на 21%, они сохраняются примерно на одном уровне в течение последних трех лет... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T11:00

2023-09-30T11:00

2023-09-30T11:00

год педагога и наставника

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Контрольные цифры приема на педагогические специальности увеличились с 2019 года на 21%, они сохраняются примерно на одном уровне в течение последних трех лет. Об этом сообщили в ходе заседания коллегии Минпросвещения России.Открыл мероприятие Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, он подчеркнул, что сегодня педагогические вузы пользуются огромной популярностью. По поручению Президента России произошли кардинальные изменения в системе подготовки педкадров. Сегодня педагогические вузы оснащены самым современным оборудованием, созданы педагогические кванториумы, технопарки универсальных педагогических компетенций."Для нас вопрос подготовки педагогических кадров крайне актуален. Надо сделать все, чтобы все школы были укомплектованы, чтобы мы видели прогноз в потребности кадров каждого учителя в каждом регионе. Понятно, что подготовка кадров занимает определенное время. Нужно время, чтобы пришли молодые учителя, чтобы мы заранее готовили к тем изменениям, которые сегодня происходят в системе образования. Главный человек в обеспечении качества образования – учитель. Насколько будет подготовлен учитель, настолько качественным будет образование детей", – сказал Министр просвещения.Заместитель Министра просвещения сообщила, что количество поданных заявлений на педагогические направления в 2023 году выросло на 17% в сравнении с прошлым годом и составило 905 тысяч. Большую роль в повышении престижа профессии играют мероприятия Года педагога и наставника."На программы высшего образования по педагогическим направлениям стабильно высокие контрольные цифры приема. Контрольные цифры приема с 2019 года увеличились, и это рост примерно на 21%", – добавила она.Она также рассказала, что трудоустройство выпускников вузов, обучавшихся по педагогическим программам, составляет 79%, при этом по договорам целевого обучения этот показатель достигает 89%.Татьяна Васильева подчеркнула, что по инициативе Минпросвещения внесены изменения в законодательство, которые позволяют студентам старших курсов программ высшего образования, а также студентам педагогических колледжей работать учителями и воспитателями в образовательных организациях. И сегодня уже более 50 тыс. студентов воспользовались этим правомОтдельно она обратила внимание, что в 2023 году четыре педуниверситета новых регионов вошли в ведение Минпросвещения России, и уже начата активная работа по их интеграции в единое образовательное пространство.Татьяна Васильева обратила внимание, что важная задача – привлечение мотивированных школьников к педагогической профессии. В связи с этим развивается сеть профильных психолого-педагогических классов. На сегодняшний день в 88 субъектах Российской Федерации функционирует более чем 5,5 тыс. психолого-педагогических классов, в которых обучаются свыше 81 тыс. школьников. Более 4,5 тыс. выпускников таких классов в 2023 году поступили в вузы на педагогические специальности.В ходе коллегии о развитии педагогического образования рассказал ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков. Он отметил, что важная часть выстраивания суверенной системы образования – единство подготовки кадров. При этом приоритетом этой работы становится развитие личности, укрепление общенациональных духовно-нравственных ценностей у будущих педагогов.В свою очередь и.о. ректора Академии Минпросвещения России Максим Костенко сообщил, что за последние три года проведена большая работа в области дополнительного профессионального педагогического образования: создана единая федеральная система сопровождения учительства, выработаны подходы к проектированию программ. Он предложил учредить ядро дополнительного профессионального педагогического образования, которое сделает возможным реализацию единства требований к содержанию программ и обеспечение равного доступа каждого российского учителя к эффективным программам повышения квалификации.Председатель комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова добавила, что кадровый вопрос в системе образования один из наиболее важных."Комитет Госдумы по просвещению активно работает с Минпросвещения в части совершенствования законодательства, в том числе в части кадрового вопроса. В этом году мы приняли закон, который разрешает учащимся организаций СПО на последнем курсе работать по профессии, например, в начальной школе. Мы готовы также рассмотреть предложения коллег, если они будут нуждаться в законодательных изменениях", – сказала она.Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина рассказала о развитии сети классов психолого-педагогической направленности в Пермском крае.Председатель федерального учебно-методического объединения в системе СПО по укрупненной группе профессий и специальностей "Образование и педагогические науки", директор Волгоградского социально-педагогического колледжа Александр Калинин доложил о подготовке учителей на базе образовательных организаций СПО.В обсуждении приняли участие также Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев и финалисты Всероссийского конкурса "Учитель года".

https://ria.ru/20230930/pedvuz-1899605713.html

https://ria.ru/20230928/prepodavatel-1899221760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, сергей кравцов, сн_образование