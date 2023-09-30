https://ria.ru/20230930/messendzhery-1899683417.html

Учителям в Дагестане рекомендовали отказаться от WhatsApp

Учителям в Дагестане рекомендовали отказаться от WhatsApp - РИА Новости, 30.09.2023

Учителям в Дагестане рекомендовали отказаться от WhatsApp

Школьным учителям в Дагестане порекомендовали отказаться от использования иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp, для работы и перейти на отечественные... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T22:44

2023-09-30T22:44

2023-09-30T23:52

общество

россия

whatsapp inc.

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 30 сен — РИА Новости. Школьным учителям в Дагестане порекомендовали отказаться от использования иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp, для работы и перейти на отечественные аналоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства образования и науки республики. "С 1 марта 2023 года согласно федеральному закону № 149 от 28.04.2023 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещается использование иностранных мессенджеров для работы при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания. В число таких мессенджеров входит WhatsApp", — рассказали в министерстве.Учителя должны будут перейти на платформу "Сферум", которая создана Минпросвещения России и Минцифры для реализации нацпроекта "Образование".

https://ria.ru/20230624/messendzhery-1880220724.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, whatsapp inc., республика дагестан