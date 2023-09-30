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Учителям в Дагестане рекомендовали отказаться от WhatsApp - РИА Новости, 30.09.2023
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22:44 30.09.2023 (обновлено: 23:52 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/messendzhery-1899683417.html
Учителям в Дагестане рекомендовали отказаться от WhatsApp
Учителям в Дагестане рекомендовали отказаться от WhatsApp - РИА Новости, 30.09.2023
Учителям в Дагестане рекомендовали отказаться от WhatsApp
Школьным учителям в Дагестане порекомендовали отказаться от использования иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp, для работы и перейти на отечественные... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T22:44
2023-09-30T23:52
общество
россия
whatsapp inc.
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 30 сен — РИА Новости. Школьным учителям в Дагестане порекомендовали отказаться от использования иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp, для работы и перейти на отечественные аналоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства образования и науки республики. &quot;С 1 марта 2023 года согласно федеральному закону № 149 от 28.04.2023 &quot;Об информации, информационных технологиях и о защите информации&quot; запрещается использование иностранных мессенджеров для работы при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания. В число таких мессенджеров входит WhatsApp&quot;, — рассказали в министерстве.Учителя должны будут перейти на платформу "Сферум", которая создана Минпросвещения России и Минцифры для реализации нацпроекта "Образование".
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общество, россия, whatsapp inc., республика дагестан
Общество, Россия, WhatsApp Inc., Республика Дагестан
Учителям в Дагестане рекомендовали отказаться от WhatsApp

Учителям в Дагестане рекомендовали перейти с WhatsApp на российские мессенджеры

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 30 сен — РИА Новости. Школьным учителям в Дагестане порекомендовали отказаться от использования иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp, для работы и перейти на отечественные аналоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства образования и науки республики.
«

"С 1 марта 2023 года согласно федеральному закону № 149 от 28.04.2023 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещается использование иностранных мессенджеров для работы при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания. В число таких мессенджеров входит WhatsApp", — рассказали в министерстве.

Учителя должны будут перейти на платформу "Сферум", которая создана Минпросвещения России и Минцифры для реализации нацпроекта "Образование".
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ОбществоРоссияWhatsApp Inc.Республика Дагестан
 
 
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