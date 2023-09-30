https://ria.ru/20230930/messendzhery-1899581880.html
E1: в Екатеринбурге учителям запретили общаться с родителями в мессенджерах
E1: в Екатеринбурге учителям запретили общаться с родителями в мессенджерах - РИА Новости, 30.09.2023
E1: в Екатеринбурге учителям запретили общаться с родителями в мессенджерах
В Екатеринбурге учителям запретили пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram для общения с родителями учеников, пишет e1.ru со ссылкой на родительские... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T03:56
2023-09-30T03:56
2023-09-30T15:37
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Екатеринбурге учителям запретили пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram для общения с родителями учеников, пишет e1.ru со ссылкой на родительские чаты.В материале говорится, что все это делается ради того, чтобы перевести школьное общение на отечественную платформу "Сферум" от VK.По данным издания, пока общение продолжается через традиционные бумажные дневники.В Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области пояснили порталу, что запрет связан с решением Минпросвещения и Минцифры перейти на образовательную платформу "Сферум", при этом в личном общении вне образовательного процесса ограничений вводить не собираются.
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общество, екатеринбург, свердловская область, whatsapp inc., telegram
Общество, Екатеринбург, Свердловская область, WhatsApp Inc., Telegram
E1: в Екатеринбурге учителям запретили общаться с родителями в мессенджерах
Е1: в Екатеринбурге учителям и родителям запретили общение в WhatsApp и Telegram