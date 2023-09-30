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Олег Кожемяко: роль Приморья как "ворот в Азию" укрепляется

Олег Кожемяко: роль Приморья как "ворот в Азию" укрепляется - РИА Новости, 30.09.2023

Олег Кожемяко: роль Приморья как "ворот в Азию" укрепляется

Значение VIII Восточного экономического форума, прошедшего в сентябре этого года во Владивостоке, переоценить трудно. Оно выходит далеко за рамки региона и даже РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T09:34

2023-09-30T09:34

2023-09-30T09:34

экономика

владивосток

россия

приморский край

владимир путин

олег кожемяко

ржд

дальневосточный гектар

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Значение VIII Восточного экономического форума, прошедшего в сентябре этого года во Владивостоке, переоценить трудно. Оно выходит далеко за рамки региона и даже всей России. О том, как будет развиваться Приморье в свете новых тенденций и курса на Восток в интервью РИА Новости рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.— Восточный экономический форум ожидаемо стал одним из самых ярких событий в России. Как вы сами оцениваете его итоги, удалось ли сохранить традиционно высокую планку проведения мероприятия, учитывая прошедшие накануне тайфуны?— Несмотря на небывалую природную стихию, Восточный экономический форум прошел во Владивостоке в запланированные даты – с 10 по 13 сентября. В целом, считаю, все намеченные в рамках этого крупного мероприятия цели были полностью достигнуты. В ВЭФ-2023 приняли участие более семи тысяч человек из 62 стран мира, в том числе представители делегаций из России, Китая, Белоруссии, Лаоса, Мьянмы, Сингапура, Индии, Казахстана, Филиппин, Монголии, Вьетнама и КНДР. Безусловно, такое крупное международное событие оказывает благоприятное влияние на экономику края, привлекает отечественных и иностранных инвесторов.В рамках нынешнего форума прошло свыше 100 сессий основной деловой программы. Их участниками стали более 700 спикеров и модераторов. В этом году основные треки были связаны с логистикой, разработкой технологий и развитием технологической кооперации, успехами и вызовами в развитии Дальнего Востока, подходами к образовательной деятельности. "Улица Дальнего Востока" – важная составляющая программы Восточного экономического форума. Все 11 субъектов, входящих в федеральный округ, традиционно представили здесь свои лучшие проекты, яркие культурные программы, уникальные изделия народно-художественных промыслов и самобытную кухню. Основная идея нашего павильона в этом году заключалась в том, что Приморский край – это важнейший транспортно-логистический узел.На полях ВЭФ подписано 41 соглашение, а всего за восемь лет проведения форума заключено более 270 соглашений на сумму около триллиона рублей. На форуме подвели итоги десяти лет работы по развитию Дальнего Востока. За это время внедрены способствующие этому различные механизмы – территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток и другие преференциальные режимы, создание единого авиаперевозчика, "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека".В то же время перед Приморским краем стоят важные задачи, в первую очередь это развитие Владивостокской агломерации, реализация программы ускоренного развития края и привлечение инвестиций.— С "поворотом на Восток" на передний план выходит сфера логистики в Приморском крае. Довольно много обсуждений на ВЭФ было посвящено модернизации железных дорог. Что может измениться в крае в этой сфере в ближайшем будущем, появятся ли новые ветки? Поможет ли с решением данной ситуации заключенное на полях форума соглашение с РЖД и что оно подразумевает?— Значимость железной дороги для Приморья трудно переоценить, ведь именно она связывает центр России с нашим стратегически важным регионом. Владивосток и Приморский край, в силу географического расположения с выходом к морю, всегда являлись форпостами и главными торговыми воротами России на Тихоокеанском побережье. Взаимоотношения Приморья и РЖД имеют глубокие государственные, социально-экономические и исторические корни. И сейчас практически все действующие и перспективные проекты в крае связаны с железнодорожным транспортом.На полях VIII Восточного экономического форума между Приморским краем и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на период до 2025 года. Оно включает основные и наиболее актуальные направления деятельности РЖД в регионе – перевозки грузов и пассажиров, обслуживание инфраструктуры железнодорожного транспорта, проектирование и инновационную деятельность, информацию и связь, социальную сферу, внешнеэкономическую и экологическую деятельность.Реализуемые сегодня очень масштабные и затратные, даже в рамках страны, мероприятия по реконструкции Восточного полигона железных дорог прошли соответствующие предварительную подготовку и экспертизу. Они скоординированы по ресурсам, срокам, обеспечиваются федеральным финансированием. Модернизация Восточного полигона продолжается непрерывно с 2013 года, за это время мощность магистралей Транссиба и БАМа была увеличена в два раза. В 2024 году завершится второй этап модернизации, в ходе которого пропускная способность основного участка Транссиба в Приморском крае от села Волочаевка в Еврейской автономной области до станции Смоляниново Шкотовского округа увеличится в грузовом направлении до 130 миллионов тонн. Значительно возрастет и мощность подходов к новым морским портам и действующим железнодорожным пунктам пропуска на участках Смоляниново – Дунай и Барановский – Хасан, в том числе за счет развития путевой инфраструктуры и строительства вторых путей.Вместе с тем вопросы дальнейшего развития железной дороги и синхронизации с планами участников транспортной и внешнеэкономической деятельности, в частности, экспортерами и морскими портами, продолжают оставаться наиболее актуальными. Разработка очередного, третьего этапа модернизации железных дорог, проводится с 2021 года. В связи с "поворотом на Восток" возникла потребность пересмотреть отдельные условия и показатели.Приморский край активно участвует в программе по модернизации Восточного полигона. Мы обращаем внимание руководства страны и РЖД на региональные потребности, планы и возможности развития перегрузочных мощностей в морских портах, инвестиционных проектов в промышленности, вносим соответствующие предложения. Ориентир для Приморья на ближайшую перспективу – поднять мощности по транзиту и перевалке грузов до 300-400 миллионов тонн в год.Здесь уместно отметить, что Транссибирская железнодорожная магистраль – это единственная железная дорога, связывающая наш край с другими регионами страны. Поэтому, наряду с мероприятиями по расширению пропускной способности существующих линий Транссиба и БАМа, считаем целесообразным вернуться к реализации альтернативных железнодорожных магистралей в Приморье. В частности, продлению линии БАМа от Комсомольска-на-Амуре через Новочугуевку к портам Находки и строительству новой линии от Новочугуевки к порту Ольга.Помимо развития грузовых перевозок правительство края уделяет большое внимание повышению комфортности и доступности пассажирского сообщения. За прошлый год пригородные поезда перевезли около пяти миллионов человек. Совместно с РЖД мы проводим системную работу по обновлению парка пригородного подвижного состава. Край должен получить 16 самых новых и современных электропоездов, три из них уже готовятся к поставке. Пассажирские перевозки имеют решающее значение для региона как в социальном плане, так и для развития туризма. В Приморье создается федеральный круглогодичный морской курорт. Развитие инфраструктуры востребовано на пассажирских направлениях Владивосток – Большой Камень, Находка, Хасан, а также для улучшения связей другими регионами – в направлении Хабаровска. Повышение роли железнодорожного транспорта учитывается в мастер-плане развития Владивостока.— Одним из главных событий ВЭФ стало подписание мастер-планов Владивостока, Находки, Уссурийска и Арсеньева – как в результате изменятся крупнейшие города Приморья? Какие самые значимые проекты, заложенные в них, вы могли бы выделить?— Мастер-планы – это новый формат планирования развития городов, которые вместе с жилыми зонами и социальной инфраструктурой являются центрами притяжения рабочей силы. Такие планы помогают решить вопросы благоустройства на основе мнения жителей, исторически сложившихся предпосылок и перспектив. Можно сказать, это компактное совмещение стратегии и генерального плана.Мастер-план развития Владивостокской агломерации к 2050 году предусматривает ее становление как научного, финансового и логистического центра России в Азиатском макрорегионе. Большой Владивосток включает нескольких функциональных зон. Так, столица края – это ядро агломерации, Артем – транспортно-логистический хаб, Большой Камень и территория опережающего развития "Приморье" – промышленные площадки, а остров Русский, в свою очередь – научный центр и центр по развитию туризма.Ключевым драйвером экономического развития агломерации станут проекты создания восточного узла Северного морского пути на базе Владивостокского морского торгового порта и транспортно-логистического центра в Артеме, промышленный кластер в Большом Камне, включающий ССК "Звезда", Приморский металлургический завод и промышленный парк, новые площадки ТОР "Приморье".Интересные проекты будут реализованы на острове Русском – это инновационный научно-технологический центр, вторая очередь кампуса ДВФУ, конгрессно-выставочного центра и детского оздоровительного лагеря при содействии Всероссийского детского центра "Океан". Здесь же разместится развлекательный центр с аквапарком.В фокусе внимания для агломерации оказались такие важные направления, как жилая застройка, транспорт и мобильность, экология и рекреация. В Артеме также планируется строительство газопровода и перевод котельных на "голубое топливо". В ближайшие годы во Владивостоке будет реконструирован Рудневский мост. Президент страны Владимир Путин поддержал создание легкого метро и вынос нефтебазы, находящейся в центральной части Владивостока, за пределы города. Для развития системы общественного транспорта ставим задачу обновить подвижной состав, в том числе электротранспорта, и его инфраструктуру. В 2024 году закупим 16 первых троллейбусов, на очереди – приобретение новых автобусов.Особенности рельефа Владивостока дают возможность формировать комфортное общественное пространство за счет благоустройства местных сопок, примером тому служат проекты уже улучшенных сопок Нагорной и Бурачка. Обустроим также Орлиную, Буссе, Тигровую, Алексеевскую. Продолжим развивать парк Минного городка во Владивостоке, парк "Озерные ключи" в Артеме и "Алексеевский" в Большом Камне.Мастер-план Уссурийска предусматривает строительство мостов, путепроводов, реконструкцию улично-дорожной сети и, конечно же, гидротехнических сооружений. Для развития потенциала приграничной торговли планируется создать экспоцентр и гостиницы, уже заявлены проекты по строительству транспортно-логистического центра.Находка как один из крупнейших морских портов в России продолжит развиваться как "город-порт/город-курорт" с проектами в сферах транспорта и туризма, а также индустриальных проектов. Мастер-план Находки предполагает завершение строительства автомобильной дороги до Владивостока, строительство инженерных сетей, создание туристско-развлекательных комплексов, благоустройство пляжей. Также здесь планируется создать индустриальную долину для размещения высокотехнологичных производств.Город Арсеньев – центр вертолетостроения, где находится завод "Прогресс", выпускающий боевые вертолеты Ка-52. В соответствии с мастер-планом город получит более быстрое транспортное сообщение с Владивостоком. Для этого должна быть электрифицирована железная дорога, запущен скоростной электропоезд. По механизму дальневосточной концессии уже ведется строительство современного круглогодичного семейного горнолыжного курорта "Арсеньев".— Одним из важнейших тематических блоков ВЭФ стало "Международное сотрудничество в изменившемся мире". Мы знаем, что Приморье вошло в первую пятерку рейтинга российских регионов-экспортеров сельхозпродукции и продовольствия. Какие результаты (финансовые и по объемам продукции) ожидаются в этом году в экспортных поставках?— Действительно, один из главных вопросов повестки форума был связан с развитием мировой торговли сельхозпродукции и продовольствием. Важное направление – расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств. Заинтересованность в поставках сельхозпродукции, выращенной на приморской земле, проявили представители Китая, КНДР, Вьетнама, Индии, стран Средней Азии.Приморский край осуществляет поставки более чем в 40 направлениях. По итогам 2022 года мы находимся на четвертом месте среди российских регионов-экспортеров продовольственных товаров. Основной объем в структуре экспорта с долей более 75% приходится на рыбную продукцию.В 2023 году объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса края планируем довести до почти двух миллиардов долларов, при этом показать стабильный рост к уровню прошлого года на 10%. Постараемся достичь не ниже уровня прошлого года по экспорту соевых бобов в объеме 616,3 тысячи тонн и кукурузы 725,2 тысячи тонн.Уже сегодня приморские компании агропромышленного комплекса транспортируют продукцию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И в дальнейшем готовы увеличить экспортные поставки мяса и мясных субпродуктов, молока и молочной продукции, зерновых культур, соевых бобов, овощей и меда.— Представители правительства Приморского края подписали на ВЭФ 41 соглашение, на треть перевыполнив поставленный план. Может быть, на полях форума удалось достичь предварительных договоренностей с какими-то новыми инвесторами, которые не отразились в официальных итогах, что обсуждалось?— Все итоги подведены и озвучены ранее. Из 41 соглашения, подписанного на форуме, 30 соглашений – о сотрудничестве в различных сферах. Наиболее значимые из них, конечно, об инвестиционных намерениях. В этом году подписаны соглашения на сумму 59,5 миллиарда рублей по таким проектам, как модернизация освещения Владивостока, создание морской кадетской школы на острове Русском, реконструкция и благоустройство парка Минного городка во Владивостоке, строительство центра семейного отдыха "Солнечная", стационара в Находке, солнечных электростанций, завода инновационных энергоэффективных материалов в Большом Камне, трех школ на 3325 мест c двумя встроенными детскими садами на 500 мест во Владивостоке, а также создание нового комфортабельного района с краевой столице до 2035 года.— В дни ВЭФ состоялась и ваша встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой особое внимание вы уделили борьбе с последствиями мощных тайфунов, обрушившихся на Приморье этим летом. Как продвигается работа по устранению последствий стихии и какие меры будут приняты для предотвращения подобных ЧС?— Во время встречи с главой государства я доложил ему о текущей ситуации с паводками в Приморье. В результате воздействия тайфуна "Ханун" значительные территории края оказались затопленными. Сильнейшие паводковые явления, которые не отмечались за всю историю наблюдений, конечно, не могли не отразиться на повестке Восточного экономического форума.Приходилось принимать решения по аварийно-спасательным работам. Были задействованы все возможные силы и средства. В первую очередь спасали жителей. Не было электро- и водоснабжения, нарушилось транспортное сообщение со 101 населенным пунктом. Приморью нанесен колоссальный экономический ущерб, достигший значений исторического максимума. Я попросил правительство РФ поддержать нас в финансовом плане.Во время встречи с Владимиром Владимировичем я акцентировал внимание на том, что уже осенью в Госдуме депутаты рассмотрят изменения в федеральное законодательство, расширят полномочия регионов, чтобы они могли превентивно и быстро вести расчистку русел, дноуглубление и прочие работы на реках. Дополнительно прорабатываем вопрос закупки тяжелой техники для создания опорных баз сил и средств для расчистки русел и дноуглубительных работ в районах, которые регулярно подвержены затоплению.Президент России поддержал наши предложения по минимизации последствий ЧС в регионе. Было принято решение о выделении средств на приобретение спецтехники для восстановления пропускной способности рек. Кроме того, обсуждался вопрос создания Дальневосточного климатического центра на базе ФГБУ "Дальневосточное отделение Российской академии наук", который позволит оценивать риски климатической угрозы в стратегии экономического развития территорий края.— Плодотворное и активно развивающееся сотрудничество Приморья с Китаем – не секрет. А как продвигается работа по сближению и наращиванию связей региона с другими странами АТР, направившими на ВЭФ наиболее крупные делегации: Вьетнамом, Мьянмой, Индией, Лаосом? Помог ли в этом форум и с кем сотрудничество видится вам наиболее перспективным?— Китай – наш ближайший торговый партнер, на его долю приходится более 50% объема внешней торговли Приморского края. Вместе с тем мы, конечно же, не ограничиваемся только Китайской Народной Республикой. Нам также интересны и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, о которых вы упомянули – это Вьетнам, Индия, Лаос, Мьянма, Сингапур и другие. Каждая из этих стран имеют свои конкурентные преимущества в экономике, но есть и гуманитарные области сотрудничества – такие как культура, образование, спорт и другие сферы, где мы также можем вести полноценное взаимодействие.Это и обсуждали на полях ВЭФ. Совместно с Китаем мы сделали акценты на многих значимых проектах. В частности, в рамках культурных обменов Национальная балетная труппа провинции Ляонин выступит на Приморской сцене Мариинского театра в феврале-марте 2024 года, а наши артисты – в Харбине. Продолжим привлекать китайских спортсменов к участию в играх "Дети Приморья". Планируем открытие авиасообщения между Владивостоком и городом Далянь провинции Ляонин, перевод пунктов пропуска на 24-часовой режим работы, взаимный обмен информацией о подъемах и сбросах воды на водных объектах, расположенных на приграничных территориях. Также будем развивать инвестиционное сотрудничество на основе государственно-частного партнерства при реализации инфраструктурных проектов по строительству дорог, мостов, больниц и других важных социальных объектов.На встрече с представителем Лаоса мы обсуждали такие вопросы, как возобновление прямого авиасообщения в октябре 2023 года, обмен бизнес-делегациями, создание торговой площадки для взаимной демонстрации товаров, организацию ознакомительного фам-тура в Лаос для освещения туристических возможностей страны, подготовку кадров для Лаоса в Приморском крае, направление преподавателей приморских вузов в эту страну для проведения профориентации и привлечение рабочей силы.Мьянма тоже является перспективной страной для сотрудничества. На встрече мы обсудили продолжение сотрудничества в сфере здравоохранения, возможности использования портовых мощностей края для перевалки грузов из Мьянмы. Показали делегации работу нашего морского торгового порта, при этом представители этой страны выразили заинтересованность в обмене опытом по цифровизации в области логистики. Коснулись вопросов привлечения рабочей силы в области строительства, сельского хозяйства и туризма, а также подготовки специалистов по морским специальностям на базе МГУ имени Невельского. Планируем организовать фам-тур в Мьянму с участием представителей туриндустрии Приморского края в 2023-2024 годах.На встрече с послом Сингапура мы обсуждали возможности обмена бизнес-миссиями в области медицины – по медоборудованию, фармацевтике, медицинским кадрам. Кроме того, рассматриваем возможность привлечь сингапурских инвесторов к реализации проектов в области строительства инфраструктурных объектов, в частности портов и городской среды.От Вьетнама был президент компании "Ти Эйч Тру Милк", на встрече с которым обсуждались вопросы реализации инвестиционного проекта компании "Ти Эйч Рус Приморский" по строительству молокозавода и животноводческого комплекса на десять тысяч голов. Компания очень сильно отстала от графика проекта во время пандемии коронавируса. Договорились подготовить дорожную карту по реализации проекта компании на территории Приморского края и ввода земель в оборот.Я бы не стал выделять какую-либо страну, поскольку все они уникальны, заслуживают особого внимания, сотрудничество с каждой из них может быть очень многоплановым. Поэтому здесь нужно проанализировать наши конкурентные преимущества, посмотреть на другие страны – что мы можем применить или использовать у себя. Предложить какие-то совместные проекты, товары, услуги и работать на взаимовыгодной основе.Но могу сказать однозначно – нам необходимо с нашими потенциальными партнерами организовать транспортное авиа- либо морское паромное сообщение. Без этого сложно обеспечить официальные визиты делегаций, наладить деловые обмены и туризм, развивать гуманитарные связи в области культуры, образования, спорта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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