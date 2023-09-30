https://ria.ru/20230930/kontsert-1899655133.html

На Красной площади прошел концерт "Одна страна, одна семья, одна Россия!"

На Красной площади прошел концерт "Одна страна, одна семья, одна Россия!" - РИА Новости, 30.09.2023

На Красной площади прошел концерт "Одна страна, одна семья, одна Россия!"

Концерт "Одна страна, одна семья, одна Россия!" прошел в субботу на Красной площади в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T18:15

2023-09-30T18:15

2023-09-30T18:49

справки

россия

луганская народная республика

лариса долина

донецкая народная республика

николай басков

владимир машков

кубанский казачий хор

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Концерт "Одна страна, одна семья, одна Россия!" прошел в субботу на Красной площади в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости. Концерт "Одна страна, одна семья, одна Россия!" посвящен годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, он прошел на Красной площади. На концерте выступили народный артист России Николай Басков, народная артистка России Лариса Долина, Московский театр танца "Гжель", народный артист России Дмитрий Певцов, Кубанский казачий хор, народный артист России Владимир Машков, певец Олег Газманов, певец Стас Пьеха, певец Александр Маршал, певица Зара, певица Надежда Бабкина, группа "Руки вверх!", певец Денис Майданов и многие другие. Закрыл концерт певец SHAMAN с песней "Мой бой"."День воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей — величайший день в нашей истории, и я хочу поздравить всех с этим историческим событием. <...> Жители четырех регионов вернулись домой, теперь они под нашей защитой. Мы одна страна, одна семья, одна Россия", — сказал на концерте Владимир Машков.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230930/kapsula-1899643239.html

https://ria.ru/20230930/volodin-1899599334.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Концерт на Красной площади в честь годовщины воссоединения новых территорий с Россией На Красной площади прошел концерт в честь годовщины воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. 2023-09-30T18:15 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, россия, луганская народная республика, лариса долина, донецкая народная республика, николай басков, владимир машков, кубанский казачий хор