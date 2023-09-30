https://ria.ru/20230930/inventarizatsiya-1899574787.html

Пасечник заявил о необходимости инвентаризации имущества ЛНР

Пасечник заявил о необходимости инвентаризации имущества ЛНР - РИА Новости, 30.09.2023

Пасечник заявил о необходимости инвентаризации имущества ЛНР

Необходимо провести полную инвентаризацию имущества ЛНР для пополнения бюджета региона через налоговую систему, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T00:24

2023-09-30T00:24

2023-09-30T00:24

луганская народная республика

экономика

леонид пасечник

россия

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Необходимо провести полную инвентаризацию имущества ЛНР для пополнения бюджета региона через налоговую систему, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. "Буквально вчера я проводил совещание, которое направлено на выполнение следующих задач и целей: нам необходимо полностью провести инвентаризацию всего жилищного фонда, всего имущественного фонда, коммерческого фонда, земельного фонда, всей ЛНР, подумать по транспортному налогу. Потому что все эти моменты – это составляющие, которые будут наполнять через налоговую систему бюджет нашей республики", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, для выполнения этих задач есть определенные сложности, потому что отсутствуют документы - до 2014 года не выдавались акты собственности на землю, жилье и так далее. При этом Пасечник отметил, что несмотря на сложности, работы в этом направлении идут достаточно активно.

https://ria.ru/20230928/lnr-1899239903.html

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луганская народная республика, экономика, леонид пасечник, россия