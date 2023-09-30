https://ria.ru/20230930/goa-1899527950.html

На Гоа — прямым рейсом. Правила отдыха на индийских пляжах

На Гоа — прямым рейсом. Правила отдыха на индийских пляжах - РИА Новости, 30.09.2023

На Гоа — прямым рейсом. Правила отдыха на индийских пляжах

С 30 сентября россияне смогут путешествовать на Гоа прямыми рейсами. "Аэрофлот" возобновляет регулярные перелеты из Москвы, а с 3 октября — из Екатеринбурга... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T08:00

2023-09-30T08:00

2023-09-30T08:09

туризм

индия

гоа

куда можно лететь

где отдохнуть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899195494_30:301:3072:2012_1920x0_80_0_0_ffdcdfaae0485efc57e2241455a222a9.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. С 30 сентября россияне смогут путешествовать на Гоа прямыми рейсами. "Аэрофлот" возобновляет регулярные перелеты из Москвы, а с 3 октября — из Екатеринбурга. Запланировано по три борта в неделю в дополнение к ежедневно летающим из столицы. Как за последние годы изменился отдых в самом популярном штате Индии, сколько стоят туры, нужна ли виза, какую часть курорта выбрать и что обязательно взять с собой в поездку — в материале РИА Новости.А он уже другой "Старожилы все чаще шутят, что "Гоа уже не торт". В последние годы стало больше индийских туристов, выросли цены. Но все еще можно найти пустынные пляжи и прежнюю атмосферу", — рассказывает экскурсовод компании "Гид в Гоа" Наталья Иванова.Россиян приезжает намного меньше, чем до пандемии: лететь приходится с пересадками, как правило, на Ближнем Востоке."Путешественники отправляются на отдых обычно вдвоем, останавливаются преимущественно в отелях категории "три звезды" с завтраком, — выяснили в "Слетать.ру". — Средняя продолжительность пребывания — десять ночей, глубина продаж — 25 дней".Бюджетный турист, как и раньше, тратит деньги на еду, штаны "Али-Баба", ром и пару групповых экскурсий, говорит Иванова.Рост цен отмечают все гиды. Раньше Гоа был одним из самых недорогих зимних направлений, сейчас и за высокую стоимость можно попасть в отель "минус две звезды", рассказывает руководитель агентства экскурсий "Путеводная звезда" Алена Благодарева. "Поэтому гости предпочитают выбирать жилье категорией повыше — переплатить, но жить в приличных условиях", — объясняет она.При этом Гоа становится более респектабельным направлением после пандемии. "Многие туристы приезжают надолго, готовы тратить деньги на съем домов", — подтверждает руководитель компании Traveltogoa Анна Боброва.По ее словам, стоимость аренды после эпидемии ковида увеличилась почти в полтора раза, свободного жилья практически нет, отдыхающие готовы арендовать однокомнатную студию с кухней за сумму от 20 тысяч рупий, то есть более 23 тысяч рублей, что дорого.Интерес растет"Спрос на туры в Индию сейчас достаточно активный, причем, в отличие от большинства других направлений, заметна хорошая глубина продаж", — рассказали в пресс-службе Space Travel. Уже есть бронирования на Новый год и даже на февраль. Стоимость недельной поездки в конце октября в "четверку" с включенным перелетом регулярным рейсом — от 896 долларов на человека.В "Слетать.ру" подсчитали, что средний чек путевки на Гоа — 156 тысяч рублей на двоих. Сейчас забронировать тур на конец октября на десять ночей с проживанием в отеле категории "четыре звезды" с завтраками и перелетом из Москвы можно за 175 тысяч рублей. Путевка в "четверку" с хорошими отзывами — в среднем 230 тысяч рублей на двух человек.Спрос будет расти, прогнозирует директор департамента рекламы и PR "Русский Экспресс" Анна Филатовская. Причин несколько: цены на туры по сравнению с другими дальнемагистральными направлениями конкурентоспособны, появились прямые рейсы, есть возможность совмещать пляжный отдых и экскурсионные программы. Еще один важный фактор — традиционный интерес россиян к Индии.Для посещения республики гражданам России нужна виза. Требования к туристическим годовым и пятилетним разрешениям на въезд изменились. Теперь по ним можно находиться в стране только полгода с обязательным выездом через 90 дней, поясняет Анна Боброва. По годовой бизнес-визе можно остаться на год, но ее необходимо отметить в Бюро регистрации иностранцев (FRRO).Туристы могут получить электронную визу на 30 дней с правом двукратного въезда, обращает внимание Филатовская. Срок изготовления — три рабочих дня. Для этого необходимо заполнить анкету, предоставить копию паспорта, фото и заплатить визовый сбор.Между севером и югомЧтобы получить максимум удовольствия, нужно правильно выбрать место отдыха в Гоа.Северная часть штата — центр тусовок, где много клубов, баров, рынков, дикие пляжи, рассказывают в Space Travel. Именно туда устремляется большинство самостоятельных путешественников и "зимующих" туристов. Там снимают виллы или номера в небольших и, как правило, недорогих отелях.На пляжах Морджим и Ашвем — традиционный гоанско-деревенский отдых, на побережье Анджуна и Вагатор собираются любители техно-вечеринок, говорит Анна Боброва.Южный Гоа — это тихая и более респектабельная часть штата, где сосредоточено большинство пятизвездочных и сетевых гостиниц. Как правило, это крупные отельные комплексы с большой территорией. Регион предпочитают более взыскательные путешественники и семьи с детьми.Тихо и спокойно на пляжах Кавелоссим, Бенаулим, Варка, Уторда, Маджорда, перечисляет Наталья Иванова.Советы бывалых"Считается, что правила жизни в Гоа простые: нужны только "трусики и бусики", это же как поехать в деревню к бабушке, только тут очень тепло и морюшко", — смеется эксперт.Но все же лучше соблюдать несколько правил: пить только бутилированную воду, часто мыть руки, не ходить с голым торсом и в купальниках вне пляжа, носить головной убор от солнца, пользоваться солнцезащитными средствами, добавляет Иванова.А еще — в храмы заходить в одежде, прикрывающей плечи и колени. Не брать в аренду скутер, не имея прав на управление транспортным средством, не оставлять вещи без присмотра. Помнить про опасность отбойных течений и не заплывать далеко."Российские карты в Гоа не работают, везите доллары и меняйте их на рупии, — советует Анна Боброва. — Для конвертации рублей на рупии есть специальные группы в соцсетях". Возьмите из России активированный уголь — в Гоа он не продается, отмечает она.Алена Благодарева рекомендует взять из дома еще и косметику для ухода: "Тут ее качество не очень".

https://ria.ru/20230918/indiya-1896985635.html

https://ria.ru/20230913/turizm-1896042605.html

https://ria.ru/20230901/goa-1893671407.html

индия

гоа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

индия, гоа, куда можно лететь, где отдохнуть