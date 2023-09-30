https://ria.ru/20230930/front-1899585076.html

"Безумие": фон дер Ляйен обвинили в открытии нового фронта против России

"Безумие": фон дер Ляйен обвинили в открытии нового фронта против России - РИА Новости, 30.09.2023

"Безумие": фон дер Ляйен обвинили в открытии нового фронта против России

Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о приближении Молдавии к Евросоюзу. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T06:40

2023-09-30T06:40

2023-09-30T15:40

в мире

молдавия

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

сша

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о приближении Молдавии к Евросоюзу."Должно быть, ты так гордишься, предопределяя судьбу Молдавии как нового фронта в этой войне за превосходство США, которая ведется на Европейском континенте", — заявил gonewest05."Поджигатели войны — ЕС и НАТО — в конечном счете спровоцируют конфликт против Приднестровья", — написал DWPscumbags."И все же Россия одержит верх", — отметил BakyCharles."Молдавия и Украина — самые коррумпированные страны на континенте... У тебя, вообще, есть мозги, Урсула, или ты делаешь это, чтобы, как обычно, слепо оказывать давление на Россию?" — возмутился B_M_Marouen."Следующая жертва вашего безумия, бедные молдаване", — добавил Duval3Alfred.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в союз.

https://ria.ru/20230930/granitsa-1899579738.html

https://ria.ru/20230929/moldaviya-1899391348.html

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Максим Горбачев

в мире, молдавия, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, сша, россия, нато, майя санду