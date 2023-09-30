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"Безумие": фон дер Ляйен обвинили в открытии нового фронта против России - РИА Новости, 30.09.2023
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06:40 30.09.2023 (обновлено: 15:40 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/front-1899585076.html
"Безумие": фон дер Ляйен обвинили в открытии нового фронта против России
"Безумие": фон дер Ляйен обвинили в открытии нового фронта против России - РИА Новости, 30.09.2023
"Безумие": фон дер Ляйен обвинили в открытии нового фронта против России
Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о приближении Молдавии к Евросоюзу. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T06:40
2023-09-30T15:40
в мире
молдавия
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
сша
россия
нато
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о приближении Молдавии к Евросоюзу.&quot;Должно быть, ты так гордишься, предопределяя судьбу Молдавии как нового фронта в этой войне за превосходство США, которая ведется на Европейском континенте&quot;, — заявил gonewest05."Поджигатели войны — ЕС и НАТО — в конечном счете спровоцируют конфликт против Приднестровья", — написал DWPscumbags."И все же Россия одержит верх", — отметил BakyCharles."Молдавия и Украина — самые коррумпированные страны на континенте... У тебя, вообще, есть мозги, Урсула, или ты делаешь это, чтобы, как обычно, слепо оказывать давление на Россию?" — возмутился B_M_Marouen."Следующая жертва вашего безумия, бедные молдаване", — добавил Duval3Alfred.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в союз.
https://ria.ru/20230930/granitsa-1899579738.html
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в мире, молдавия, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, сша, россия, нато, майя санду
В мире, Молдавия, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, США, Россия, НАТО, Майя Санду

"Безумие": фон дер Ляйен обвинили в открытии нового фронта против России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о приближении Молдавии к Евросоюзу.
«

"Должно быть, ты так гордишься, предопределяя судьбу Молдавии как нового фронта в этой войне за превосходство США, которая ведется на Европейском континенте", — заявил gonewest05.

"Поджигатели войны — ЕС и НАТО — в конечном счете спровоцируют конфликт против Приднестровья", — написал DWPscumbags.
"И все же Россия одержит верх", — отметил BakyCharles.
Совместные учения войск НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
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"Молдавия и Украина — самые коррумпированные страны на континенте... У тебя, вообще, есть мозги, Урсула, или ты делаешь это, чтобы, как обычно, слепо оказывать давление на Россию?" — возмутился B_M_Marouen.
«
"Следующая жертва вашего безумия, бедные молдаване", — добавил Duval3Alfred.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в союз.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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Вчера, 12:23
 
В миреМолдавияЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенСШАРоссияНАТОМайя Санду
 
 
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