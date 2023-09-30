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Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2023 года - РИА Новости, 30.09.2023
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09:00 30.09.2023 (обновлено: 09:02 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/foto-1899145940.html
Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2023 года
Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2023 года - РИА Новости, 30.09.2023
Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2023 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 30.09.2023
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фото
россия
владивосток
сергей шойгу
ким чен ын
москва
елизавета туктамышева
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
россия
владивосток
москва
балашиха
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фото, фото, россия, владивосток, сергей шойгу, ким чен ын, москва, елизавета туктамышева, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), большой театр, балашиха
Фото, Россия, Владивосток, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын, Москва, Елизавета Туктамышева, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Большой театр, Балашиха

Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2023 года

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанк

Участница протестов в Ереване

Участница протестов на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване

Участница протестов в Ереване

© Sputnik / Стрингер
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1 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Уборка урожая рапса в Красноярском крае

Уборка урожая рапса на поле АО Солгон в окрестностях посёлка Тальники в Ужурском районе Красноярского края

Уборка урожая рапса в Красноярском крае

© РИА Новости / Илья Наймушин
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2 из 35
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Глава КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу на аэродроме Кневичи

Лидер КНДР Ким Чен Ын в Приморском крае

Глава КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу на аэродроме Кневичи

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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3 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участницы во время подготовки к выступлению на соревнованиях Кубка Новосибирска по бодибилдингу

Участницы в категории Фитнес-бикини во время подготовки к выступлению на соревнованиях Кубка Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской революции в Новосибирске

Участницы во время подготовки к выступлению на соревнованиях Кубка Новосибирска по бодибилдингу

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 35
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Старт ракеты-носителя с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-24"

Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-24 с космодрома Байконур

Старт ракеты-носителя с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-24"

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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5 из 35
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Российский военнослужащий проходит обучение по полетам на ударных FPV-дронах "Бумеранг"

Военнослужащий ВС РФ проходит обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО на Краснолиманском направлении

Российский военнослужащий проходит обучение по полетам на ударных FPV-дронах "Бумеранг"

© РИА Новости / Станислав Красильников
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6 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке на стенде компании Аэрофлот

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 35
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Аварийная посадка самолета "Уральских авиалиний" на поле в Новосибирской области

Местные жители возле самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

Аварийная посадка самолета "Уральских авиалиний" на поле в Новосибирской области

© РИА Новости / Владимир Николаев
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8 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции "Bridal Collection" модного дома Валентина Юдашкина

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Bridal Collection модного дома Валентина Юдашкина в рамках урбанистического форума в Лужниках

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции "Bridal Collection" модного дома Валентина Юдашкина

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 35
© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанк

Беженцы из Нагорного Карабаха в гуманитарном центре в селе Корнидзор в Армении

Беженцы из Нагорного Карабаха в гуманитарном центре в селе Корнидзор в Армении

Беженцы из Нагорного Карабаха в гуманитарном центре в селе Корнидзор в Армении

© РИА Новости / Григорий Печорин
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10 из 35
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Елизавета Туктамышева на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве

Елизавета Туктамышева выступает с короткой программой в женском одиночном катании на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве

Елизавета Туктамышева на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве

© РИА Новости / Александр Вильф
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11 из 35
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Бойцы отделов специального назначения ФСИН России во время испытаний на право ношения "крапового берета"

Бойцы отделов специального назначения ФСИН России во время испытаний на право ношения крапового берета на базе УФСИН по республике Мордовия

Бойцы отделов специального назначения ФСИН России во время испытаний на право ношения "крапового берета"

© РИА Новости / Станислав Красильников
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12 из 35
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Жительница со спасенной кошкой у дома в Балашихе, где произошел взрыв газа

Жительница со спасенной кошкой у дома № 10 на улице Октябрьская в Балашихе, где произошел взрыв газа

Жительница со спасенной кошкой у дома в Балашихе, где произошел взрыв газа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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13 из 35
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Добыча розовой соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

Добыча розовой соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

Добыча розовой соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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14 из 35
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Модели на презентации коллекции аксессуаров Roberto Cavalli в Москве

Модели на презентации коллекции аксессуаров Roberto Cavalli в баре Танцы food&people в Москве

Модели на презентации коллекции аксессуаров Roberto Cavalli в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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15 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Досрочное голосование на выборах в России

Местная жительница принимает участие в досрочном голосовании на выборах председателя правительства Республики Хакасия и депутатов Верховного совета Республики Хакасия восьмого созыва в деревне Полиндейка в Боградском районе Республики Хакасия

Досрочное голосование на выборах в России

© РИА Новости / Илья Наймушин
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16 из 35
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриаршее служение в Донском ставропигиальном мужском монастыре в Москве

Священнослужители на Патриаршем служении в день чествования Донской иконы Божией Матери в Донском ставропигиальном мужском монастыре в Москве

Патриаршее служение в Донском ставропигиальном мужском монастыре в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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17 из 35
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Спектакль "Лазги. Танец души и любви" на исторической сцене Большого театра

Танцовщики в спектакле Лазги. Танец души и любви (либретто и хореография Раймондо Ребекса, сценография Йоко Сеяма) на исторической сцене Большого театра

Спектакль "Лазги. Танец души и любви" на исторической сцене Большого театра

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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18 из 35
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"

Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"

© РИА Новости / Станислав Красильников
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19 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Подготовка к параду парусов в Амурском заливе

Экипаж готовит корабль к параду парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке

Подготовка к параду парусов в Амурском заливе

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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20 из 35
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Концерт Михаила Шуфутинского "...И снова 3 сентября" в Большом зале Кремлевского дворца

Певец Михаил Шуфутинский выступает на своем концерте ...И снова 3 сентября в Большом зале Кремлевского дворца в Москве

Концерт Михаила Шуфутинского "...И снова 3 сентября" в Большом зале Кремлевского дворца

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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21 из 35
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Участники ретроралли "Московская осень"

Участники ретроралли Московская осень на финальном этапе на Северном речном вокзале в Москве

Участники ретроралли "Московская осень"

© РИА Новости / Павел Бедняков
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22 из 35
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Гала-шоу II Международного фестиваля циркового искусства "Без границ"

Гимнасты на ремнях Анна в исполнении Елены Мизениной и Дмитрия Ефремкина (Россия) выступают на гала-шоу II Международного фестиваля циркового искусства Без границ на сцене Большого Санкт-Петербургского Государственного цирка на Фонтанке

Гала-шоу II Международного фестиваля циркового искусства "Без границ"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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23 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Школьники на торжественной линейке

Школьники на торжественной линейке, посвященной открытию новой средней школы №54 и началу учебного года в Новосибирске

Школьники на торжественной линейке

© РИА Новости / Александр Кряжев
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24 из 35
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Космонавт Олег Кононенко во время проверки герметичности скафандров

Член основного экипажа космонавт Роскосмоса Олег Кононенко во время проверки герметичности скафандров перед запуском транспортного пилотируемого корабля Союз МС24 на космодроме Байконур

Космонавт Олег Кононенко во время проверки герметичности скафандров

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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25 из 35
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС во время обрушения плиты на месте взрыва газа в жилом доме в Балашихе

Сотрудники МЧС во время обрушения плиты во время спасательной операции на месте взрыва газа в жилом доме № 10 на улице Октябрьская в Балашихе

Сотрудники МЧС во время обрушения плиты на месте взрыва газа в жилом доме в Балашихе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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26 из 35
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Участница международного чемпионата по битве роботов в выставочном центре "Крокус Экспо"

Участница битвы роботов на первом этапе международного чемпионата по битве роботов в международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве

Участница международного чемпионата по битве роботов в выставочном центре "Крокус Экспо"

© РИА Новости / Максим Блинов
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27 из 35
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Северное сияние на Соловецком острове в Архангельской области

Северное сияние, наблюдаемое на Соловецком острове в Архангельской области. На втором плане – Соловецкий монастырь

Северное сияние на Соловецком острове в Архангельской области

© РИА Новости / Павел Львов
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28 из 35
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Воспитанники Московского Суворовского военного училища

Воспитанники Московского Суворовского военного училища министерства обороны РФ на торжественной церемонии посвящения в суворовцы в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе

Воспитанники Московского Суворовского военного училища

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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29 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Девушка отдыхает на мысе Тобизина на острове Русский

Девушка отдыхает на мысе Тобизина на острове Русский во Владивостоке

Девушка отдыхает на мысе Тобизина на острове Русский

© РИА Новости / Александр Кряжев
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30 из 35
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Девушки из группы поддержки на финале Чемпионата Москвы по боевому развертыванию

Девушки из группы поддержки во время финала Чемпионата Москвы по боевому развертыванию в Лужниках

Девушки из группы поддержки на финале Чемпионата Москвы по боевому развертыванию

© РИА Новости / Илья Питалев
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31 из 35
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Зрители на премьере фильма "Неудержимые 4"

Зрители на премьере фильма Неудержимые 4 в кинотеатре Формула кино на Кутузовском в Москве

Зрители на премьере фильма "Неудержимые 4"

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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32 из 35
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Участник IX Всероссийского конкурса "Лучший лесной пожарный — 2023" в Подмосковье

Участник во время федерального этапа IX Всероссийского конкурса Лучший лесной пожарный - 2023 в Московской области.Конкурс лесных служб России и Белоруссии Лучший лесной пожарный 2023 года

Участник IX Всероссийского конкурса "Лучший лесной пожарный — 2023" в Подмосковье

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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33 из 35
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Рабочий на заводе "Уральская сталь" в Оренбургской области

Рабочий у коксовой батареи на металлургическом заводе Уральская сталь в Новотроицке Оренбургской области

Рабочий на заводе "Уральская сталь" в Оренбургской области

© РИА Новости / Евгений Биятов
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34 из 35
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Люди отдыхают на Красногвардейских прудах в Москве

Молодые люди отдыхают на Красногвардейских прудах в Москве

Люди отдыхают на Красногвардейских прудах в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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