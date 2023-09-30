Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2023 года

Участница протестов в Ереване
Уборка урожая рапса в Красноярском крае
Глава КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу на аэродроме Кневичи
Глава КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу на аэродроме Кневичи
Участницы во время подготовки к выступлению на соревнованиях Кубка Новосибирска по бодибилдингу
Участницы во время подготовки к выступлению на соревнованиях Кубка Новосибирска по бодибилдингу
Старт ракеты-носителя с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-24"
Старт ракеты-носителя с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-24"
Российский военнослужащий проходит обучение по полетам на ударных FPV-дронах "Бумеранг"
Российский военнослужащий проходит обучение по полетам на ударных FPV-дронах "Бумеранг"
Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке
Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке
Аварийная посадка самолета "Уральских авиалиний" на поле в Новосибирской области
Аварийная посадка самолета "Уральских авиалиний" на поле в Новосибирской области
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции "Bridal Collection" модного дома Валентина Юдашкина
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции "Bridal Collection" модного дома Валентина Юдашкина
Беженцы из Нагорного Карабаха в гуманитарном центре в селе Корнидзор в Армении
Беженцы из Нагорного Карабаха в гуманитарном центре в селе Корнидзор в Армении
Елизавета Туктамышева на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве
Елизавета Туктамышева на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве
Бойцы отделов специального назначения ФСИН России во время испытаний на право ношения "крапового берета"
Бойцы отделов специального назначения ФСИН России во время испытаний на право ношения "крапового берета"
Жительница со спасенной кошкой у дома в Балашихе, где произошел взрыв газа
Жительница со спасенной кошкой у дома в Балашихе, где произошел взрыв газа
Добыча розовой соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Добыча розовой соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Модели на презентации коллекции аксессуаров Roberto Cavalli в Москве
Модели на презентации коллекции аксессуаров Roberto Cavalli в Москве
Досрочное голосование на выборах в России
Патриаршее служение в Донском ставропигиальном мужском монастыре в Москве
Патриаршее служение в Донском ставропигиальном мужском монастыре в Москве
Спектакль "Лазги. Танец души и любви" на исторической сцене Большого театра
Спектакль "Лазги. Танец души и любви" на исторической сцене Большого театра
Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"
Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"
Подготовка к параду парусов в Амурском заливе
Подготовка к параду парусов в Амурском заливе
Концерт Михаила Шуфутинского "...И снова 3 сентября" в Большом зале Кремлевского дворца
Концерт Михаила Шуфутинского "...И снова 3 сентября" в Большом зале Кремлевского дворца
Участники ретроралли "Московская осень"
Гала-шоу II Международного фестиваля циркового искусства "Без границ"
Гала-шоу II Международного фестиваля циркового искусства "Без границ"
Школьники на торжественной линейке
Космонавт Олег Кононенко во время проверки герметичности скафандров
Космонавт Олег Кононенко во время проверки герметичности скафандров
Сотрудники МЧС во время обрушения плиты на месте взрыва газа в жилом доме в Балашихе
Сотрудники МЧС во время обрушения плиты на месте взрыва газа в жилом доме в Балашихе
Участница международного чемпионата по битве роботов в выставочном центре "Крокус Экспо"
Участница международного чемпионата по битве роботов в выставочном центре "Крокус Экспо"
Северное сияние на Соловецком острове в Архангельской области
Северное сияние на Соловецком острове в Архангельской области
Воспитанники Московского Суворовского военного училища
Воспитанники Московского Суворовского военного училища
Девушка отдыхает на мысе Тобизина на острове Русский
Девушка отдыхает на мысе Тобизина на острове Русский
Девушки из группы поддержки на финале Чемпионата Москвы по боевому развертыванию
Девушки из группы поддержки на финале Чемпионата Москвы по боевому развертыванию
Зрители на премьере фильма "Неудержимые 4"
Участник IX Всероссийского конкурса "Лучший лесной пожарный — 2023" в Подмосковье
Участник IX Всероссийского конкурса "Лучший лесной пожарный — 2023" в Подмосковье
Рабочий на заводе "Уральская сталь" в Оренбургской области
Рабочий на заводе "Уральская сталь" в Оренбургской области
Люди отдыхают на Красногвардейских прудах в Москве
Люди отдыхают на Красногвардейских прудах в Москве