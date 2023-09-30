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В ЛНР "Движение первых" провело флешмоб в честь воссоединения с Россией - РИА Новости, 30.09.2023
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19:31 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/fleshmob-1899664515.html
В ЛНР "Движение первых" провело флешмоб в честь воссоединения с Россией
В ЛНР "Движение первых" провело флешмоб в честь воссоединения с Россией - РИА Новости, 30.09.2023
В ЛНР "Движение первых" провело флешмоб в честь воссоединения с Россией
Активисты "Движения первых" провели флешмоб в Луганске в честь Дня воссоединения Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T19:31
2023-09-30T19:31
луганская народная республика
донецкая народная республика
госдума рф
юлия величко
совет федерации рф
владимир путин
россия
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Активисты "Движения первых" провели флешмоб в Луганске в честь Дня воссоединения Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией, передает корреспондент РИА Новости. Флешмоб проходил возле памятника воинам-освободителям в столице Луганской Народной Республики. Активисты выстроились на площади, изобразив контур карты России, после чего исполнили танец. "Это настоящий праздник для нас, это тот момент, которого мы очень долго ждали, целых девять лет. И я очень рада, что этот момент наступил. На самом деле этот год у нас был очень насыщенный на различные проекты. И самое главное для нашей молодежи, что для них открылось большое количество возможностей для своей реализации, для реализации своего потенциала", - рассказала журналистам министр молодежной политики ЛНР Юлия Величко. Министр подчеркнула, что для молодежи важно знать обо всех своих возможностях, чтобы она могла полноценно использовать их, и максимально быстро интегрироваться в российское как правовое поле, так и в молодежное пространство. Госдума 19 сентября приняла, а Совет Федерации на первом пленарном заседании осенней сессии 25 сентября единогласно одобрил закон об установлении 30 сентября новой памятной даты – Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. 28 сентября 2023 года президент России Владимир Путин подписал этот закон.
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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луганская народная республика, донецкая народная республика, госдума рф, юлия величко, совет федерации рф, владимир путин, россия
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Юлия Величко, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Россия
В ЛНР "Движение первых" провело флешмоб в честь воссоединения с Россией

В Луганске "Движение первых" провело флешмоб в честь воссоединения с Россией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкУчастник праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией, в Луганске
Участник праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией, в Луганске - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Участник праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией, в Луганске
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Активисты "Движения первых" провели флешмоб в Луганске в честь Дня воссоединения Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
Флешмоб проходил возле памятника воинам-освободителям в столице Луганской Народной Республики. Активисты выстроились на площади, изобразив контур карты России, после чего исполнили танец.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМальчик рисует на асфальте во время праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией, в Луганске.
Мальчик рисует на асфальте во время праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией, в Луганске
Мальчик рисует на асфальте во время праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией, в Луганске.
© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 2
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией, в Луганске.
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией, в Луганске
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией, в Луганске.
© РИА Новости / Станислав Красильников
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2 из 2
Мальчик рисует на асфальте во время праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией, в Луганске.
© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 2
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией, в Луганске.
© РИА Новости / Станислав Красильников
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2 из 2
«
"Это настоящий праздник для нас, это тот момент, которого мы очень долго ждали, целых девять лет. И я очень рада, что этот момент наступил. На самом деле этот год у нас был очень насыщенный на различные проекты. И самое главное для нашей молодежи, что для них открылось большое количество возможностей для своей реализации, для реализации своего потенциала", - рассказала журналистам министр молодежной политики ЛНР Юлия Величко.
Министр подчеркнула, что для молодежи важно знать обо всех своих возможностях, чтобы она могла полноценно использовать их, и максимально быстро интегрироваться в российское как правовое поле, так и в молодежное пространство.
Госдума 19 сентября приняла, а Совет Федерации на первом пленарном заседании осенней сессии 25 сентября единогласно одобрил закон об установлении 30 сентября новой памятной даты – Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. 28 сентября 2023 года президент России Владимир Путин подписал этот закон.
Концерт на Красной площади в честь годовщины воссоединения новых территорий с Россией - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
На Красной площади прошел концерт "Одна страна, одна семья, одна Россия!"
Вчера, 18:15
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФЮлия ВеличкоСовет Федерации РФВладимир ПутинРоссия
 
 
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