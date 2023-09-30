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В ЛНР "Движение первых" провело флешмоб в честь воссоединения с Россией

В ЛНР "Движение первых" провело флешмоб в честь воссоединения с Россией - РИА Новости, 30.09.2023

В ЛНР "Движение первых" провело флешмоб в честь воссоединения с Россией

Активисты "Движения первых" провели флешмоб в Луганске в честь Дня воссоединения Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T19:31

2023-09-30T19:31

2023-09-30T19:31

луганская народная республика

донецкая народная республика

госдума рф

юлия величко

совет федерации рф

владимир путин

россия

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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Активисты "Движения первых" провели флешмоб в Луганске в честь Дня воссоединения Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией, передает корреспондент РИА Новости. Флешмоб проходил возле памятника воинам-освободителям в столице Луганской Народной Республики. Активисты выстроились на площади, изобразив контур карты России, после чего исполнили танец. "Это настоящий праздник для нас, это тот момент, которого мы очень долго ждали, целых девять лет. И я очень рада, что этот момент наступил. На самом деле этот год у нас был очень насыщенный на различные проекты. И самое главное для нашей молодежи, что для них открылось большое количество возможностей для своей реализации, для реализации своего потенциала", - рассказала журналистам министр молодежной политики ЛНР Юлия Величко. Министр подчеркнула, что для молодежи важно знать обо всех своих возможностях, чтобы она могла полноценно использовать их, и максимально быстро интегрироваться в российское как правовое поле, так и в молодежное пространство. Госдума 19 сентября приняла, а Совет Федерации на первом пленарном заседании осенней сессии 25 сентября единогласно одобрил закон об установлении 30 сентября новой памятной даты – Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. 28 сентября 2023 года президент России Владимир Путин подписал этот закон.

https://ria.ru/20230930/kontsert-1899655133.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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луганская народная республика, донецкая народная республика, госдума рф, юлия величко, совет федерации рф, владимир путин, россия