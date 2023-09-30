В ЛНР "Движение первых" провело флешмоб в честь воссоединения с Россией
В Луганске "Движение первых" провело флешмоб в честь воссоединения с Россией
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкУчастник праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией, в Луганске
Участник праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией, в Луганске
ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Активисты "Движения первых" провели флешмоб в Луганске в честь Дня воссоединения Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
Флешмоб проходил возле памятника воинам-освободителям в столице Луганской Народной Республики. Активисты выстроились на площади, изобразив контур карты России, после чего исполнили танец.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМальчик рисует на асфальте во время праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией, в Луганске.
Мальчик рисует на асфальте во время праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией, в Луганске.
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© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией, в Луганске.
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией, в Луганске.
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Мальчик рисует на асфальте во время праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией, в Луганске.
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Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией, в Луганске.
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"Это настоящий праздник для нас, это тот момент, которого мы очень долго ждали, целых девять лет. И я очень рада, что этот момент наступил. На самом деле этот год у нас был очень насыщенный на различные проекты. И самое главное для нашей молодежи, что для них открылось большое количество возможностей для своей реализации, для реализации своего потенциала", - рассказала журналистам министр молодежной политики ЛНР Юлия Величко.
Министр подчеркнула, что для молодежи важно знать обо всех своих возможностях, чтобы она могла полноценно использовать их, и максимально быстро интегрироваться в российское как правовое поле, так и в молодежное пространство.
Госдума 19 сентября приняла, а Совет Федерации на первом пленарном заседании осенней сессии 25 сентября единогласно одобрил закон об установлении 30 сентября новой памятной даты – Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. 28 сентября 2023 года президент России Владимир Путин подписал этот закон.