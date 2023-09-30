https://ria.ru/20230930/ekologiya-1899616097.html

Мир успешно борется только с озоновыми дырами, заявил ученый

Мир успешно борется только с озоновыми дырами, заявил ученый - РИА Новости, 30.09.2023

Мир успешно борется только с озоновыми дырами, заявил ученый

В сфере экологии улучшение наблюдается только в решении проблемы озоновых дыр, все остальные глобальные показатели ухудшаются, сообщил российский ученый,... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T12:33

2023-09-30T12:33

2023-09-30T12:33

виктор данилов-данильян

российская академия наук

экология

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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 29 сен - РИА Новости. В сфере экологии улучшение наблюдается только в решении проблемы озоновых дыр, все остальные глобальные показатели ухудшаются, сообщил российский ученый, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. "Абсолютно все глобальные экологические характеристики ухудшаются, кроме только тех, это единственное исключение, которые характеризует состояние озонового слоя", - сказал академик на Алтайском экономическом форуме "Нить природы". По его словам, характеристики озонового слоя улучшаются после принятия Монреальского протокола и реализации всех обязательств, установленных в документе. При этом, отметил учёный, все остальные глобальные показатели в сфере экологии говорят о негативной тенденции: растет концентрация парниковых газов в атмосфере, сокращается площадь лесов, растет площадь пустынь, продолжается химическое отравление почв. Монреальский протокол к Венской конвенции по защите озонового слоя был подписан в сентябре 1987 года. Он ограничил производство и оборот озоноразрушающих веществ. Второй экологический форум "Нить природы" проводится с 29 сентября по 1 октября в республике Алтай. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.

https://ria.ru/20230816/putin-1890447700.html

https://ria.ru/20230616/ugol-1878598783.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

виктор данилов-данильян, российская академия наук, экология