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В Мордовии проверяют информацию о червяках в школьных сухпайках - РИА Новости, 30.09.2023
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23:03 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/chervyaki-1899684704.html
В Мордовии проверяют информацию о червяках в школьных сухпайках
В Мордовии проверяют информацию о червяках в школьных сухпайках - РИА Новости, 30.09.2023
В Мордовии проверяют информацию о червяках в школьных сухпайках
Прокуратура Мордовии организовала проверку информации о выдаче семьям школьников сухпайков с некачественными продуктами, сообщили РИА Новости в надзорном... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T23:03
2023-09-30T23:03
происшествия
саранск
здоровье - общество
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КАЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. Прокуратура Мордовии организовала проверку информации о выдаче семьям школьников сухпайков с некачественными продуктами, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. Ранее в Telegram-канале Mash было опубликовано сообщение о том, что в Саранске больше 150 семей с детьми-инвалидами получили в качестве сухпайков пачки с рисом и гречкой, в которых были червяки. "Прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов проверит качество и безопасность поставленных продуктов питания, наличие сопроводительных и иных разрешительных документов", - говорится в сообщении. Прокуратура отмечает, что по результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.
https://ria.ru/20230906/batonchiki-1894551776.html
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происшествия, саранск, здоровье - общество
Происшествия, Саранск, Здоровье - Общество
В Мордовии проверяют информацию о червяках в школьных сухпайках

Прокуратура Мордовии проверяет информацию о червяках в школьных сухпайках

© iStock.com / vaaseenaaКонтейнер с едой для школьника
Контейнер с едой для школьника - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© iStock.com / vaaseenaa
Контейнер с едой для школьника. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. Прокуратура Мордовии организовала проверку информации о выдаче семьям школьников сухпайков с некачественными продуктами, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
Ранее в Telegram-канале Mash было опубликовано сообщение о том, что в Саранске больше 150 семей с детьми-инвалидами получили в качестве сухпайков пачки с рисом и гречкой, в которых были червяки.
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6 сентября, 15:35
«
"Прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов проверит качество и безопасность поставленных продуктов питания, наличие сопроводительных и иных разрешительных документов", - говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что по результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.
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