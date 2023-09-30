https://ria.ru/20230930/chervyaki-1899684704.html

В Мордовии проверяют информацию о червяках в школьных сухпайках

В Мордовии проверяют информацию о червяках в школьных сухпайках - РИА Новости, 30.09.2023

В Мордовии проверяют информацию о червяках в школьных сухпайках

Прокуратура Мордовии организовала проверку информации о выдаче семьям школьников сухпайков с некачественными продуктами, сообщили РИА Новости в надзорном... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T23:03

2023-09-30T23:03

2023-09-30T23:03

происшествия

саранск

здоровье - общество

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КАЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. Прокуратура Мордовии организовала проверку информации о выдаче семьям школьников сухпайков с некачественными продуктами, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. Ранее в Telegram-канале Mash было опубликовано сообщение о том, что в Саранске больше 150 семей с детьми-инвалидами получили в качестве сухпайков пачки с рисом и гречкой, в которых были червяки. "Прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов проверит качество и безопасность поставленных продуктов питания, наличие сопроводительных и иных разрешительных документов", - говорится в сообщении. Прокуратура отмечает, что по результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

https://ria.ru/20230906/batonchiki-1894551776.html

https://ria.ru/20230729/soyuzsnab-1887058734.html

саранск

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происшествия, саранск, здоровье - общество