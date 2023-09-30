https://ria.ru/20230930/chervyaki-1899684704.html
В Мордовии проверяют информацию о червяках в школьных сухпайках
В Мордовии проверяют информацию о червяках в школьных сухпайках - РИА Новости, 30.09.2023
В Мордовии проверяют информацию о червяках в школьных сухпайках
Прокуратура Мордовии организовала проверку информации о выдаче семьям школьников сухпайков с некачественными продуктами, сообщили РИА Новости в надзорном... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T23:03
2023-09-30T23:03
2023-09-30T23:03
происшествия
саранск
здоровье - общество
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КАЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. Прокуратура Мордовии организовала проверку информации о выдаче семьям школьников сухпайков с некачественными продуктами, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. Ранее в Telegram-канале Mash было опубликовано сообщение о том, что в Саранске больше 150 семей с детьми-инвалидами получили в качестве сухпайков пачки с рисом и гречкой, в которых были червяки. "Прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов проверит качество и безопасность поставленных продуктов питания, наличие сопроводительных и иных разрешительных документов", - говорится в сообщении. Прокуратура отмечает, что по результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.
https://ria.ru/20230906/batonchiki-1894551776.html
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происшествия, саранск, здоровье - общество
Происшествия, Саранск, Здоровье - Общество
В Мордовии проверяют информацию о червяках в школьных сухпайках
Прокуратура Мордовии проверяет информацию о червяках в школьных сухпайках