https://ria.ru/20230930/apple-1899590782.html

Apple и власти Китая обсудили правила работы приложений в КНР, пишут СМИ

Apple и власти Китая обсудили правила работы приложений в КНР, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2023

Apple и власти Китая обсудили правила работы приложений в КНР, пишут СМИ

Сотрудники американской компании Apple встретились с китайскими чиновниками, чтобы обсудить опасения по поводу новых правил, которые ограничат предложение... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T08:27

2023-09-30T08:27

2023-09-30T08:27

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сотрудники американской компании Apple встретились с китайскими чиновниками, чтобы обсудить опасения по поводу новых правил, которые ограничат предложение иностранных приложений в КНР, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Согласно изданию, операторы подобных приложений теперь должны получать регистрацию у китайских властей. "Чиновники заявили Apple, что она должна строго соблюдать правила, запрещающие незарегистрированные иностранные приложения", - говорится в сообщении газеты. Компании также указали на то, что новые правила необходимы для борьбы с мошенничеством и порнографией, а также для контроля над распространением информации. В китайском сегменте Интернета установлена масштабная система государственной цензуры, часто называемая "великим файрволом". На сегодняшний день в Китае заблокированы Google, YouTube, WhatsApp, социальные сети Twitter, Facebook*, Instagram*, Clubhouse, Twitch, а также сайты ряда ведущих мировых СМИ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230906/epl-1894625840.html

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китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, китай, apple, google, youtube