https://ria.ru/20230930/apple-1899590782.html
Apple и власти Китая обсудили правила работы приложений в КНР, пишут СМИ
Apple и власти Китая обсудили правила работы приложений в КНР, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2023
Apple и власти Китая обсудили правила работы приложений в КНР, пишут СМИ
Сотрудники американской компании Apple встретились с китайскими чиновниками, чтобы обсудить опасения по поводу новых правил, которые ограничат предложение... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T08:27
2023-09-30T08:27
2023-09-30T08:27
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сотрудники американской компании Apple встретились с китайскими чиновниками, чтобы обсудить опасения по поводу новых правил, которые ограничат предложение иностранных приложений в КНР, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Согласно изданию, операторы подобных приложений теперь должны получать регистрацию у китайских властей. "Чиновники заявили Apple, что она должна строго соблюдать правила, запрещающие незарегистрированные иностранные приложения", - говорится в сообщении газеты. Компании также указали на то, что новые правила необходимы для борьбы с мошенничеством и порнографией, а также для контроля над распространением информации. В китайском сегменте Интернета установлена масштабная система государственной цензуры, часто называемая "великим файрволом". На сегодняшний день в Китае заблокированы Google, YouTube, WhatsApp, социальные сети Twitter, Facebook*, Instagram*, Clubhouse, Twitch, а также сайты ряда ведущих мировых СМИ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230906/epl-1894625840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, китай, apple, google, youtube
В мире, Технологии, Китай, Apple, Google, YouTube
Apple и власти Китая обсудили правила работы приложений в КНР, пишут СМИ
WSJ: Apple и китайские чиновники обсудили новые правила работы приложений в КНР