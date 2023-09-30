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"Что-то назревает". В Сети забили тревогу из-за анонса Зеленского
"Что-то назревает". В Сети забили тревогу из-за анонса Зеленского - РИА Новости, 30.09.2023
"Что-то назревает". В Сети забили тревогу из-за анонса Зеленского
Пользователи соцсети X встревожились после слов Владимира Зеленского о том, что 30 сентября Украине стоит ждать важных новостей. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T00:36
2023-09-30T00:36
2023-09-30T00:36
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X встревожились после слов Владимира Зеленского о том, что 30 сентября Украине стоит ждать важных новостей."Что-то назревает", — написал ukskies."Звучит как-то зловеще", — заявил TheTroutmanShow."Ты превратил Украину во второй Афганистан. Ничто из того, что ты делаешь, не приносит успеха украинцам", — возмутился Boavista_Ludwig."Больше катастроф, жертв и смертей", — отметил Poppy845156."Уходи в отставку", — добавил wssilverback.Ранее близкий к компетентным органам источник сообщил журналистам, что Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании план нового наступления и захват ЗАЭС.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20230929/zelenskiy-1899486425.html
https://ria.ru/20230929/vsu-1899409988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины