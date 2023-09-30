https://ria.ru/20230930/aktsiya-1899637115.html

В Ереване завершилась акция в поддержку Варданяна

В Ереване завершилась акция в поддержку Варданяна - РИА Новости, 30.09.2023

В Ереване завершилась акция в поддержку Варданяна

Акция в Ереване в поддержку одного из лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна завершилась на территории школы "Матена", основанной... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T16:08

2023-09-30T16:08

2023-09-30T16:08

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ЕРЕВАН, 30 сен - РИА Новости. Акция в Ереване в поддержку одного из лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна завершилась на территории школы "Матена", основанной им, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее суд в Баку избрал в отношении Варданяна меру пресечения в виде ареста на четыре месяца. Участники акции прошли от Матенадарана, музея-института древних рукописей до Площади Франции, оттуда прошли по центру Еревана и пришли к основанной им школе. Манифестанты несли флаги Нагорно-карабахской республики и плакаты в поддержку Варданяна. Полиция сопровождала протестующих, но никого не задерживала. У школы участники акции могут написать письма для Варданяна, которые потом передадут ему в заключение. Погранслужба Азербайджана сообщила в среду, что Варданян задержан при попытке выезда в направлении Армении. Ему предъявлено обвинение в финансировании терроризма на территории Азербайджана. Варданяну грозит в Азербайджане до 14 лет лишения свободы. В 2022 году Варданян отказался от гражданства России, президент РФ Владимир Путин в конце прошлого года удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства.

https://ria.ru/20230930/karabakh-1899635231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ереван, армения