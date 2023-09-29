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Классическая пятилетка: Концертный зал Зарядье отмечает юбилей - РИА Новости, 29.09.2023
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15:13 29.09.2023 (обновлено: 15:43 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/zaryadeyubiley-1899436167.html
Классическая пятилетка: Концертный зал Зарядье отмечает юбилей
Классическая пятилетка: Концертный зал Зарядье отмечает юбилей - РИА Новости, 29.09.2023
Классическая пятилетка: Концертный зал Зарядье отмечает юбилей
В Международный день музыки 1 октября Зал Зарядье отмечает пятилетие. В этот день на всех сценах концертного зала состоится музыкальный марафон. Будет звучать... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:13
2023-09-29T15:43
культпоход
зарядье
российский национальный оркестр
россия
москва
международный день музыки
концертный зал "зарядье"
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В Международный день музыки 1 октября Зал Зарядье отмечает пятилетие. В этот день на всех сценах концертного зала состоится музыкальный марафон. Будет звучать барочная музыка, Рахманинов, джаз, пройдет специальная детская программа. РИА Новости изучило программу этого дня, а также концертную афишу октября.Музыкальный марафонС момента открытия Концертный зал Зарядье стал одной из главных площадок академической музыки столицы. Необычная современная архитектура, прекрасная акустика и, конечно же, потрясающие виды благодаря панорамному остеклению – это место в двух минутах ходьбы от Красной площади стало настоящей культурной достопримечательностью.Архитектура здания вписана в рельеф парка. Внутри – два зала, Большой и Малый. Большой стал первым в России концертным залом-трансформером. Благодаря сложной механике пространство сцены и зрительные места могут менять конфигурацию в зависимости от формата события.Еще одна достопримечательность Зала Зарядье – уникальный орган, один из крупнейших в Москве. В инструменте установлены 5872 трубы, самая большая достигает в длину семи метров, а самая маленькая – всего пять сантиметров. В афише зала можно найти не только прекрасные концерты, но и просветительские лекции и встречи, а также детские программы.Свое пятилетие площадка отметит грандиозным марафоном 1 октября, музыка будет звучать буквально с утра до вечера. Откроет этот день один из лучших ансамблей старинной музыки – Pratum Integrum. Барочные произведения часто появляются в афише зала, и этот день не станет исключением. Вместе с сопрано Людмилой Фраеновой музыканты представят эпоху французского барокко.Днем на двух концертах будут исполнены сразу все четыре фортепианных концерта Рахманинова и его "Рапсодия на тему Паганини", которую иногда называют пятым концертом. Это исполнение – уникальная возможность проследить, как менялась манера письма композитора на протяжении разных лет. Несмотря на то, что произведения эти звучат довольно часто, Рахманинов был и остается одним из любимых публикой композиторов.Для детей в этот день будет показано представление с героями спектакля "Сказки Андерсена" и органом. За джазовую часть будет отвечать квинтет Павла Тимофеева, а завершится марафон гала-концертом с участием Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина, а также актеров Александры Урусляк и Игоря Гордина.Вслед за праздничным днем начнутся будни – и они также заполнены примечательными событиями.Африканская экзотика и тувинское пениеСочинения американского классика минимализма Стива Райха уже звучали в Зарядье. Это был один из ключевых опусов композитора – "Музыка для 18 музыкантов" в исполнении ударника-виртуоза Андрея Волосовского и его коллег. Теперь Волосовский решил исполнить более раннее сочинение Райха – композицию Drumming (3 октября). И если в "Музыке для 18 музыкантов" Райх вдохновлялся магией балийских инструментов, то за пять лет до этого, работая над Drumming, он испытывал влияние ритмов Западной Африки после короткой поездки в Гану в начале 1970-х. В четырехчастном произведении ударные инструменты выведены на первый план, от исполнителей это требует предельной концентрации. Именно это сочинение один из критиков назвал тогда &quot;первым шедевром минимализма&quot;.Вечер, погружающий слушателей в этническую музыку, состоится в зале Зарядье 16 октября. Это концерт без преувеличения легендарного тувинского ансамбля "Хуун-Хуур-Ту", который прославил тувинское горловое пение на весь мир. Образовавшийся в начале 1990-х, этот этнический квартет с самого начала занимался возрождением традиций горлового пения, позже начал экспериментировать с разными музыкальными стилями. Но неизменно музыканты используют старинные формы тувинских инструментов: игил, напоминающий виолончель, дошпулуур, похожий на банджо, "губную арфу" хомус и прототип современных ударных бубнов ­– тунгур.Лауреаты конкурса ЧайковскогоВ октябре Зал Зарядье представит сразу нескольких лауреатов XVII Международного конкурса имени Чайковского. Конкурсные прослушивания всегда вызывают ажиотаж у публики, тем интереснее следить за дальнейшей судьбой исполнителей.Британский пианист индонезийского происхождения Джордж Харлионо (5 сентября) завоевал в 2023 году серебряную медаль на конкурсе. Свой первый сольный концерт он сыграл в возрасте 9 лет и с тех пор активно выступает на самых разных мировых площадках. В Зарядье прозвучат произведения самых известных антагонистов в истории музыки – Моцарта и Сальери, а также ученика Сальери Бетховена, который, кстати, никогда не верил слухам об отравлении Моцарта. Харлионо будет солировать в Третьем фортепианном концерте Бетховена.Серебряным медалистом в 2023 году среди скрипачей стал Равиль Ислямов – студент Московской консерватории, солист Санкт-Петербургского Дома музыки, исполнитель и композитор. Вместе с Российским национальным оркестром он исполнит (7 октября) единственный скрипичный концерт Чайковского, который уже при жизни композитора стал очень популярным среди исполнителей и слушателей. Сегодня это произведение – обязательное для всех участников конкурса.Обладательница VI премии среди пианистов – китаянка Сюаньи Мао – выйдет на сцену Зарядья 8 октября. Она исполнит Второй фортепианный концерт Брамса – одно из самых его известных и популярных произведений, созданных в период расцвета творчества композитора.Для детейДетские программы появляются в афише Зала Зарядье очень часто, это – неотъемлемая часть работы концертной площадки. В октябре (15 числа) здесь исполнят симфоническую сказку "Картонное сердце" по мотивам сказки Константина Сергиенко – советского писателя, автора книг для детей и юношества, в том числе исторических. "Картонное сердце" – это история сказочного картонного человечка из фанерного ящика с настоящим любящим сердцем.Сказку прочтут актёры театра и кино Елена Захарова и Владимир Кошевой. А в исполнении Государственного Кремлевского оркестра под управлением Константина Чудовского прозвучит музыка Моцарта, Прокофьева и Стравинского.Классика, джаз и романсыПроизведения Гершвина и Цфасмана прозвучат в Зарядье 17 октября. Оба композитора не случайно стоят в одной программе – один из родоначальников советского джаза, автор знаменитого фокстрота "Неудачное свидание" Александр Цфасман буквально боготворил музыку Гершвина, и сам часто исполнял его произведения. Выдающиеся джазовые пианисты Даниил Крамер и Олег Аккуратов представят слушателям единственный фортепианный концерт Гершвина и Сюиту для фортепиано с оркестром Цфасмана. Оба музыканта – великолепные джазовые пианисты, сочетающие классические традиции и искусство импровизации. Завершат вечер три сюиты из балетов Шостаковича "Болт", "Золотой век" и "Светлый ручей".В конце октября (29 числа) на сцене Зала Зарядье выступит одна из наиболее почитаемых пианисток нашего времени – Елизавета Леонская. Выпускница Московской консерватории, она в большой степени находилась в свое время под влиянием Святослава Рихтера. Великий музыкант увидел в ней талант, был не только ее наставником, но и партнером по сцене. Их личная и творческая дружба продолжалась до смерти Рихтера в 1997 году. В конце 1970-х Леонская переехала в Вену, где сложилась ее блестящая международная карьера. В Москве она выступит с Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Прозвучат два фортепианных концерта – Грига и Шумана.Еще один концерт (11 октября) адресован любителям вокальной музыки. Певица Екатерина Семенчук в сопровождении пианиста Семена Скигина исполнит вокальные циклы русских композиторов. Это "Прощание с Петербургом" Глинки, в который входит и знаменитая "Попутная песня" – она была написана по случаю открытия в 1837 году первой в России Царскосельской железной дороги. Во втором отделении прозвучат "Песни и пляски смерти" Мусоргского.
https://ria.ru/20230926/teatry-1898600764.html
https://ria.ru/20230925/vagnergollandets-1897585113.html
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культпоход, зарядье, российский национальный оркестр, россия, москва, международный день музыки, концертный зал "зарядье"
Культпоход, Зарядье, Российский национальный оркестр, Россия, Москва, Международный день музыки, Концертный зал "Зарядье"
Классическая пятилетка: Концертный зал Зарядье отмечает юбилей

В Международный день музыки Концертный Зал Зарядье отмечает пятилетний юбилей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковский концертный зал "Зарядье"
Московский концертный зал Зарядье - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Международный день музыки 1 октября Зал Зарядье отмечает пятилетие. В этот день на всех сценах концертного зала состоится музыкальный марафон. Будет звучать барочная музыка, Рахманинов, джаз, пройдет специальная детская программа. РИА Новости изучило программу этого дня, а также концертную афишу октября.

Музыкальный марафон

С момента открытия Концертный зал Зарядье стал одной из главных площадок академической музыки столицы. Необычная современная архитектура, прекрасная акустика и, конечно же, потрясающие виды благодаря панорамному остеклению – это место в двух минутах ходьбы от Красной площади стало настоящей культурной достопримечательностью.
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Архитектура здания вписана в рельеф парка. Внутри – два зала, Большой и Малый. Большой стал первым в России концертным залом-трансформером. Благодаря сложной механике пространство сцены и зрительные места могут менять конфигурацию в зависимости от формата события.
Еще одна достопримечательность Зала Зарядье – уникальный орган, один из крупнейших в Москве. В инструменте установлены 5872 трубы, самая большая достигает в длину семи метров, а самая маленькая – всего пять сантиметров. В афише зала можно найти не только прекрасные концерты, но и просветительские лекции и встречи, а также детские программы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала ЗарядьеДирижер Иван Рудин
Дирижер Иван Рудин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Дирижер Иван Рудин
Свое пятилетие площадка отметит грандиозным марафоном 1 октября, музыка будет звучать буквально с утра до вечера. Откроет этот день один из лучших ансамблей старинной музыки – Pratum Integrum. Барочные произведения часто появляются в афише зала, и этот день не станет исключением. Вместе с сопрано Людмилой Фраеновой музыканты представят эпоху французского барокко.
Днем на двух концертах будут исполнены сразу все четыре фортепианных концерта Рахманинова и его "Рапсодия на тему Паганини", которую иногда называют пятым концертом.
«

Это исполнение – уникальная возможность проследить, как менялась манера письма композитора на протяжении разных лет. Несмотря на то, что произведения эти звучат довольно часто, Рахманинов был и остается одним из любимых публикой композиторов.

Для детей в этот день будет показано представление с героями спектакля "Сказки Андерсена" и органом. За джазовую часть будет отвечать квинтет Павла Тимофеева, а завершится марафон гала-концертом с участием Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина, а также актеров Александры Урусляк и Игоря Гордина.
Вслед за праздничным днем начнутся будни – и они также заполнены примечательными событиями.

Африканская экзотика и тувинское пение

© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала ЗарядьеКвартет "Хуун-хуур-ту"
Квартет Хуун-хуур-ту - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Квартет "Хуун-хуур-ту"
Сочинения американского классика минимализма Стива Райха уже звучали в Зарядье. Это был один из ключевых опусов композитора – "Музыка для 18 музыкантов" в исполнении ударника-виртуоза Андрея Волосовского и его коллег. Теперь Волосовский решил исполнить более раннее сочинение Райха – композицию Drumming (3 октября). И если в "Музыке для 18 музыкантов" Райх вдохновлялся магией балийских инструментов, то за пять лет до этого, работая над Drumming, он испытывал влияние ритмов Западной Африки после короткой поездки в Гану в начале 1970-х.
«

В четырехчастном произведении ударные инструменты выведены на первый план, от исполнителей это требует предельной концентрации. Именно это сочинение один из критиков назвал тогда "первым шедевром минимализма".

Вечер, погружающий слушателей в этническую музыку, состоится в зале Зарядье 16 октября. Это концерт без преувеличения легендарного тувинского ансамбля "Хуун-Хуур-Ту", который прославил тувинское горловое пение на весь мир. Образовавшийся в начале 1990-х, этот этнический квартет с самого начала занимался возрождением традиций горлового пения, позже начал экспериментировать с разными музыкальными стилями. Но неизменно музыканты используют старинные формы тувинских инструментов: игил, напоминающий виолончель, дошпулуур, похожий на банджо, "губную арфу" хомус и прототип современных ударных бубнов ­– тунгур.

Лауреаты конкурса Чайковского

В октябре Зал Зарядье представит сразу нескольких лауреатов XVII Международного конкурса имени Чайковского. Конкурсные прослушивания всегда вызывают ажиотаж у публики, тем интереснее следить за дальнейшей судьбой исполнителей.
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала ЗарядьеПианист Джордж Харлионо
Пианист Джордж Харлионо - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Пианист Джордж Харлионо
Британский пианист индонезийского происхождения Джордж Харлионо (5 сентября) завоевал в 2023 году серебряную медаль на конкурсе. Свой первый сольный концерт он сыграл в возрасте 9 лет и с тех пор активно выступает на самых разных мировых площадках. В Зарядье прозвучат произведения самых известных антагонистов в истории музыки – Моцарта и Сальери, а также ученика Сальери Бетховена, который, кстати, никогда не верил слухам об отравлении Моцарта. Харлионо будет солировать в Третьем фортепианном концерте Бетховена.
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала ЗарядьеСкрипач Равиль Ислямов
Скрипач Равиль Ислямов - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Скрипач Равиль Ислямов
Серебряным медалистом в 2023 году среди скрипачей стал Равиль Ислямов – студент Московской консерватории, солист Санкт-Петербургского Дома музыки, исполнитель и композитор. Вместе с Российским национальным оркестром он исполнит (7 октября) единственный скрипичный концерт Чайковского, который уже при жизни композитора стал очень популярным среди исполнителей и слушателей. Сегодня это произведение – обязательное для всех участников конкурса.
Обладательница VI премии среди пианистов – китаянка Сюаньи Мао – выйдет на сцену Зарядья 8 октября. Она исполнит Второй фортепианный концерт Брамса – одно из самых его известных и популярных произведений, созданных в период расцвета творчества композитора.
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала ЗарядьеПианистка Сюаньи Мао
Пианистка Сюаньи Мао - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Пианистка Сюаньи Мао

Для детей

Детские программы появляются в афише Зала Зарядье очень часто, это – неотъемлемая часть работы концертной площадки. В октябре (15 числа) здесь исполнят симфоническую сказку "Картонное сердце" по мотивам сказки Константина Сергиенко – советского писателя, автора книг для детей и юношества, в том числе исторических. "Картонное сердце" – это история сказочного картонного человечка из фанерного ящика с настоящим любящим сердцем.
Сказку прочтут актёры театра и кино Елена Захарова и Владимир Кошевой. А в исполнении Государственного Кремлевского оркестра под управлением Константина Чудовского прозвучит музыка Моцарта, Прокофьева и Стравинского.
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Классика, джаз и романсы

Произведения Гершвина и Цфасмана прозвучат в Зарядье 17 октября. Оба композитора не случайно стоят в одной программе – один из родоначальников советского джаза, автор знаменитого фокстрота "Неудачное свидание" Александр Цфасман буквально боготворил музыку Гершвина, и сам часто исполнял его произведения. Выдающиеся джазовые пианисты Даниил Крамер и Олег Аккуратов представят слушателям единственный фортепианный концерт Гершвина и Сюиту для фортепиано с оркестром Цфасмана. Оба музыканта – великолепные джазовые пианисты, сочетающие классические традиции и искусство импровизации. Завершат вечер три сюиты из балетов Шостаковича "Болт", "Золотой век" и "Светлый ручей".
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала ЗарядьеПианист Даниил Крамер
Пианист Даниил Крамер - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Пианист Даниил Крамер
В конце октября (29 числа) на сцене Зала Зарядье выступит одна из наиболее почитаемых пианисток нашего времени – Елизавета Леонская. Выпускница Московской консерватории, она в большой степени находилась в свое время под влиянием Святослава Рихтера. Великий музыкант увидел в ней талант, был не только ее наставником, но и партнером по сцене. Их личная и творческая дружба продолжалась до смерти Рихтера в 1997 году. В конце 1970-х Леонская переехала в Вену, где сложилась ее блестящая международная карьера. В Москве она выступит с Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Прозвучат два фортепианных концерта – Грига и Шумана.
Еще один концерт (11 октября) адресован любителям вокальной музыки. Певица Екатерина Семенчук в сопровождении пианиста Семена Скигина исполнит вокальные циклы русских композиторов. Это "Прощание с Петербургом" Глинки, в который входит и знаменитая "Попутная песня" – она была написана по случаю открытия в 1837 году первой в России Царскосельской железной дороги. Во втором отделении прозвучат "Песни и пляски смерти" Мусоргского.
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КультпоходЗарядьеРоссийский национальный оркестрРоссияМоскваМеждународный день музыкиКонцертный зал "Зарядье"
 
 
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