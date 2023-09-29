Классическая пятилетка: Концертный зал Зарядье отмечает юбилей
В Международный день музыки Концертный Зал Зарядье отмечает пятилетний юбилей
В Международный день музыки 1 октября Зал Зарядье отмечает пятилетие. В этот день на всех сценах концертного зала состоится музыкальный марафон. Будет звучать барочная музыка, Рахманинов, джаз, пройдет специальная детская программа. РИА Новости изучило программу этого дня, а также концертную афишу октября.
Музыкальный марафон
С момента открытия Концертный зал Зарядье стал одной из главных площадок академической музыки столицы. Необычная современная архитектура, прекрасная акустика и, конечно же, потрясающие виды благодаря панорамному остеклению – это место в двух минутах ходьбы от Красной площади стало настоящей культурной достопримечательностью.
Архитектура здания вписана в рельеф парка. Внутри – два зала, Большой и Малый. Большой стал первым в России концертным залом-трансформером. Благодаря сложной механике пространство сцены и зрительные места могут менять конфигурацию в зависимости от формата события.
Еще одна достопримечательность Зала Зарядье – уникальный орган, один из крупнейших в Москве. В инструменте установлены 5872 трубы, самая большая достигает в длину семи метров, а самая маленькая – всего пять сантиметров. В афише зала можно найти не только прекрасные концерты, но и просветительские лекции и встречи, а также детские программы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала ЗарядьеДирижер Иван Рудин
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Дирижер Иван Рудин
Свое пятилетие площадка отметит грандиозным марафоном 1 октября, музыка будет звучать буквально с утра до вечера. Откроет этот день один из лучших ансамблей старинной музыки – Pratum Integrum. Барочные произведения часто появляются в афише зала, и этот день не станет исключением. Вместе с сопрано Людмилой Фраеновой музыканты представят эпоху французского барокко.
Днем на двух концертах будут исполнены сразу все четыре фортепианных концерта Рахманинова и его "Рапсодия на тему Паганини", которую иногда называют пятым концертом.
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Это исполнение – уникальная возможность проследить, как менялась манера письма композитора на протяжении разных лет. Несмотря на то, что произведения эти звучат довольно часто, Рахманинов был и остается одним из любимых публикой композиторов.
Для детей в этот день будет показано представление с героями спектакля "Сказки Андерсена" и органом. За джазовую часть будет отвечать квинтет Павла Тимофеева, а завершится марафон гала-концертом с участием Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина, а также актеров Александры Урусляк и Игоря Гордина.
Вслед за праздничным днем начнутся будни – и они также заполнены примечательными событиями.
Африканская экзотика и тувинское пение
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала ЗарядьеКвартет "Хуун-хуур-ту"
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Квартет "Хуун-хуур-ту"
Сочинения американского классика минимализма Стива Райха уже звучали в Зарядье. Это был один из ключевых опусов композитора – "Музыка для 18 музыкантов" в исполнении ударника-виртуоза Андрея Волосовского и его коллег. Теперь Волосовский решил исполнить более раннее сочинение Райха – композицию Drumming (3 октября). И если в "Музыке для 18 музыкантов" Райх вдохновлялся магией балийских инструментов, то за пять лет до этого, работая над Drumming, он испытывал влияние ритмов Западной Африки после короткой поездки в Гану в начале 1970-х.
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В четырехчастном произведении ударные инструменты выведены на первый план, от исполнителей это требует предельной концентрации. Именно это сочинение один из критиков назвал тогда "первым шедевром минимализма".
Вечер, погружающий слушателей в этническую музыку, состоится в зале Зарядье 16 октября. Это концерт без преувеличения легендарного тувинского ансамбля "Хуун-Хуур-Ту", который прославил тувинское горловое пение на весь мир. Образовавшийся в начале 1990-х, этот этнический квартет с самого начала занимался возрождением традиций горлового пения, позже начал экспериментировать с разными музыкальными стилями. Но неизменно музыканты используют старинные формы тувинских инструментов: игил, напоминающий виолончель, дошпулуур, похожий на банджо, "губную арфу" хомус и прототип современных ударных бубнов – тунгур.
Лауреаты конкурса Чайковского
В октябре Зал Зарядье представит сразу нескольких лауреатов XVII Международного конкурса имени Чайковского. Конкурсные прослушивания всегда вызывают ажиотаж у публики, тем интереснее следить за дальнейшей судьбой исполнителей.
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала ЗарядьеПианист Джордж Харлионо
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Пианист Джордж Харлионо
Британский пианист индонезийского происхождения Джордж Харлионо (5 сентября) завоевал в 2023 году серебряную медаль на конкурсе. Свой первый сольный концерт он сыграл в возрасте 9 лет и с тех пор активно выступает на самых разных мировых площадках. В Зарядье прозвучат произведения самых известных антагонистов в истории музыки – Моцарта и Сальери, а также ученика Сальери Бетховена, который, кстати, никогда не верил слухам об отравлении Моцарта. Харлионо будет солировать в Третьем фортепианном концерте Бетховена.
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала ЗарядьеСкрипач Равиль Ислямов
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Скрипач Равиль Ислямов
Серебряным медалистом в 2023 году среди скрипачей стал Равиль Ислямов – студент Московской консерватории, солист Санкт-Петербургского Дома музыки, исполнитель и композитор. Вместе с Российским национальным оркестром он исполнит (7 октября) единственный скрипичный концерт Чайковского, который уже при жизни композитора стал очень популярным среди исполнителей и слушателей. Сегодня это произведение – обязательное для всех участников конкурса.
Обладательница VI премии среди пианистов – китаянка Сюаньи Мао – выйдет на сцену Зарядья 8 октября. Она исполнит Второй фортепианный концерт Брамса – одно из самых его известных и популярных произведений, созданных в период расцвета творчества композитора.
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала ЗарядьеПианистка Сюаньи Мао
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Пианистка Сюаньи Мао
Для детей
Детские программы появляются в афише Зала Зарядье очень часто, это – неотъемлемая часть работы концертной площадки. В октябре (15 числа) здесь исполнят симфоническую сказку "Картонное сердце" по мотивам сказки Константина Сергиенко – советского писателя, автора книг для детей и юношества, в том числе исторических. "Картонное сердце" – это история сказочного картонного человечка из фанерного ящика с настоящим любящим сердцем.
Сказку прочтут актёры театра и кино Елена Захарова и Владимир Кошевой. А в исполнении Государственного Кремлевского оркестра под управлением Константина Чудовского прозвучит музыка Моцарта, Прокофьева и Стравинского.
Классика, джаз и романсы
Произведения Гершвина и Цфасмана прозвучат в Зарядье 17 октября. Оба композитора не случайно стоят в одной программе – один из родоначальников советского джаза, автор знаменитого фокстрота "Неудачное свидание" Александр Цфасман буквально боготворил музыку Гершвина, и сам часто исполнял его произведения. Выдающиеся джазовые пианисты Даниил Крамер и Олег Аккуратов представят слушателям единственный фортепианный концерт Гершвина и Сюиту для фортепиано с оркестром Цфасмана. Оба музыканта – великолепные джазовые пианисты, сочетающие классические традиции и искусство импровизации. Завершат вечер три сюиты из балетов Шостаковича "Болт", "Золотой век" и "Светлый ручей".
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала ЗарядьеПианист Даниил Крамер
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Пианист Даниил Крамер
В конце октября (29 числа) на сцене Зала Зарядье выступит одна из наиболее почитаемых пианисток нашего времени – Елизавета Леонская. Выпускница Московской консерватории, она в большой степени находилась в свое время под влиянием Святослава Рихтера. Великий музыкант увидел в ней талант, был не только ее наставником, но и партнером по сцене. Их личная и творческая дружба продолжалась до смерти Рихтера в 1997 году. В конце 1970-х Леонская переехала в Вену, где сложилась ее блестящая международная карьера. В Москве она выступит с Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Прозвучат два фортепианных концерта – Грига и Шумана.
Еще один концерт (11 октября) адресован любителям вокальной музыки. Певица Екатерина Семенчук в сопровождении пианиста Семена Скигина исполнит вокальные циклы русских композиторов. Это "Прощание с Петербургом" Глинки, в который входит и знаменитая "Попутная песня" – она была написана по случаю открытия в 1837 году первой в России Царскосельской железной дороги. Во втором отделении прозвучат "Песни и пляски смерти" Мусоргского.