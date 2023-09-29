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На месте взрыва на АЗС в Карабахе нашли 170 останков и фрагментов тел - РИА Новости, 29.09.2023
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10:06 29.09.2023 (обновлено: 10:08 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/vzryv-1899357779.html
На месте взрыва на АЗС в Карабахе нашли 170 останков и фрагментов тел
На месте взрыва на АЗС в Карабахе нашли 170 останков и фрагментов тел - РИА Новости, 29.09.2023
На месте взрыва на АЗС в Карабахе нашли 170 останков и фрагментов тел
На месте взрыва резервуара с горючим в Нагорном Карабахе обнаружены 170 человеческих останков и фрагментов тел, сообщили на своей странице в соцсетях местные... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:06
2023-09-29T10:08
в мире
нагорный карабах
степанакерт
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ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. На месте взрыва резервуара с горючим в Нагорном Карабахе обнаружены 170 человеческих останков и фрагментов тел, сообщили на своей странице в соцсетях местные спасатели. "Спасательные работы на месте взрыва продолжаются. По состоянию на сегодняшний день в этом районе обнаружены и переданы в бюро судебно-медицинской экспертизы 170 останков и фрагментов тел, которые будут перевезены в Армению для идентификации посредством анализа ДНК", - говорится в сообщении. На автозаправочной станции под Степанакертом 25 сентября произошел взрыв, за которым последовал пожар. Ранее официально сообщалось о десятках погибших. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные врачи российского медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, обратившимся за помощью после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт – Аскеран. В среду в Минобороны сообщили, что миротворцы вертолетами перевезли 142 жителя, пострадавших при взрыве, в Сисиан, оттуда их переместят в Ереван.
https://ria.ru/20230926/vzryv-1898607713.html
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в мире, нагорный карабах, степанакерт, армения
В мире, Нагорный Карабах, Степанакерт, Армения
На месте взрыва на АЗС в Карабахе нашли 170 останков и фрагментов тел

На месте взрыва резервуара с ГСМ в Карабахе спасатели нашли 170 фрагментов тел

© Фото : ԱՀ ՆԳՆ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունНа месте пожара на бензоколонке в Степанакерте
На месте пожара на бензоколонке в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : ԱՀ ՆԳՆ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն
На месте пожара на бензоколонке в Степанакерте
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. На месте взрыва резервуара с горючим в Нагорном Карабахе обнаружены 170 человеческих останков и фрагментов тел, сообщили на своей странице в соцсетях местные спасатели.
«
"Спасательные работы на месте взрыва продолжаются. По состоянию на сегодняшний день в этом районе обнаружены и переданы в бюро судебно-медицинской экспертизы 170 останков и фрагментов тел, которые будут перевезены в Армению для идентификации посредством анализа ДНК", - говорится в сообщении.
На автозаправочной станции под Степанакертом 25 сентября произошел взрыв, за которым последовал пожар. Ранее официально сообщалось о десятках погибших.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные врачи российского медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, обратившимся за помощью после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт – Аскеран.
В среду в Минобороны сообщили, что миротворцы вертолетами перевезли 142 жителя, пострадавших при взрыве, в Сисиан, оттуда их переместят в Ереван.
Пожарные - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
СМИ: при взрыве на бензохранилище в Карабахе пострадали более 200 человек
26 сентября, 00:00
 
В миреНагорный КарабахСтепанакертАрмения
 
 
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