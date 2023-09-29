https://ria.ru/20230929/vzryv-1899357779.html

На месте взрыва на АЗС в Карабахе нашли 170 останков и фрагментов тел

На месте взрыва на АЗС в Карабахе нашли 170 останков и фрагментов тел - РИА Новости, 29.09.2023

На месте взрыва на АЗС в Карабахе нашли 170 останков и фрагментов тел

На месте взрыва резервуара с горючим в Нагорном Карабахе обнаружены 170 человеческих останков и фрагментов тел, сообщили на своей странице в соцсетях местные... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T10:06

2023-09-29T10:06

2023-09-29T10:08

в мире

нагорный карабах

степанакерт

армения

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ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. На месте взрыва резервуара с горючим в Нагорном Карабахе обнаружены 170 человеческих останков и фрагментов тел, сообщили на своей странице в соцсетях местные спасатели. "Спасательные работы на месте взрыва продолжаются. По состоянию на сегодняшний день в этом районе обнаружены и переданы в бюро судебно-медицинской экспертизы 170 останков и фрагментов тел, которые будут перевезены в Армению для идентификации посредством анализа ДНК", - говорится в сообщении. На автозаправочной станции под Степанакертом 25 сентября произошел взрыв, за которым последовал пожар. Ранее официально сообщалось о десятках погибших. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные врачи российского медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, обратившимся за помощью после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт – Аскеран. В среду в Минобороны сообщили, что миротворцы вертолетами перевезли 142 жителя, пострадавших при взрыве, в Сисиан, оттуда их переместят в Ереван.

https://ria.ru/20230926/vzryv-1898607713.html

нагорный карабах

степанакерт

армения

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нагорный карабах, степанакерт, армения