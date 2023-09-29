https://ria.ru/20230929/vsu-1899409988.html
Зеленскому рассказали о "тревожных звоночках" с фронта
Зеленскому рассказали о "тревожных звоночках" с фронта - РИА Новости, 29.09.2023
Зеленскому рассказали о "тревожных звоночках" с фронта
Достижения ВСУ незначительны, а отсутствие сильной поддержки Запада передает инициативу в руки России, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:22
2023-09-29T13:22
2023-09-29T13:22
украина
россия
сша
владимир путин
маркус райснер
сергей шойгу
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881470510_0:383:2730:1919_1920x0_80_0_0_bc93e68ae53598f1909d63b0c481eac9.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Достижения ВСУ незначительны, а отсутствие сильной поддержки Запада передает инициативу в руки России, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер Handelsblatt."Должно быть тревожным звоночком, что после 117 дней контрнаступления не удалось добиться никакого значительного прорыва", — сказал он.ВСУ с трудом и большими потерями удается прорвать отдельные места российской линии обороны, а какие-либо значительные победы не были одержаны, добавил эксперт.Украина получает недостаточно военной техники, а отсутствие эффективной системы ПВО делает ее критически важную инфраструктуру легкой мишенью для российской армии, говорится в материале."Европа вот-вот упустит момент, когда <…> ситуация склонится в пользу русских", — резюмировал полковник.Ранее американская газета Washington Post сообщила, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Как отмечается, неспособность Украины показать успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт "заходит в тупик" и международная поддержка может ослабнуть.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
https://ria.ru/20230826/vsu-1892369003.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881470510_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4a378d70550e1f78767a9a1be58cbd5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, владимир путин, маркус райснер, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Украина, Россия, США, Владимир Путин, Маркус Райснер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Зеленскому рассказали о "тревожных звоночках" с фронта
Австрийский полковник: ситуация на фронте складывается в пользу России
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Достижения ВСУ незначительны, а отсутствие сильной поддержки Запада передает инициативу в руки России, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер Handelsblatt
.
"Должно быть тревожным звоночком, что после 117 дней контрнаступления не удалось добиться никакого значительного прорыва", — сказал он.
ВСУ с трудом и большими потерями удается прорвать отдельные места российской линии обороны, а какие-либо значительные победы не были одержаны, добавил эксперт.
Украина получает недостаточно военной техники, а отсутствие эффективной системы ПВО делает ее критически важную инфраструктуру легкой мишенью для российской армии, говорится в материале.
Американцы признали поражение ВСУ
"Европа вот-вот упустит момент, когда <…> ситуация склонится в пользу русских", — резюмировал полковник.
Ранее американская газета Washington Post сообщила, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Как отмечается, неспособность Украины показать успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт "заходит в тупик" и международная поддержка может ослабнуть.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Несколько недель. Киеву открыли страшную правду о будущем контрнаступления