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"Гибнут лучшие". В Германии указали на причины провала ВСУ - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:22 29.09.2023 (обновлено: 07:33 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/vsu-1899331098.html
"Гибнут лучшие". В Германии указали на причины провала ВСУ
"Гибнут лучшие". В Германии указали на причины провала ВСУ - РИА Новости, 29.09.2023
"Гибнут лучшие". В Германии указали на причины провала ВСУ
Российская армия становится лишь сильнее в то время, как Украина теряет своих лучших солдат, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке со ссылкой на... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T04:22
2023-09-29T07:33
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российская армия становится лишь сильнее в то время, как Украина теряет своих лучших солдат, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке со ссылкой на польских военных экспертов.&quot;У них (украинцев — Прим. ред.) гибнут лучшие, и натовской подготовки пока что недостаточно&quot;, — отметили опрошенные Репке эксперты.Поляки пояснили, что Украина понесла высокие людские потери и сейчас нуждается скорее в солдатах, нежели в западной технике.Также эксперты особо отметили работу российских беспилотников."Их новые «Герани» производят меньше шума, из-за чего их сложнее засечь. «Ланцеты» приобрели еще большую дальность. &lt;...&gt;. Дроны решат исход этой войны", — подчеркнули аналитики.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20230929/oborona-1899327319.html
https://ria.ru/20230928/peremeny-1899025688.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Гибнут лучшие". В Германии указали на причины провала ВСУ

Журналист Bild Репке: ВСУ несут потери, а ВС РФ становятся лишь сильнее

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российская армия становится лишь сильнее в то время, как Украина теряет своих лучших солдат, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке со ссылкой на польских военных экспертов.
«

"У них (украинцев — Прим. ред.) гибнут лучшие, и натовской подготовки пока что недостаточно", — отметили опрошенные Репке эксперты.

Поляки пояснили, что Украина понесла высокие людские потери и сейчас нуждается скорее в солдатах, нежели в западной технике.
Также эксперты особо отметили работу российских беспилотников.
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"Их новые «Герани» производят меньше шума, из-за чего их сложнее засечь. «Ланцеты» приобрели еще большую дальность. <...>. Дроны решат исход этой войны", — подчеркнули аналитики.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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