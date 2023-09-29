https://ria.ru/20230929/vsemirnyy_den_serdtsa-1898902545.html

Всемирный день сердца

Всемирный день сердца - РИА Новости, 29.09.2023

Всемирный день сердца

Ежегодно 29 сентября в мире отмечается Всемирный день сердца (World Heart Day). Он проводится с 2000 года по инициативе Всемирной федерации сердца (World Heart... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T01:01

2023-09-29T01:01

2023-09-29T01:01

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россия

всемирный день сердца

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Ежегодно 29 сентября в мире отмечается Всемирный день сердца (World Heart Day). Он проводится с 2000 года по инициативе Всемирной федерации сердца (World Heart Federation, WHF) с целью повышения информированности общественности об опасности сердечно-сосудистых заболеваний. Идея этого ежегодного мероприятия была задумана Антони Байес де Луна, президентом WHF с 1997 по 1999 год. Первоначально (до 2011 года) Всемирный день сердца отмечался в последнее воскресенье сентября. В России этот день и следующая за ним неделя называются Российской национальной неделей здорового сердца. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представляют собой группу болезней сердца и кровеносных сосудов, в которую входят: ишемическая болезнь сердца (болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердечную мышцу); болезнь сосудов головного мозга; болезнь периферических артерий; ревмокардит (поражение сердечной мышцы и сердечных клапанов в результате ревматической атаки, вызываемой стрептококковыми бактериями); врожденный порок сердца (существующие с рождения деформации строения сердца); тромбоз глубоких вен и эмболия легких (образование в ножных венах сгустков крови, которые могут смещаться и двигаться к сердцу и легким).Инфаркты и инсульты обычно являются острыми заболеваниями и происходят, главным образом, в результате закупоривания сосудов, которое препятствует току крови к сердцу или мозгу.По данным Всемирной федерации сердца, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире, ежегодно они убивают более 20,5 миллиона человек. По данным ВОЗ, более трех четвертей смертей от сердечно-сосудистых заболеваний приходится на страны с низким и средним уровнем доходов. При этом эксперты ВОЗ отмечают, что большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить путем устранения поведенческих факторов риска, таких как употребление табака, нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности и вредное употребление алкоголя.В настоящее время во многих странах технологии лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний вышли на высокий уровень: теперь люди, перенесшие эти "сосудистые катастрофы", смогут прожить достаточно долго. Однако это происходит не во всех государствах мира, поэтому смертность от этих заболеваний остается очень высокой. По данным Минздрава РФ, в 2022 году в России болезни системы кровообращения составили 44,2% от общего количества смертей. Наибольшую долю из них составляют ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные болезни (группа заболеваний головного мозга, обусловленных патологическими изменениями церебральных сосудов с нарушением мозгового кровообращения). При этом показатели смертности от болезней системы кровообращения сократились на 11%. В 2022 году от этих заболеваний умерли 831 557 россиян, в 2021 году – 933 986. В 2022 году во многом благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение" России удалось достичь самых низких показателей смертности от болезней системы кровообращения заболеваний как минимум за последние 30 лет. В первую очередь это произошло за счет оптимизации территориального планирования и повышения доступности высокотехнологичной помощи.Произошло снижение больничной летальности от инфарктов и инсультов – на одну тысячу госпитализированных пациентов с инфарктом удается спасти на 23 пациента больше, а на одну тысячу госпитализированных с инсультом – на 32 пациента больше. Самым распространенным сердечно-сосудистым заболеванием в России является артериальная гипертония. Ею страдает практически каждый второй взрослый россиянин – более 40% взрослых людей в России, в частности, более 45% мужчин и 42% женщин. На второй позиции по распространенности идет ишемическая болезнь сердца, на третьем месте – цереброваскулярные заболевания.По статистике сердечно-сосудистыми заболеваниями болеет примерно одинаковое число мужчин и женщин, но умирает от них больше женщин, чем мужчин. При этом мужчины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний на 10 лет раньше, чем женщины. Поэтому для мужчин самый опасный возраст – это 50-60 лет, тогда как для женщин это возраст 65-75 лет.Важным фактором риска является генетическая предрасположенность, которая присутствует у человека, если среди его родственников первой линии (мать, отец, брат, сестра) случались сердечно-сосудистые осложнения в возрасте до 55 лет у мужчин и до 65 лет у женщин.Следующие факторы риска – нездоровое питание, употребление алкоголя, курение и любые другие формы потребления табака, в том числе курение трубки, кальяна. Также к факторам риска образования сердечно-сосудистых заболеваний относится группа психосоциальных факторов – острые стрессы, вялотекущие стрессовые состояния, тревожные и депрессивные состояния. Далее следует низкая физическая активность, которая очень тесно связана с избыточной массой тела, ожирением. По данным ученых, для того чтобы продлить жизнь и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, человеку необходимо быть физически активным 150 минут в неделю. При этом не обязательно ходить в тренажерный зал, бассейн или вставать на беговую дорожку: достаточно пройтись пешком до работы или сделать дома уборку. Кроме того, риск возникновения инсульта или инфаркта почти на половину снижает непродолжительный дневной сон один-два раза в неделю. Всемирная федерация сердца для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний рекомендует сократить потребление сладких напитков и фруктовых соков; заменить сладкие лакомства свежими фруктами; стараться съедать пять порций (примерно по горсти каждая) фруктов и овощей в день – они могут быть свежими, замороженными, консервированными или сушеными; ограничить количество полуфабрикатов, в которых часто много соли, сахара и жира, а также употреблять алкоголь в рамках рекомендуемой нормы. Всемирная федерация сердца также рекомендует отказать от табака. При это эксперты организации отмечают, что в течение двух лет после прекращения курения риск развития ишемической болезни сердца существенно снижается, а в течение 15 лет риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний равен рискам для некурящего. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, россия, всемирный день сердца