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Эксперт заявил о снижении смертности от болезней системы кровообращения - РИА Новости, 30.03.2023
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03:48 30.03.2023 (обновлено: 06:39 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/krovoobraschenie-1861730315.html
Эксперт заявил о снижении смертности от болезней системы кровообращения
Эксперт заявил о снижении смертности от болезней системы кровообращения - РИА Новости, 30.03.2023
Эксперт заявил о снижении смертности от болезней системы кровообращения
В 2022 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 81 регионе оказалась ниже, чем годом ранее, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ им... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T03:48
2023-03-30T06:39
здоровье
россия
евгений шляхто
татьяна голикова
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В 2022 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 81 регионе оказалась ниже, чем годом ранее, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ им. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ожидаемая продолжительность жизни с начала 2023 года в России составила 73,07 года, ожидается, что смертность в этом году будет на 1,5-2 процентов ниже по сравнению с 2019 годом. "Именно снижение смертности от болезни системы кровообращения на протяжении последних 1,5 лет являлось основным драйвером снижения общей смертности и по итогам 2022 года в 81 регионе показатель был ниже значений 2021 года, а в 38 — ниже значений 2019 года, ранее считавшегося одним самых успешных", — подчеркнул Шляхто. Он отметил, что в 2022 году благодаря в том числе реализации национального проекта "Здравоохранение" удалось достичь самых низких показателей смертности от болезней системы кровообращения как минимум за последние 30 лет. В первую очередь это произошло за счет оптимизации территориального планирования и повышения доступности высокотехнологичной помощи, уточнил Шляхто. По его словам, произошло снижение больничной летальности от инфарктов и инсультов — сегодня на 1000 госпитализированных пациентов с инфарктом удается спасти на 23 пациента больше, на 1000 госпитализированных с инсультом — на 32 больше. Специалист подчеркнул что существенный вклад внесла и реализация программы льготного лекарственного обеспечения, которая позволила повысить доступность оптимальной медикаментозной терапии, более чем на 50 процентов определяющей результаты ведения пациентов высокого риска. Он добавил, что программа льготного лекарственного обеспечения позволила на 23 процента уменьшить количество повторных инфарктов миокарда. Продолжение совершенствования территориального планирования, повышение доступности высокотехнологичной помощи, расширение программы льготного лекарственного обеспечения с включением дополнительных категорий высокого риска, а также актуализация мероприятий первичной профилактики должны обеспечить не только сохранение достигнутых результатов, но и дальнейшее снижение заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения, считает специалист.
https://ria.ru/20230324/smertnost-1860515710.html
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здоровье, россия, евгений шляхто, татьяна голикова, российская академия наук, общество
Здоровье, Россия, Евгений Шляхто, Татьяна Голикова, Российская академия наук, Общество
Эксперт заявил о снижении смертности от болезней системы кровообращения

Евгений Шляхто: в России снижается смертность от болезней системы кровообращения

© РИА Новости / Павел БедняковПеринатальный центр ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова
Перинатальный центр ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В 2022 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 81 регионе оказалась ниже, чем годом ранее, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ им. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ожидаемая продолжительность жизни с начала 2023 года в России составила 73,07 года, ожидается, что смертность в этом году будет на 1,5-2 процентов ниже по сравнению с 2019 годом.
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"Именно снижение смертности от болезни системы кровообращения на протяжении последних 1,5 лет являлось основным драйвером снижения общей смертности и по итогам 2022 года в 81 регионе показатель был ниже значений 2021 года, а в 38 — ниже значений 2019 года, ранее считавшегося одним самых успешных", — подчеркнул Шляхто.
Он отметил, что в 2022 году благодаря в том числе реализации национального проекта "Здравоохранение" удалось достичь самых низких показателей смертности от болезней системы кровообращения как минимум за последние 30 лет.
В первую очередь это произошло за счет оптимизации территориального планирования и повышения доступности высокотехнологичной помощи, уточнил Шляхто. По его словам, произошло снижение больничной летальности от инфарктов и инсультов — сегодня на 1000 госпитализированных пациентов с инфарктом удается спасти на 23 пациента больше, на 1000 госпитализированных с инсультом — на 32 больше.
Специалист подчеркнул что существенный вклад внесла и реализация программы льготного лекарственного обеспечения, которая позволила повысить доступность оптимальной медикаментозной терапии, более чем на 50 процентов определяющей результаты ведения пациентов высокого риска.
«

"Мы видим существенное увеличение качественного состава назначаемого лечения, например, увеличилась частота назначения статинов за год на 12 процентных пунктов, бета-адреноблокаторов — на семь процентных пунктов, антиагрегантов и анктикоагулянтов — на два процентных пункта", — отметил Шляхто.

Он добавил, что программа льготного лекарственного обеспечения позволила на 23 процента уменьшить количество повторных инфарктов миокарда.
Продолжение совершенствования территориального планирования, повышение доступности высокотехнологичной помощи, расширение программы льготного лекарственного обеспечения с включением дополнительных категорий высокого риска, а также актуализация мероприятий первичной профилактики должны обеспечить не только сохранение достигнутых результатов, но и дальнейшее снижение заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения, считает специалист.
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