https://ria.ru/20230929/voenkomaty-1899554668.html

В Петербурге опровергли информацию об очередях в военкоматы

В Петербурге опровергли информацию об очередях в военкоматы - РИА Новости, 29.09.2023

В Петербурге опровергли информацию об очередях в военкоматы

Информация о якобы очередях в военкоматы Петербурга не соответствует действительности, заявил военный комиссар города полковник Марат Урмансов. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T20:59

2023-09-29T20:59

2023-09-29T23:56

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Информация о якобы очередях в военкоматы Петербурга не соответствует действительности, заявил военный комиссар города полковник Марат Урмансов.Комиссар отметил, что все организации успеют подать списки в военкоматы своевременно."Сотрудники военкоматов оказывают в этом представителям предприятий всю необходимую помощь", – сказал Урмансов.

https://ria.ru/20230929/prizyv-1899498953.html

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россия, санкт-петербург