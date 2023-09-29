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В Петербурге опровергли информацию об очередях в военкоматы - РИА Новости, 29.09.2023
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20:59 29.09.2023 (обновлено: 23:56 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/voenkomaty-1899554668.html
В Петербурге опровергли информацию об очередях в военкоматы
В Петербурге опровергли информацию об очередях в военкоматы - РИА Новости, 29.09.2023
В Петербурге опровергли информацию об очередях в военкоматы
Информация о якобы очередях в военкоматы Петербурга не соответствует действительности, заявил военный комиссар города полковник Марат Урмансов. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T20:59
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россия
санкт-петербург
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Информация о якобы очередях в военкоматы Петербурга не соответствует действительности, заявил военный комиссар города полковник Марат Урмансов.Комиссар отметил, что все организации успеют подать списки в военкоматы своевременно."Сотрудники военкоматов оказывают в этом представителям предприятий всю необходимую помощь", – сказал Урмансов.
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россия, санкт-петербург
Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге опровергли информацию об очередях в военкоматы

Петербургский военком опроверг информацию об очередях в городские военкоматы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Информация о якобы очередях в военкоматы Петербурга не соответствует действительности, заявил военный комиссар города полковник Марат Урмансов.
«

"Информация о якобы очередях из сотрудников организаций и предприятий, отвечающих за воинский учет, в военкоматы города Санкт-Петербург не соответствует действительности. Военкоматы работают ежедневно с понедельника по пятницу в плановом режиме полный рабочий день. 1 октября не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету работающих на предприятиях"

Марат Урмансов
Военный комиссар Санкт-Петербурга
Комиссар отметил, что все организации успеют подать списки в военкоматы своевременно.
"Сотрудники военкоматов оказывают в этом представителям предприятий всю необходимую помощь", – сказал Урмансов.
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