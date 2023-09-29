https://ria.ru/20230929/vizit-1899569933.html
Асад назвал визит в Китай плодотворным и успешным
Асад назвал визит в Китай плодотворным и успешным - РИА Новости, 29.09.2023
Асад назвал визит в Китай плодотворным и успешным
Президент Сирии Башар Асад заявил, что его визит в Китай получился плодотворным и успешным. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T23:14
2023-09-29T23:14
2023-09-29T23:14
в мире
китай
сирия
ханчжоу
си цзиньпин
башар асад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898073583_16:0:1095:607_1920x0_80_0_0_f19fb2fe83fb80d5433451ef2cb8fa0b.jpg
КАИР, 29 сен - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что его визит в Китай получился плодотворным и успешным. "Во время этого визита мы использовали ту большую роль, которую играл Китай в последние десять лет … Думаю, мы можем говорить, что он (визит - ред.) был в значительной степени плодотворным. Считаю, что это, действительно, был успешный визит", - сказал Асад в интервью китайскому телеканалу CCTV, которое опубликовала канцелярия сирийского лидера. Он отметил, что Сирия и Китай будут проводить встречи для совместных прикладных рабочих проектов. На прошлой неделе Асад прибыл в город Ханчжоу, с посещения которого начался его визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам встречи двух лидеров Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства. Асад также присутствовал на церемонии открытия XIX Азиатских игр в Ханчжоу. Китай стал шестой страной, которую посетил Асад после начала в 2011 году сирийского кризиса. Ранее президент Сирии совершал визиты в Россию, Иран, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.
https://ria.ru/20230929/ekonomika-1899307948.html
китай
сирия
ханчжоу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898073583_151:0:960:607_1920x0_80_0_0_274db887b1eb230bff8fe137cddbf869.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сирия, ханчжоу, си цзиньпин, башар асад
В мире, Китай, Сирия, Ханчжоу, Си Цзиньпин, Башар Асад
Асад назвал визит в Китай плодотворным и успешным
Асад назвал визит в Китай и встречу с Си Цзиньпином плодотворными