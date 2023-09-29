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Асад назвал визит в Китай плодотворным и успешным - РИА Новости, 29.09.2023
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23:14 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/vizit-1899569933.html
Асад назвал визит в Китай плодотворным и успешным
Асад назвал визит в Китай плодотворным и успешным - РИА Новости, 29.09.2023
Асад назвал визит в Китай плодотворным и успешным
Президент Сирии Башар Асад заявил, что его визит в Китай получился плодотворным и успешным. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T23:14
2023-09-29T23:14
в мире
китай
сирия
ханчжоу
си цзиньпин
башар асад
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КАИР, 29 сен - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что его визит в Китай получился плодотворным и успешным. "Во время этого визита мы использовали ту большую роль, которую играл Китай в последние десять лет … Думаю, мы можем говорить, что он (визит - ред.) был в значительной степени плодотворным. Считаю, что это, действительно, был успешный визит", - сказал Асад в интервью китайскому телеканалу CCTV, которое опубликовала канцелярия сирийского лидера. Он отметил, что Сирия и Китай будут проводить встречи для совместных прикладных рабочих проектов. На прошлой неделе Асад прибыл в город Ханчжоу, с посещения которого начался его визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам встречи двух лидеров Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства. Асад также присутствовал на церемонии открытия XIX Азиатских игр в Ханчжоу. Китай стал шестой страной, которую посетил Асад после начала в 2011 году сирийского кризиса. Ранее президент Сирии совершал визиты в Россию, Иран, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.
https://ria.ru/20230929/ekonomika-1899307948.html
китай
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в мире, китай, сирия, ханчжоу, си цзиньпин, башар асад
В мире, Китай, Сирия, Ханчжоу, Си Цзиньпин, Башар Асад
Асад назвал визит в Китай плодотворным и успешным

Асад назвал визит в Китай и встречу с Си Цзиньпином плодотворными

© Фото : SANAПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент САР Башар Асад во время встречи
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент САР Башар Асад во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : SANA
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент САР Башар Асад во время встречи
Читать ria.ru в
КАИР, 29 сен - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что его визит в Китай получился плодотворным и успешным.
"Во время этого визита мы использовали ту большую роль, которую играл Китай в последние десять лет … Думаю, мы можем говорить, что он (визит - ред.) был в значительной степени плодотворным. Считаю, что это, действительно, был успешный визит", - сказал Асад в интервью китайскому телеканалу CCTV, которое опубликовала канцелярия сирийского лидера.
Он отметил, что Сирия и Китай будут проводить встречи для совместных прикладных рабочих проектов.
На прошлой неделе Асад прибыл в город Ханчжоу, с посещения которого начался его визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам встречи двух лидеров Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства. Асад также присутствовал на церемонии открытия XIX Азиатских игр в Ханчжоу.
Китай стал шестой страной, которую посетил Асад после начала в 2011 году сирийского кризиса. Ранее президент Сирии совершал визиты в Россию, Иран, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.
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В миреКитайСирияХанчжоуСи ЦзиньпинБашар Асад
 
 
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