https://ria.ru/20230929/vizit-1899569933.html

Асад назвал визит в Китай плодотворным и успешным

Асад назвал визит в Китай плодотворным и успешным - РИА Новости, 29.09.2023

Асад назвал визит в Китай плодотворным и успешным

Президент Сирии Башар Асад заявил, что его визит в Китай получился плодотворным и успешным. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T23:14

2023-09-29T23:14

2023-09-29T23:14

в мире

китай

сирия

ханчжоу

си цзиньпин

башар асад

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КАИР, 29 сен - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что его визит в Китай получился плодотворным и успешным. "Во время этого визита мы использовали ту большую роль, которую играл Китай в последние десять лет … Думаю, мы можем говорить, что он (визит - ред.) был в значительной степени плодотворным. Считаю, что это, действительно, был успешный визит", - сказал Асад в интервью китайскому телеканалу CCTV, которое опубликовала канцелярия сирийского лидера. Он отметил, что Сирия и Китай будут проводить встречи для совместных прикладных рабочих проектов. На прошлой неделе Асад прибыл в город Ханчжоу, с посещения которого начался его визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам встречи двух лидеров Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства. Асад также присутствовал на церемонии открытия XIX Азиатских игр в Ханчжоу. Китай стал шестой страной, которую посетил Асад после начала в 2011 году сирийского кризиса. Ранее президент Сирии совершал визиты в Россию, Иран, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.

https://ria.ru/20230929/ekonomika-1899307948.html

китай

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в мире, китай, сирия, ханчжоу, си цзиньпин, башар асад