https://ria.ru/20230929/ukraina-1899401736.html

В СНБО посетовали, что Запад не может объяснить понятие "победа Украины"

В СНБО посетовали, что Запад не может объяснить понятие "победа Украины" - РИА Новости, 29.09.2023

В СНБО посетовали, что Запад не может объяснить понятие "победа Украины"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов посетовал, что никто из западных партнеров Киева не может четко ответить на вопрос, что такое "победа РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:53

2023-09-29T12:53

2023-09-29T16:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов посетовал, что никто из западных партнеров Киева не может четко ответить на вопрос, что такое "победа Украины". США и их союзники неоднократно заверяли, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. "Нам никто не может четко ответить, что значит наша победа. Нам говорят: мы вас будем поддерживать до — потом словосочетание — "победы". Говорят, до того момента, когда вы не решите самостоятельно принимать решения", — пожаловался Данилов в интервью телеведущей Наталье Мосейчук (в отношении нее в России расследуется уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды).По словам секретаря СНБО, в Киеве хотели бы понимать, будут ли западные партнеры поддерживать их "до победы" или только определенное время, а затем посмотрят и сделают выводы. Накануне министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что желающих давать деньги Киеву становится все меньше и меньше. При этом дефицит бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, а три четверти всех трат составляют военные нужды.

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899396082.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр