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В СНБО посетовали, что Запад не может объяснить понятие "победа Украины" - РИА Новости, 29.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 29.09.2023 (обновлено: 16:14 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899401736.html
В СНБО посетовали, что Запад не может объяснить понятие "победа Украины"
В СНБО посетовали, что Запад не может объяснить понятие "победа Украины" - РИА Новости, 29.09.2023
В СНБО посетовали, что Запад не может объяснить понятие "победа Украины"
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов посетовал, что никто из западных партнеров Киева не может четко ответить на вопрос, что такое "победа РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:53
2023-09-29T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов посетовал, что никто из западных партнеров Киева не может четко ответить на вопрос, что такое "победа Украины". США и их союзники неоднократно заверяли, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. "Нам никто не может четко ответить, что значит наша победа. Нам говорят: мы вас будем поддерживать до — потом словосочетание — "победы". Говорят, до того момента, когда вы не решите самостоятельно принимать решения", — пожаловался Данилов в интервью телеведущей Наталье Мосейчук (в отношении нее в России расследуется уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды).По словам секретаря СНБО, в Киеве хотели бы понимать, будут ли западные партнеры поддерживать их "до победы" или только определенное время, а затем посмотрят и сделают выводы. Накануне министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что желающих давать деньги Киеву становится все меньше и меньше. При этом дефицит бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, а три четверти всех трат составляют военные нужды.
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899396082.html
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в мире, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В СНБО посетовали, что Запад не может объяснить понятие "победа Украины"

Данилов: на Западе никто не может четко ответить, что значит победа Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов посетовал, что никто из западных партнеров Киева не может четко ответить на вопрос, что такое "победа Украины".
США и их союзники неоднократно заверяли, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
"Нам никто не может четко ответить, что значит наша победа. Нам говорят: мы вас будем поддерживать до — потом словосочетание — "победы". Говорят, до того момента, когда вы не решите самостоятельно принимать решения", — пожаловался Данилов в интервью телеведущей Наталье Мосейчук (в отношении нее в России расследуется уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды).
По словам секретаря СНБО, в Киеве хотели бы понимать, будут ли западные партнеры поддерживать их "до победы" или только определенное время, а затем посмотрят и сделают выводы.
Накануне министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что желающих давать деньги Киеву становится все меньше и меньше. При этом дефицит бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, а три четверти всех трат составляют военные нужды.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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