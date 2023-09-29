https://ria.ru/20230929/ukraina-1899354452.html

В ЛНР выявили взвод операторов дронов ВСУ на Краснолиманском направлении

В ЛНР выявили взвод операторов дронов ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 29.09.2023

В ЛНР выявили взвод операторов дронов ВСУ на Краснолиманском направлении

Работа украинского подразделения, состоящего в основном из операторов БПЛА, зафиксирована в районе населенного пункта Червоная Диброва на краснолиманском... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T09:42

2023-09-29T09:42

2023-09-29T09:42

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Работа украинского подразделения, состоящего в основном из операторов БПЛА, зафиксирована в районе населенного пункта Червоная Диброва на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Червоная Диброва работает отдельное подразделение ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) численностью до взвода и состоящее в основном из операторов дронов. На вооружении боевиков - широкий спектр беспилотников с различными тактико-техническими характеристиками", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что неоднократно выявлялись одновременные запуски с защищенных позиций от десяти и более дронов. При этом эти запуски, по его словам, комбинировались с разведывательными и ударными дронами. На днях в Минобороны РФ заявляли, что российские силы за сутки отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР, уничтожили до 55 военных ВСУ и шесть единиц техники.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины