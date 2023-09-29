https://ria.ru/20230929/ukraina-1899354452.html
В ЛНР выявили взвод операторов дронов ВСУ на Краснолиманском направлении
В ЛНР выявили взвод операторов дронов ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 29.09.2023
В ЛНР выявили взвод операторов дронов ВСУ на Краснолиманском направлении
Работа украинского подразделения, состоящего в основном из операторов БПЛА, зафиксирована в районе населенного пункта Червоная Диброва на краснолиманском... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:42
2023-09-29T09:42
2023-09-29T09:42
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Работа украинского подразделения, состоящего в основном из операторов БПЛА, зафиксирована в районе населенного пункта Червоная Диброва на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Червоная Диброва работает отдельное подразделение ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) численностью до взвода и состоящее в основном из операторов дронов. На вооружении боевиков - широкий спектр беспилотников с различными тактико-техническими характеристиками", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что неоднократно выявлялись одновременные запуски с защищенных позиций от десяти и более дронов. При этом эти запуски, по его словам, комбинировались с разведывательными и ударными дронами. На днях в Минобороны РФ заявляли, что российские силы за сутки отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР, уничтожили до 55 военных ВСУ и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР выявили взвод операторов дронов ВСУ на Краснолиманском направлении
Марочко: Киев отправил на Краснолиманское направление взвод из операторов дронов