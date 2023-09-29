https://ria.ru/20230929/trevoga-1899565170.html
В Одесской области объявили воздушную тревогу
В Одесской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.09.2023
В Одесской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, а также в Никопольском районе Днепропетровской области страны, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T22:15
2023-09-29T22:15
2023-09-29T22:15
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, а также в Никопольском районе Днепропетровской области страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, в Никополе и Никопольском районе Днепропетровской области тревогу объявили в 21.21 (совпадает с мск), в 21.46 тревога прозвучала в Одесской области. Ранее в пятницу на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, спустя некоторое время тревогу отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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в мире, одесская область, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В Одесской области объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Одесской области