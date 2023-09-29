https://ria.ru/20230929/trevoga-1899565170.html

В Одесской области объявили воздушную тревогу

В Одесской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.09.2023

В Одесской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, а также в Никопольском районе Днепропетровской области страны, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T22:15

2023-09-29T22:15

2023-09-29T22:15

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

украина

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, а также в Никопольском районе Днепропетровской области страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, в Никополе и Никопольском районе Днепропетровской области тревогу объявили в 21.21 (совпадает с мск), в 21.46 тревога прозвучала в Одесской области. Ранее в пятницу на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, спустя некоторое время тревогу отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

одесская область

украина

днепропетровская область

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в мире, одесская область, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф