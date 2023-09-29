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США лишатся трети урана в случае остановки поставок из России
США лишатся трети урана в случае остановки поставок из России - РИА Новости, 29.09.2023
США лишатся трети урана в случае остановки поставок из России
США будут терять примерно 65 тонн урана в месяц в случае остановки Россией поставок этого топлива - это почти 33% от ежемесячного объема импорта страны, следует РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T03:08
2023-09-29T03:08
2023-09-29T03:08
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. США будут терять примерно 65 тонн урана в месяц в случае остановки Россией поставок этого топлива - это почти 33% от ежемесячного объема импорта страны, следует из расчетов РИА Новости. Официальное издание "Росатома" "Страна Росатом" ранее в четверг сообщило, что Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия. При этом в самой компании заявили РИА Новости, что она полностью исполняет перед зарубежными заказчиками принятые обязательства в рамках заключенных контрактов. Россия традиционно является крупнейшим поставщиком урана на американский рынок - за 7 месяцев было поставлено 452 тонны этого топлива, или 65 тонн в месяц. Россия занимает 32,7% от всего объема поставок. В то же время в июле российские поставки резко обвалились - в 1,8 раза по сравнению с месяцем ранее, до минимальных с марта 2022 года 36 тонн. При этом в апреле этого года поставок вовсе не было. США также импортирует большие партии урана из Британии (241 тонна за январь-июль), Германии (тоже 241 тонна) и Франции (240 тонн) - в среднем по 34 тонны в месяц. Нидерланды поставили за этот период чуть меньше - 187 тонн, примерно 27 тонн ежемесячно. Также разовые поставки были из Китая (25 тонн) и Казахстана (6 тонн). Из вышеуказанных стран единственными, кто нарастил экспорт урана в США в июле, были Нидерланды - в два раза, до 54 тонн, а также Германия, возобновившая поставки после перерыва. Остальные страны отгрузки в июле не совершали.
https://ria.ru/20230916/uran-1896704070.html
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россия, сша, в мире
США лишатся трети урана в случае остановки поставок из России
США лишатся 65 тонн урана в месяц в случае остановки поставок из России
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. США будут терять примерно 65 тонн урана в месяц в случае остановки Россией поставок этого топлива - это почти 33% от ежемесячного объема импорта страны, следует из расчетов РИА Новости.
Официальное издание "Росатома" "Страна Росатом" ранее в четверг сообщило, что Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия. При этом в самой компании заявили РИА Новости, что она полностью исполняет перед зарубежными заказчиками принятые обязательства в рамках заключенных контрактов.
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традиционно является крупнейшим поставщиком урана на американский рынок - за 7 месяцев было поставлено 452 тонны этого топлива, или 65 тонн в месяц. Россия занимает 32,7% от всего объема поставок.
В то же время в июле российские поставки резко обвалились - в 1,8 раза по сравнению с месяцем ранее, до минимальных с марта 2022 года 36 тонн. При этом в апреле этого года поставок вовсе не было.
США
также импортирует большие партии урана из Британии (241 тонна за январь-июль), Германии
(тоже 241 тонна) и Франции
(240 тонн) - в среднем по 34 тонны в месяц. Нидерланды
поставили за этот период чуть меньше - 187 тонн, примерно 27 тонн ежемесячно. Также разовые поставки были из Китая
(25 тонн) и Казахстана
(6 тонн).
Из вышеуказанных стран единственными, кто нарастил экспорт урана в США в июле, были Нидерланды - в два раза, до 54 тонн, а также Германия, возобновившая поставки после перерыва. Остальные страны отгрузки в июле не совершали.
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