Рейтинг@Mail.ru
США лишатся трети урана в случае остановки поставок из России - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/ssha-1899328385.html
США лишатся трети урана в случае остановки поставок из России
США лишатся трети урана в случае остановки поставок из России - РИА Новости, 29.09.2023
США лишатся трети урана в случае остановки поставок из России
США будут терять примерно 65 тонн урана в месяц в случае остановки Россией поставок этого топлива - это почти 33% от ежемесячного объема импорта страны, следует РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T03:08
2023-09-29T03:08
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859575799_0:4:3076:1734_1920x0_80_0_0_bed088442874bcc53896f70cb258f76d.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. США будут терять примерно 65 тонн урана в месяц в случае остановки Россией поставок этого топлива - это почти 33% от ежемесячного объема импорта страны, следует из расчетов РИА Новости. Официальное издание "Росатома" "Страна Росатом" ранее в четверг сообщило, что Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия. При этом в самой компании заявили РИА Новости, что она полностью исполняет перед зарубежными заказчиками принятые обязательства в рамках заключенных контрактов. Россия традиционно является крупнейшим поставщиком урана на американский рынок - за 7 месяцев было поставлено 452 тонны этого топлива, или 65 тонн в месяц. Россия занимает 32,7% от всего объема поставок. В то же время в июле российские поставки резко обвалились - в 1,8 раза по сравнению с месяцем ранее, до минимальных с марта 2022 года 36 тонн. При этом в апреле этого года поставок вовсе не было. США также импортирует большие партии урана из Британии (241 тонна за январь-июль), Германии (тоже 241 тонна) и Франции (240 тонн) - в среднем по 34 тонны в месяц. Нидерланды поставили за этот период чуть меньше - 187 тонн, примерно 27 тонн ежемесячно. Также разовые поставки были из Китая (25 тонн) и Казахстана (6 тонн). Из вышеуказанных стран единственными, кто нарастил экспорт урана в США в июле, были Нидерланды - в два раза, до 54 тонн, а также Германия, возобновившая поставки после перерыва. Остальные страны отгрузки в июле не совершали.
https://ria.ru/20230916/uran-1896704070.html
https://ria.ru/20230827/uran-1892479592.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859575799_332:0:3061:2047_1920x0_80_0_0_eb99f497aa691a4326cd6525edb6a6c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире
Россия, США, В мире
США лишатся трети урана в случае остановки поставок из России

США лишатся 65 тонн урана в месяц в случае остановки поставок из России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнеры с обедненным гексафторидом урана
Контейнеры с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Контейнеры с обедненным гексафторидом урана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. США будут терять примерно 65 тонн урана в месяц в случае остановки Россией поставок этого топлива - это почти 33% от ежемесячного объема импорта страны, следует из расчетов РИА Новости.
Официальное издание "Росатома" "Страна Росатом" ранее в четверг сообщило, что Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия. При этом в самой компании заявили РИА Новости, что она полностью исполняет перед зарубежными заказчиками принятые обязательства в рамках заключенных контрактов.
Добыча природного урана - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
В Киеве заявили, что упорно работают над вытеснением России с рынка урана
16 сентября, 14:59
Россия традиционно является крупнейшим поставщиком урана на американский рынок - за 7 месяцев было поставлено 452 тонны этого топлива, или 65 тонн в месяц. Россия занимает 32,7% от всего объема поставок.
В то же время в июле российские поставки резко обвалились - в 1,8 раза по сравнению с месяцем ранее, до минимальных с марта 2022 года 36 тонн. При этом в апреле этого года поставок вовсе не было.
США также импортирует большие партии урана из Британии (241 тонна за январь-июль), Германии (тоже 241 тонна) и Франции (240 тонн) - в среднем по 34 тонны в месяц. Нидерланды поставили за этот период чуть меньше - 187 тонн, примерно 27 тонн ежемесячно. Также разовые поставки были из Китая (25 тонн) и Казахстана (6 тонн).
Из вышеуказанных стран единственными, кто нарастил экспорт урана в США в июле, были Нидерланды - в два раза, до 54 тонн, а также Германия, возобновившая поставки после перерыва. Остальные страны отгрузки в июле не совершали.
Добыча природного урана в России - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
Индия приобрела у России первую за четыре года партию урана
27 августа, 08:05
 
РоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала