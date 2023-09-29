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В Сочи блогера-сыроеда будут судить за смерть сына от истощения - РИА Новости, 29.09.2023
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15:41 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/srok-1899479940.html
В Сочи блогера-сыроеда будут судить за смерть сына от истощения
В Сочи блогера-сыроеда будут судить за смерть сына от истощения - РИА Новости, 29.09.2023
В Сочи блогера-сыроеда будут судить за смерть сына от истощения
Дело отца младенца, умершего в Сочи от истощения из-за своеобразного подхода родителей к его кормлению, направлено в суд, ему грозит до 15 лет лишения свободы,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:41
2023-09-29T15:41
происшествия
сочи
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
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КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Дело отца младенца, умершего в Сочи от истощения из-за своеобразного подхода родителей к его кормлению, направлено в суд, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в краевой прокуратуре. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о семье известного блогера-сыроеда. По версии следствия, в феврале у его сожительницы на территории Лазаревского района Сочи родился ребенок массой около 2300 грамм, рожала она без оказания квалифицированной медпомощи. В течение месяца отец не менее пяти раз проводил суточные голодания новорожденного, а также запрещал матери ухаживать за ребенком и кормить его. Он обливал младенца холодной водой. Ребенок потерял в весе до 1600 грамм, у него развились заболевания в виде первичной кахексии (крайняя степень истощения), а также острая двухсторонняя бронхопневмония. Состояние здоровья младенца резко ухудшилось: усложнилось дыхание, начались хрипы и судороги. Родители 8 марта повезли младенца в больницу, но он скончался в дороге, сообщали в СК. "Прокуратура Лазаревского района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Санкт-Петербурга… Уголовное дело направлено в Лазаревский районный суд Сочи для рассмотрения по существу. Санкция за наиболее тяжкое из преступлений предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, мужчина обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Ранее сочинский суд назначил два года исправительных работ матери скончавшегося младенца.
https://ria.ru/20230315/syroedenie-1858156051.html
https://ria.ru/20230323/psikhiatriya-1859568517.html
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происшествия, сочи, россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург
Происшествия, Сочи, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург
В Сочи блогера-сыроеда будут судить за смерть сына от истощения

В Сочи блогеру-сыроеду грозит 15 лет тюрьмы за смерть младенца от истощения

В Сочи задержан приезжий из Санкт-Петербурга, подозреваемый в истязании младенца
В Сочи задержан приезжий из Санкт-Петербурга, подозреваемый в истязании младенца
В Сочи задержан приезжий из Санкт-Петербурга, подозреваемый в истязании младенца. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Дело отца младенца, умершего в Сочи от истощения из-за своеобразного подхода родителей к его кормлению, направлено в суд, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в краевой прокуратуре.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о семье известного блогера-сыроеда. По версии следствия, в феврале у его сожительницы на территории Лазаревского района Сочи родился ребенок массой около 2300 грамм, рожала она без оказания квалифицированной медпомощи.
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В течение месяца отец не менее пяти раз проводил суточные голодания новорожденного, а также запрещал матери ухаживать за ребенком и кормить его. Он обливал младенца холодной водой. Ребенок потерял в весе до 1600 грамм, у него развились заболевания в виде первичной кахексии (крайняя степень истощения), а также острая двухсторонняя бронхопневмония. Состояние здоровья младенца резко ухудшилось: усложнилось дыхание, начались хрипы и судороги. Родители 8 марта повезли младенца в больницу, но он скончался в дороге, сообщали в СК.
"Прокуратура Лазаревского района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Санкт-Петербурга… Уголовное дело направлено в Лазаревский районный суд Сочи для рассмотрения по существу. Санкция за наиболее тяжкое из преступлений предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, мужчина обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Ранее сочинский суд назначил два года исправительных работ матери скончавшегося младенца.
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