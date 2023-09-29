https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899338066.html

Марочко рассказал о проблемах ВСУ на Купянском направлении

Марочко рассказал о проблемах ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 29.09.2023

Марочко рассказал о проблемах ВСУ на Купянском направлении

ВCУ испытывают трудности с поставками боеприпасов, провизии и медикаментов для своих подразделений восточнее Оскольского водохранилища на купянском направлении, РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T07:36

2023-09-29T07:36

2023-09-29T07:36

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. ВCУ испытывают трудности с поставками боеприпасов, провизии и медикаментов для своих подразделений восточнее Оскольского водохранилища на купянском направлении, это связано с уничтожением российскими военными переправы через реку Оскол в районе села Сеньково, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После уничтожения ВС РФ переправы через реку Оскол в районе населенного пункта Сеньково (Харьковская область) вооруженные формирования Украины, находящиеся на позициях восточнее Оскольского водохранилища, начали испытывать трудности с логистикой и поставками материально-технических средств" - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что украинские военные сделали несколько плотов из подручных средств. С их помощью ВСУ переправляют легкие грузы, провизию и медикаменты. С его слов, для крупногабаритных и тяжелых военных грузов им приходится использовать более протяженные альтернативные маршруты. "Для доставки боекомплекта к артиллерийским системам военнослужащие материально-технического обеспечения вынуждены делать большой крюк через наведенную понтонную переправу северо-восточнее от Сеньково", - сообщил Марочко. В середине сентября Марочко сообщал агентству, что украинское командование готовилось к проведению инженерных работ в районе Сеньково и подвозило туда танковые мостоукладчики. По данным Минобороны РФ, российские войска на купянском направлении в четверг уничтожили до 50 украинских военнослужащих, американскую гаубицу М777, самоходки Paladin и "Гвоздику", а также склад боеприпасов.

https://ria.ru/20230929/artilleriya-1899332864.html

россия

луганская народная республика

харьковская область

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россия, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность