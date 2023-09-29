https://ria.ru/20230929/sng-1899386530.html

Странам СНГ необходимы сильные ВС из-за обстановки в мире, заявил Шойгу

Странам СНГ необходимы сильные ВС из-за обстановки в мире, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.09.2023

Странам СНГ необходимы сильные ВС из-за обстановки в мире, заявил Шойгу

Военно-политическая обстановка в мире обязывает государства - участники Содружества Независимых Государств иметь сильные вооруженные силы, способные быстро... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:06

2023-09-29T12:06

2023-09-29T15:47

безопасность

сергей шойгу

снг

в мире

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ТУЛА, 29 сен - РИА Новости. Военно-политическая обстановка в мире обязывает государства - участники Содружества Независимых Государств иметь сильные вооруженные силы, способные быстро реагировать на возникающие угрозы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны СНГ в пятницу. "Сегодня мы дадим старт совместной подготовке к празднованию 80-летия Победы наших народов в Великой Отечественной войне, уроки которой до сих пор остаются актуальными. И главный среди них - необходимость иметь хорошо оснащенные и обученные вооружённые силы, готовые адекватно реагировать на вызовы и угрозы. Современная военно-политическая обстановка в мире к этому обязывает", - сказал Шойгу. Он предложил в ходе работы "обсудить глобальную повестку дня, задачи сотрудничества наших оборонных ведомств, способы расширения взаимодействия, укрепления его традиционных направлений и поиска новых".

https://ria.ru/20230922/pro-1897911343.html

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безопасность, сергей шойгу, снг, в мире