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Странам СНГ необходимы сильные ВС из-за обстановки в мире, заявил Шойгу
Странам СНГ необходимы сильные ВС из-за обстановки в мире, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.09.2023
Странам СНГ необходимы сильные ВС из-за обстановки в мире, заявил Шойгу
Военно-политическая обстановка в мире обязывает государства - участники Содружества Независимых Государств иметь сильные вооруженные силы, способные быстро... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:06
2023-09-29T12:06
2023-09-29T15:47
безопасность
сергей шойгу
снг
в мире
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ТУЛА, 29 сен - РИА Новости. Военно-политическая обстановка в мире обязывает государства - участники Содружества Независимых Государств иметь сильные вооруженные силы, способные быстро реагировать на возникающие угрозы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны СНГ в пятницу. "Сегодня мы дадим старт совместной подготовке к празднованию 80-летия Победы наших народов в Великой Отечественной войне, уроки которой до сих пор остаются актуальными. И главный среди них - необходимость иметь хорошо оснащенные и обученные вооружённые силы, готовые адекватно реагировать на вызовы и угрозы. Современная военно-политическая обстановка в мире к этому обязывает", - сказал Шойгу. Он предложил в ходе работы "обсудить глобальную повестку дня, задачи сотрудничества наших оборонных ведомств, способы расширения взаимодействия, укрепления его традиционных направлений и поиска новых".
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безопасность, сергей шойгу, снг, в мире
Безопасность, Сергей Шойгу, СНГ, В мире
Странам СНГ необходимы сильные ВС из-за обстановки в мире, заявил Шойгу
Шойгу: странам СНГ необходимы сильные ВС из-за военно-политической обстановки