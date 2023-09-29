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Шойгу рассказал главам Минобороны стран СНГ про пистолет-пулемет - РИА Новости, 29.09.2023
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14:14 29.09.2023 (обновлено: 19:28 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/shoygu-1899429642.html
Шойгу рассказал главам Минобороны стран СНГ про пистолет-пулемет
Шойгу рассказал главам Минобороны стран СНГ про пистолет-пулемет - РИА Новости, 29.09.2023
Шойгу рассказал главам Минобороны стран СНГ про пистолет-пулемет
Руководители делегаций оборонных ведомств, прибывшие в Тулу на заседание совета министров обороны стран СНГ, посетили АО "Конструкторское бюро приборостроения... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:14
2023-09-29T19:28
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ТУЛА, 29 сен - РИА Новости. Руководители делегаций оборонных ведомств, прибывшие в Тулу на заседание совета министров обороны стран СНГ, посетили АО "Конструкторское бюро приборостроения (КБП) имени академика А.Г. Шипунова".Они осмотрели производственную площадку АО "КБП", где осуществляются работы по серийному выпуску тяжелой военной техники. Гости ознакомились с многоцелевым ракетным комплексом "Корнет-ЭМ" на колесном шасси "Тайфун-К", БМП-2М с боевым отделением "Бережок" и ЗРПК "Панцирь-С1".Также были представлены комплекс средств автоматизированного управления огнём артиллерийских подразделений "Малахит" и образцы стрелково-гранатометного вооружения уже подтвердившие свое высокое качество и эффективность в зоне проведения специальной военной операции.Пояснения по каждому образцу давали конструкторы оружия. Они подробно ответили на все вопросы глав зарубежных военных делегаций. В частности, гостей заинтересовал пистолет-пулемёт производства тульского КБ им. Шипунова, созданный на основании решения министра обороны РФ для комплектования носимого аварийного запаса (НАЗ) лётчиков по опыту военной операции в Сирии.Это была, в том числе, ситуация с майором Романом Филипповым, который погиб 3 февраля 2018 года в Сирии при выполнении служебного долга. Самолет Су-25, которым управлял офицер, был сбит. Майор Филиппов катапультировался и приземлился на территории, подконтрольной боевикам. На земле он отстреливался до последнего патрона от наседавшего противника, а затем подорвал себя и врагов последней гранатой.По этому образцу оружия пояснения коллегам давал Шойгу. Он подробно рассказал об устройстве пистолета-пулемета, его высоких тактико-технических характеристиках. Пистолет-пулемет для НАЗ, в частности, отличается повышенной дальностью стрельбы, увеличенной до сорока патронов емкостью магазина, несколькими типами используемых боеприпасов, различными режимами стрельбы, включая бесшумный.Судя по отзывам, главы делегаций высоко оценили российскую продукцию военного назначения.Руководителей военных делегаций при посещении предприятия сопровождал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
https://ria.ru/20230927/vooruzhenie-1898941141.html
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Шойгу в Конструкторском бюро приборостроения в Туле
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бмп-2м, панцирь-с1, су-25, тула, снг, безопасность, сергей шойгу, в мире
БМП-2М, Панцирь-С1, Су-25, Тула, СНГ, Безопасность, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу рассказал главам Минобороны стран СНГ про пистолет-пулемет

Шойгу рассказал главам МО стран СНГ про пистолет-пулемет для летчиков

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ТУЛА, 29 сен - РИА Новости. Руководители делегаций оборонных ведомств, прибывшие в Тулу на заседание совета министров обороны стран СНГ, посетили АО "Конструкторское бюро приборостроения (КБП) имени академика А.Г. Шипунова".
Они осмотрели производственную площадку АО "КБП", где осуществляются работы по серийному выпуску тяжелой военной техники. Гости ознакомились с многоцелевым ракетным комплексом "Корнет-ЭМ" на колесном шасси "Тайфун-К", БМП-2М с боевым отделением "Бережок" и ЗРПК "Панцирь-С1".
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Также были представлены комплекс средств автоматизированного управления огнём артиллерийских подразделений "Малахит" и образцы стрелково-гранатометного вооружения уже подтвердившие свое высокое качество и эффективность в зоне проведения специальной военной операции.
Пояснения по каждому образцу давали конструкторы оружия. Они подробно ответили на все вопросы глав зарубежных военных делегаций. В частности, гостей заинтересовал пистолет-пулемёт производства тульского КБ им. Шипунова, созданный на основании решения министра обороны РФ для комплектования носимого аварийного запаса (НАЗ) лётчиков по опыту военной операции в Сирии.
Это была, в том числе, ситуация с майором Романом Филипповым, который погиб 3 февраля 2018 года в Сирии при выполнении служебного долга. Самолет Су-25, которым управлял офицер, был сбит. Майор Филиппов катапультировался и приземлился на территории, подконтрольной боевикам. На земле он отстреливался до последнего патрона от наседавшего противника, а затем подорвал себя и врагов последней гранатой.
По этому образцу оружия пояснения коллегам давал Шойгу. Он подробно рассказал об устройстве пистолета-пулемета, его высоких тактико-технических характеристиках. Пистолет-пулемет для НАЗ, в частности, отличается повышенной дальностью стрельбы, увеличенной до сорока патронов емкостью магазина, несколькими типами используемых боеприпасов, различными режимами стрельбы, включая бесшумный.
Судя по отзывам, главы делегаций высоко оценили российскую продукцию военного назначения.
Руководителей военных делегаций при посещении предприятия сопровождал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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