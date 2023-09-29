https://ria.ru/20230929/shoubiz-1899420264.html

Проверка Ани Лорак и иск на Бондарчука: новости шоубиза

Проверка Ани Лорак и иск на Бондарчука: новости шоубиза - РИА Новости, 29.09.2023

Проверка Ани Лорак и иск на Бондарчука: новости шоубиза

Участница "Голоса" Ян Гэ отказалась от 16 лет , проведенных в России; Даня Милохин объяснил, почему его не любят в России, а Светлана Бондарчук подала в суд на своего экс-супруга Федора. Эти и другие новости светской жизни в новом выпуске подкаста "Роман о шоубизе".

2023-09-29T15:00

2023-09-29T15:00

2023-09-29T15:00

роман о шоубизе

общество

технологии

россия

светлана бондарчук

ани лорак

даня милохин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899425277_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_5acf6a64d7d75346bb1bc3aa51c40417.jpg

Проверка Ани Лорак и иск на Бондарчука: новости шоубиза Участница "Голоса" Ян Гэ отказалась от 16 лет , проведенных в России; Даня Милохин объяснил, почему его не любят в России, а Светлана Бондарчук подала в суд на своего экс-супруга Федора. Эти и другие новости светской жизни в новом выпуске подкаста "Роман о шоубизе". audio/mpeg

Проверка Ани Лорак и иск на Бондарчука: новости шоубиза Участница "Голоса" Ян Гэ отказалась от 16 лет , проведенных в России; Даня Милохин объяснил, почему его не любят в России, а Светлана Бондарчук подала в суд на своего экс-супруга Федора. Эти и другие новости светской жизни в новом выпуске подкаста "Роман о шоубизе". audio/mpeg

В этом эпизоде шеф-редактор отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Роман Харрасов рассказывает:1. Зачем Ян Гэ отказалась от 16 лет жизни в России?2. За что граждане России невзлюбили Даню Милохина?3. Сможет ли блогер Лерчек выплатить штраф?4. Почему экс-супруга Федора Бондарчука подала на него в суд?5. Как прошла проверка Ани Лорак на спонсирование ВСУ?________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, светлана бондарчук, ани лорак, даня милохин, вооруженные силы украины, аудио