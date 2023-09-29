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Проверка Ани Лорак и иск на Бондарчука: новости шоубиза - РИА Новости, 29.09.2023
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15:00 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/shoubiz-1899420264.html
Проверка Ани Лорак и иск на Бондарчука: новости шоубиза
Проверка Ани Лорак и иск на Бондарчука: новости шоубиза - РИА Новости, 29.09.2023
Проверка Ани Лорак и иск на Бондарчука: новости шоубиза
Участница "Голоса" Ян Гэ отказалась от 16 лет , проведенных в России; Даня Милохин объяснил, почему его не любят в России, а Светлана Бондарчук подала в суд на своего экс-супруга Федора. Эти и другие новости светской жизни в новом выпуске подкаста "Роман о шоубизе".
2023-09-29T15:00
2023-09-29T15:00
роман о шоубизе
общество
технологии
россия
светлана бондарчук
ани лорак
даня милохин
вооруженные силы украины
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Проверка Ани Лорак и иск на Бондарчука: новости шоубиза
Участница "Голоса" Ян Гэ отказалась от 16 лет , проведенных в России; Даня Милохин объяснил, почему его не любят в России, а Светлана Бондарчук подала в суд на своего экс-супруга Федора. Эти и другие новости светской жизни в новом выпуске подкаста "Роман о шоубизе".
audio/mpeg
Проверка Ани Лорак и иск на Бондарчука: новости шоубиза
Участница "Голоса" Ян Гэ отказалась от 16 лет , проведенных в России; Даня Милохин объяснил, почему его не любят в России, а Светлана Бондарчук подала в суд на своего экс-супруга Федора. Эти и другие новости светской жизни в новом выпуске подкаста "Роман о шоубизе".
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Роман Харрасов рассказывает:1. Зачем Ян Гэ отказалась от 16 лет жизни в России?2. За что граждане России невзлюбили Даню Милохина?3. Сможет ли блогер Лерчек выплатить штраф?4. Почему экс-супруга Федора Бондарчука подала на него в суд?5. Как прошла проверка Ани Лорак на спонсирование ВСУ?________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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общество, технологии, россия, светлана бондарчук, ани лорак, даня милохин, вооруженные силы украины, аудио
Роман о шоубизе, Общество, Технологии, Россия, Светлана Бондарчук, Ани Лорак, Даня Милохин, Вооруженные силы Украины
Роман о шоубизе

Проверка Ани Лорак и иск на Бондарчука: новости шоубиза

Роман о шоубизе
Проверка Ани Лорак и иск на Бондарчука: новости шоубиза
Вчера, 15:00
Читать ria.ru в
Участница "Голоса" Ян Гэ отказалась от 16 лет , проведенных в России; Даня Милохин объяснил, почему его не любят в России, а Светлана Бондарчук подала в суд на своего экс-супруга Федора. Эти и другие новости светской жизни в новом выпуске подкаста "Роман о шоубизе".
В этом эпизоде шеф-редактор отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Роман Харрасов рассказывает:
1. Зачем Ян Гэ отказалась от 16 лет жизни в России?
2. За что граждане России невзлюбили Даню Милохина?
3. Сможет ли блогер Лерчек выплатить штраф?
4. Почему экс-супруга Федора Бондарчука подала на него в суд?
5. Как прошла проверка Ани Лорак на спонсирование ВСУ?
________
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
 
Роман о шоубизеОбществоТехнологииРоссияСветлана БондарчукАни ЛоракДаня МилохинВооруженные силы Украины
 
 
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