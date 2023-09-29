https://ria.ru/20230929/shatdaun-1899569425.html

Шатдаун в США повлияет на помощь Украине в критический момент, заявил Кирби

Шатдаун в США повлияет на помощь Украине в критический момент, заявил Кирби - РИА Новости, 29.09.2023

Шатдаун в США повлияет на помощь Украине в критический момент, заявил Кирби

Возможная остановка финансирования правительства США повлияет на помощь Украине в критический момент, хотя уже согласованных средств должно хватить на ближайшие РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T23:08

2023-09-29T23:08

2023-09-29T23:21

украина

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сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Возможная остановка финансирования правительства США повлияет на помощь Украине в критический момент, хотя уже согласованных средств должно хватить на ближайшие недели, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "У нас достаточно согласованных, но не израсходованных средств на ближайшие недели. Но если мы не получим финансирования, у них не будет необходимых для контрнаступления возможностей в критически важный момент", - сказал Кирби в интервью CNN. Если конгресс не примет бюджет в том или ином виде до 1 октября, то в США случится "шатдаун" - приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия денег. Обе палаты подготовили свои версии краткосрочного бюджета, призванные "шатдаун" предотвратить и выиграть время для продолжения переговоров по поводу полноценного бюджета на 2024 финансовый год. Тем не менее, перспектив согласовать один из вариантов в срок мало: взгляды сторон на то, что должен включать в себя бюджет правительства, сильно разнятся. Помощь Украине стала яблоком раздора как между сенаторами и членами палаты, так и в самой палате. Часть республиканцев в палате выступают против выделения новой помощи Киеву, некоторые и вовсе предлагают перестать поддерживать Украину. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них - запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

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украина, россия, сша, джон кирби, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире