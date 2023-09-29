https://ria.ru/20230929/shatdaun-1899551262.html

Байден из-за возможного шатдауна останется на выходных в Вашингтоне

Байден из-за возможного шатдауна останется на выходных в Вашингтоне - РИА Новости, 29.09.2023

Байден из-за возможного шатдауна останется на выходных в Вашингтоне

Президент США Джо Байден из-за предстоящей 1 октября остановки работы правительства останется на выходных в Вашингтоне и будет получать сведения о ситуации из... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T20:36

2023-09-29T20:36

2023-09-29T20:36

вашингтон (штат)

сша

джо байден

карин жан-пьер

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден из-за предстоящей 1 октября остановки работы правительства останется на выходных в Вашингтоне и будет получать сведения о ситуации из конгресса с согласованием бюджета, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Президент будет находиться в Вашингтоне, наша команда будет оставаться на связи с лидерами конгресса и членами обеих партий. Он будет получать обновления по ситуации в Капитолии", - сообщила она журналистам на вопрос о планах Байдена в связи с предстоящим "шатдауном". Жан-Пьер подчеркнула, что планов выезда Байдена за пределы американской столицы нет. У конгресса и администрации США остается последний рабочий день, чтобы договориться хотя бы о краткосрочном бюджете федерального правительства на новый финансовый год для предотвращения "шатдауна", который, по словам Байдена, обернется катастрофическими последствиями. Признаков консенсуса между республиканцами в Капитолии и демократами в Белом доме по-прежнему не видно.

https://ria.ru/20230928/amerika-1899311001.html

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вашингтон (штат), сша, джо байден, карин жан-пьер, в мире