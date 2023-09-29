https://ria.ru/20230929/sboy-1899487591.html

Пользователи Discord сообщили о сбоях в работе сервиса

Пользователи Discord сообщили о сбоях в работе сервиса - РИА Новости, 29.09.2023

Пользователи Discord сообщили о сбоях в работе сервиса

Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:07

2023-09-29T16:07

2023-09-29T16:07

в мире

технологии

сша

германия

франция

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в интернете. Жалобы начали поступать примерно в 12.30 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано из Британии - 4 тысячи сообщений. Большое количество сбоев наблюдается в США, Германии, Франции, Нидерландах и других странах. По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на плохое соединение с сервером, а также на работу мобильного приложения. Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.

https://ria.ru/20230918/mask-1897040086.html

https://ria.ru/20230928/zaderzhki-1899224974.html

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германия

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2023

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в мире, технологии, сша, германия, франция