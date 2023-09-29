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Пользователи Discord сообщили о сбоях в работе сервиса
Пользователи Discord сообщили о сбоях в работе сервиса - РИА Новости, 29.09.2023
Пользователи Discord сообщили о сбоях в работе сервиса
Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:07
2023-09-29T16:07
2023-09-29T16:07
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в интернете. Жалобы начали поступать примерно в 12.30 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано из Британии - 4 тысячи сообщений. Большое количество сбоев наблюдается в США, Германии, Франции, Нидерландах и других странах. По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на плохое соединение с сервером, а также на работу мобильного приложения. Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.
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в мире, технологии, сша, германия, франция
В мире, Технологии, США, Германия, Франция
Пользователи Discord сообщили о сбоях в работе сервиса
Downdetector: пользователи Discord сообщили о сбоях в работе сервиса