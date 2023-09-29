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Пользователи "Мегамаркет" пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи "Мегамаркет" пожаловались на сбои в работе сервиса - РИА Новости, 29.09.2023
Пользователи "Мегамаркет" пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи в России жалуются на сбои в работе маркетплейса "Мегамаркет", свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:32
2023-09-29T14:32
2023-09-29T14:32
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пользователи в России жалуются на сбои в работе маркетплейса "Мегамаркет", свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. Всего по состоянию на 13.46 мск было зафиксировано 560 отчетов о сбоях "Мегамаркета". На сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Челябинска. "Специалисты маркетплейса уже работают над сложившейся ситуацией. Скоро "Мегамаркет" снова будет доступен на сайте и в мобильном приложении", - прокомментировали РИА Новости в компании. В августе маркетплейс "Сбермегамаркет" провел ребрендинг, обновив свое название и сократив его до "Мегамаркета".
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Пользователи "Мегамаркет" пожаловались на сбои в работе сервиса
Downradar: пользователи "Мегамаркет" жалуются на сбои в работе сервиса