https://ria.ru/20230929/sboi-1899437587.html

Пользователи "Мегамаркет" пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи "Мегамаркет" пожаловались на сбои в работе сервиса - РИА Новости, 29.09.2023

Пользователи "Мегамаркет" пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи в России жалуются на сбои в работе маркетплейса "Мегамаркет", свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:32

2023-09-29T14:32

2023-09-29T14:32

россия

санкт-петербург

москва

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пользователи в России жалуются на сбои в работе маркетплейса "Мегамаркет", свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. Всего по состоянию на 13.46 мск было зафиксировано 560 отчетов о сбоях "Мегамаркета". На сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Челябинска. "Специалисты маркетплейса уже работают над сложившейся ситуацией. Скоро "Мегамаркет" снова будет доступен на сайте и в мобильном приложении", - прокомментировали РИА Новости в компании. В августе маркетплейс "Сбермегамаркет" провел ребрендинг, обновив свое название и сократив его до "Мегамаркета".

https://ria.ru/20230929/sboy-1899408091.html

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россия, санкт-петербург, москва