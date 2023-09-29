https://ria.ru/20230929/sanktsii-1899509159.html
Карасин рассказал, как Россия ответит на санкции Великобритании против ЦИК
Карасин рассказал, как Россия ответит на санкции Великобритании против ЦИК - РИА Новости, 29.09.2023
Карасин рассказал, как Россия ответит на санкции Великобритании против ЦИК
Лучшим ответом на санкции Великобритании против российского Центризбиркома за референдумы в новых регионах станет налаживание в этих субъектах жизни и защита... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:09
2023-09-29T17:09
2023-09-29T17:09
россия
великобритания
григорий карасин
совет федерации рф
санкции в отношении россии
политика
цик рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Лучшим ответом на санкции Великобритании против российского Центризбиркома за референдумы в новых регионах станет налаживание в этих субъектах жизни и защита людей, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Великобритания наложила санкции на ЦИК РФ, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства. Британское правительство считает, что ЦИК РФ "организовала нелегитимные референдумы, проведенные Россией в сентябре 2022 года в незаконно временно контролируемых украинских регионах, и попыталась легитимизировать результаты". "Надо просто налаживать в новых регионах жизнь, защищать людей, их будущее и сегодняшний день. Это и есть ответ. Устраивать по этому поводу пустую полемику - это только в интересах наших недругов", - сказал Карасин. Он отметил, что в этих санкциях "нет ничего удивительного". "Это так называемая "системность мысли" британских политиков и британского истеблишмента. Они будут показательным образом пытаться наказать нас за то, что мы боремся за свободу людей, которые живут на территориях четырех новых субъектов Российской Федерации. Это будет продолжаться без конца", - подчеркнул экс-замглавы МИД РФ. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230928/vybory-1899198513.html
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Россия, Великобритания, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России, Политика, ЦИК РФ
Карасин рассказал, как Россия ответит на санкции Великобритании против ЦИК
Карасин: ответом на санкции против ЦИК станет налаживание жизни в новых регионах