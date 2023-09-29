https://ria.ru/20230929/sanktsii-1899509159.html

Карасин рассказал, как Россия ответит на санкции Великобритании против ЦИК

Карасин рассказал, как Россия ответит на санкции Великобритании против ЦИК - РИА Новости, 29.09.2023

Карасин рассказал, как Россия ответит на санкции Великобритании против ЦИК

Лучшим ответом на санкции Великобритании против российского Центризбиркома за референдумы в новых регионах станет налаживание в этих субъектах жизни и защита... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:09

2023-09-29T17:09

2023-09-29T17:09

россия

великобритания

григорий карасин

совет федерации рф

санкции в отношении россии

политика

цик рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150652/94/1506529402_0:219:4276:2624_1920x0_80_0_0_6cd90353520403fdbb2c6151cff41da7.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Лучшим ответом на санкции Великобритании против российского Центризбиркома за референдумы в новых регионах станет налаживание в этих субъектах жизни и защита людей, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Великобритания наложила санкции на ЦИК РФ, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства. Британское правительство считает, что ЦИК РФ "организовала нелегитимные референдумы, проведенные Россией в сентябре 2022 года в незаконно временно контролируемых украинских регионах, и попыталась легитимизировать результаты". "Надо просто налаживать в новых регионах жизнь, защищать людей, их будущее и сегодняшний день. Это и есть ответ. Устраивать по этому поводу пустую полемику - это только в интересах наших недругов", - сказал Карасин. Он отметил, что в этих санкциях "нет ничего удивительного". "Это так называемая "системность мысли" британских политиков и британского истеблишмента. Они будут показательным образом пытаться наказать нас за то, что мы боремся за свободу людей, которые живут на территориях четырех новых субъектов Российской Федерации. Это будет продолжаться без конца", - подчеркнул экс-замглавы МИД РФ. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230928/vybory-1899198513.html

https://ria.ru/20230913/azerbaydzhan-1896037738.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, великобритания, григорий карасин, совет федерации рф, санкции в отношении россии, политика, цик рф