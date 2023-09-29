https://ria.ru/20230929/sakharozameniteli-1899013246.html

Провоцируют множество болезней. Названы самые опасные сахарозаменители

Провоцируют множество болезней. Названы самые опасные сахарозаменители - РИА Новости, 29.09.2023

Провоцируют множество болезней. Названы самые опасные сахарозаменители

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что популярный во всем мире подсластитель аспартам потенциально канцерогенен. Эксперты рекомендовали не... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:00

2023-09-29T08:00

2023-09-29T08:00

наука

сша

россия

европа

санкт-петербургский государственный университет

здоровье

химия

сахар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898908991_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_972f23a411b77f8ef10bfb72dd8bb671.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Сальма Султанова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что популярный во всем мире подсластитель аспартам потенциально канцерогенен. Эксперты рекомендовали не превышать норму суточного потребления из расчета 40 миллиграммов на килограмм массы тела. Насколько опасны искусственные сахарозаменители и можно ли с их помощью похудеть, разбиралось РИА Новости.Почему мы любим сладкоеУченые полагают, что вкус — первое чувство, которое возникло у нас в ходе эволюции. В человеческой жизни он играет фундаментальную роль: помогает распознать полезные и опасные свойства пищи, влияет на восприятие мира и даже образ мышления. Особое место отведено сладкому вкусу. Мы ощущаем его, когда употребляем продукты, содержащие сахара (глюкозу, сахарозу, фруктозу, мальтозу и лактозу). Широко распространено мнение, что этот тип вкуса развился для того, чтобы легче было искать источники глюкозы, служащей энергетическим топливом для мозга.Молекулы сахаров при попадании на язык сразу начинают стимулировать вкусовые рецепторы. Появляется сигнал, который при помощи G-белков отправляется прямиком в мозг, активируя центр удовольствия.Замена сахаруСахар — простой углевод. В организме он распадается на глюкозу, которую клетки эффективно усваивают. Всякий раз, когда едим сладкое, мы чувствуем прилив сил. Однако врачи давно знают, что чрезмерная любовь к такой еде неблагоприятно влияет на здоровье. Лишний вес, испорченные зубы, сахарный диабет, ревматоидный артрит, сердечная недостаточность, инсульт, инфаркт — вот неполный список проблем, с которыми могут столкнуться люди, в чьем рационе преобладает сахар. Поэтому альтернативу стали искать еще в XIX веке. В 1879-м ученые синтезировали сахарин, и на рынке впервые появились искусственные сахарозаменители. Бум же их потребления пришелся на наши дни.Искусственные сахарозаменители можно разделить на две группы: питательные и непитательные. Первые прибавляют пище определенное количество калорий, наполняя тем самым энергией. Вторые же используются в низких количествах и энергетической ценности не несут. В США разрешено шесть типов синтезированных подсластителей, состоящих из разных химических веществ: аспартам, ацесульфам калия, неотам, сахарин, сукралоза и адвантам. В России их тоже используют.Поскольку в составе сахарозаменителей нет глюкозы, инсулин для их усвоения не требуется. Поэтому их можно потреблять людям с сахарным диабетом, метаболическим синдромом, избыточной массой тела, глюкозотолерантностью, хроническими аллергодерматозами, псориазом, аллергодермитом, гнойничковыми поражениями кожи, угревой сыпью, себореей.Обмануть организмПоскольку искусственные подсластители практически не содержат калорий, многие полагают, что с их помощью можно сбросить вес, не отказывая себе в сладком.Американские ученые решили проверить, какие изменения произойдут в метаболизме людей, если вместо сахаросодержащих напитков предложить им диетические аналоги или воду. В течение года специалисты наблюдали за 203 добровольцами, которых разделили на три группы: первой давали привычные напитки с сахаром, второй — с сахарозаменителями, а последней — простую воду. Значительных различий в наборе веса результаты не показали. Уровни холестерина и триглицеридов тоже почти не поменялись. При этом выяснилось, что участникам, страдающим от абдоминального ожирения (в районе талии), отсутствие сахара в рационе помогло скинуть вес.В свою очередь, нидерландские специалисты выпустили обзор, в котором попытались понять, как подсластители влияют на контроль веса. Метаанализ рандомизированных испытаний снова не показал различий в наборе килограммов у двух групп, которые в течение шести месяцев потребляли сахар либо заменители. Другой метаанализ выявил, что добровольцы, сидящие на альтернативах, похудели сильнее тех, кто довольствовался водой или сахаром. Это позволило авторам предположить, что подсластители могут оказывать как нейтральное, так и благотворное воздействие на долгосрочный контроль массы тела.Искусственные заменители сахара распознаются рецепторами, связанными с G-белком (GPR), а именно — рецепторами семейства T1R. Показано, что при взаимодействии с ними ацесульфам калия, сукралоза и сахарин могут достигать жировой ткани человека, стимулируя тем самым адипогенез. В этой же работе отмечается, что сахарозаменители способны менять состав и функцию кишечной микробиоты, провоцируя дисбактериоз. При этом повышается уровень липосахаридов, возникают эндотоксикоз и хроническое воспаление, что провоцирует накопление жира в нежировых тканях и резистентность к инсулину.Также ученые решили посмотреть, как подсластители влияют на гомеостаз глюкозы (поддержание стабильного уровня глюкозы в крови). В этом процессе важную роль играет желудочно-кишечный тракт. Воздействие искусственных сахарозаменителей на микробиоту и функцию кишечника приводит к тому, что он начинает сильнее всасывать глюкозу. Это повышает общий ее уровень в крови после приема пищи и, следовательно, нарушает гомеостаз.Биологи добавляют, что эти вещества метаболизируются по-разному и, соответственно, в каждом случае вызывают свой эффект. Например, одни компоненты напрямую влияют на микробиоту кишечника, а другие легко перевариваются и усваиваются. Также показано, что взаимодействие подсластителей с семиспиральными рецепторами (GPCR) снижает выработку инсулина.Чем опасны подсластителиКоманда французских исследователей изучила данные о состоянии здоровья и стиле жизни порядка 103 тысяч людей. Просматривая записи о питании, ученые обратили внимание на количество искусственных подсластителей в рационе. Выяснилось, что у злоупотреблявших ими, в особенности аспартамом и ацесульфамом калия, риск развития рака выше.Есть подозрения, что синтезированные альтернативы сахару могут вызывать болезни сердца. Международная группа ученых связала употребление эритрита с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи измерили концентрацию сахарозаменителя в крови у около четырех тысяч жителей Европы и США и обнаружили: те, у кого она превышена, могут в скором времени перенести инсульт или сердечный приступ. Правда, большинству участников было за 60 и они уже находились в группе риска из-за гипертонии или диабета. Авторы решили дополнительно проверить действие эритрита на лабораторных мышах. Впоследствии у животных образовались тромбы.“В экспериментах на животных сахарин при длительном употреблении вызывал рак мочевого пузыря. Цикломат провоцировал атрофию яичек у самцов крыс, поэтому его прием не рекомендуется при почечных нарушениях, беременности и грудном вскармливании. Безопасная доза цикломата — не более 0,8 грамма в сутки. Что касается сахарина, то современные исследования говорят: риска нет, если придерживаться нормы потребления. Суточная доза — не более 0,2 грамма. Кроме того, экспериментальные исследования показали, что ацесульфам калия, аспартам и сахарин усиливают сокращение изолированной мышцы желчного пузыря крыс за счет модуляции Ca2+ каналов L-типа — попросту говоря, провоцируют выброс желчи”, — говорит доцент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ, врач-эпидемиолог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ Лидия Сопрун.По словам эксперта, все заменители сахара обладают сильным желчегонным действием, поэтому могут обострить болезни желчевыводящих путей.“У любого химического вещества есть такое понятие, как “предельно допустимая концентрация”. Если человеку трудно полностью отказаться от глюкозы, он может перейти на сахарозаменители, но учесть при этом медицинские показания и рассчитывать дозу”, — подчеркивает Сопрун.Переход на натуральностьПо словам Лидии Сопрун, из всех подсластителей наиболее безопасна стевия.“Ее лепестки отличает насыщенный витаминный состав, свыше десятка микро- и макроэлементов, различных кислот и минералов. Из ключевых можно отметить витамины группы А, В, С, D, Е и РР, железо, цинк, хром и марганец, кальций, калий, фосфор и селен, кофейную и гуминовую кислоты, эфирные масла и свыше 17 аминокислот, флавоноиды, гликозиды и стевиолы”, — отмечает эксперт.Особое место стевия заняла в диетическом питании, заменив рассыпной и рафинированный сахар, а также его искусственные заменители на химической основе. У травы нулевой гликемический индекс, поэтому она не создает препятствий организму в переработке глюкозы и дальнейшему распределению по клеткам и тканям. Инсулин остается в норме, благодаря чему гликемическая нагрузка отсутствует.“Однако у стевии тоже есть противопоказания. Например, ее не стоит употреблять людям с пониженным давлением, серьезными заболеваниями ЖКТ. Также стевия может вызвать аллергическую реакцию. Некоторые натуральные сахарозаменители, к примеру фруктоза, повышают риск возникновения сердечно-сосудистых патологий. У глюкозы и фруктозы одинаковая молекулярная формула — C6H12O6, по этой причине одно не сможет заменить другое”, — заключает Сопрун.В качестве альтернативы рекомендуют использовать специи, которые снижают тягу к сладкому, улучшают вкусовые качества пищи и существенно тормозят формирование глюкозотолерантности. Среди них кориандр, топинамбур, зеленый чай, апельсины и особенно корица.

https://ria.ru/20210228/sakhar-1599181474.html

https://rsport.ria.ru/20230812/kamni_v_pochkakh-1889690922.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, европа, санкт-петербургский государственный университет, здоровье, химия, сахар, медицина, биология