https://ria.ru/20230929/rebenok-1899511849.html

Омбудсмен рассказал о состоянии мальчика, сбежавшего из детсада в Орле

Омбудсмен рассказал о состоянии мальчика, сбежавшего из детсада в Орле - РИА Новости, 29.09.2023

Омбудсмен рассказал о состоянии мальчика, сбежавшего из детсада в Орле

Трехлетний мальчик, ушедший из детского сада в Орле и попавший под грузовик, находится в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщил детский омбудсмен... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:21

2023-09-29T17:21

2023-09-29T17:27

происшествия

орловская область

орел

россия

дети

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Трехлетний мальчик, ушедший из детского сада в Орле и попавший под грузовик, находится в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщил детский омбудсмен региона. Ранее сообщалось, что ребенок после ДТП был госпитализирован с травмами. Прокуратура и детский омбудсмен региона начали проверки. После инцидента СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело о халатности, в рамках следствия будет дана правовая оценка работе сотрудников детского сада. "Сегодня связался с медучреждением, где находится трехлетний малыш, угодивший вчера под колеса грузовика. Состояние ребенка удовлетворительное, находится в общей палате. Спасибо врачам! Желаю ребенку скорейшего выздоровления", – написал уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский в своем Telegram-канале. В сообществе прокуратуры Орловской области в соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в ведомстве поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, а также вопрос надлежащего оказания ребенку медицинской помощи.

https://ria.ru/20230926/rebenok-1898743011.html

орловская область

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происшествия, орловская область, орел, россия, дети