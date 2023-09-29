Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен рассказал о состоянии мальчика, сбежавшего из детсада в Орле - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 29.09.2023 (обновлено: 17:27 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/rebenok-1899511849.html
Омбудсмен рассказал о состоянии мальчика, сбежавшего из детсада в Орле
Омбудсмен рассказал о состоянии мальчика, сбежавшего из детсада в Орле - РИА Новости, 29.09.2023
Омбудсмен рассказал о состоянии мальчика, сбежавшего из детсада в Орле
Трехлетний мальчик, ушедший из детского сада в Орле и попавший под грузовик, находится в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщил детский омбудсмен... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:21
2023-09-29T17:27
происшествия
орловская область
орел
россия
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258ca019175855614a2568debc19a425.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Трехлетний мальчик, ушедший из детского сада в Орле и попавший под грузовик, находится в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщил детский омбудсмен региона. Ранее сообщалось, что ребенок после ДТП был госпитализирован с травмами. Прокуратура и детский омбудсмен региона начали проверки. После инцидента СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело о халатности, в рамках следствия будет дана правовая оценка работе сотрудников детского сада. "Сегодня связался с медучреждением, где находится трехлетний малыш, угодивший вчера под колеса грузовика. Состояние ребенка удовлетворительное, находится в общей палате. Спасибо врачам! Желаю ребенку скорейшего выздоровления", – написал уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский в своем Telegram-канале. В сообществе прокуратуры Орловской области в соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в ведомстве поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, а также вопрос надлежащего оказания ребенку медицинской помощи.
https://ria.ru/20230926/rebenok-1898743011.html
орловская область
орел
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_164f469e1983c53dd58fba2f99cb43cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орловская область, орел, россия, дети
Происшествия, Орловская область, Орел, Россия, Дети
Омбудсмен рассказал о состоянии мальчика, сбежавшего из детсада в Орле

Омбудсмен: сбежавший из детсада в Орле мальчик находится в стабильном состоянии

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Трехлетний мальчик, ушедший из детского сада в Орле и попавший под грузовик, находится в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщил детский омбудсмен региона.
Ранее сообщалось, что ребенок после ДТП был госпитализирован с травмами. Прокуратура и детский омбудсмен региона начали проверки. После инцидента СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело о халатности, в рамках следствия будет дана правовая оценка работе сотрудников детского сада.
"Сегодня связался с медучреждением, где находится трехлетний малыш, угодивший вчера под колеса грузовика. Состояние ребенка удовлетворительное, находится в общей палате. Спасибо врачам! Желаю ребенку скорейшего выздоровления", – написал уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский в своем Telegram-канале.
В сообществе прокуратуры Орловской области в соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в ведомстве поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, а также вопрос надлежащего оказания ребенку медицинской помощи.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
В Екатеринбурге ребенок сбежал из детсада в первый же день
26 сентября, 15:08
 
ПроисшествияОрловская областьОрелРоссияДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала