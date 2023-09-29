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Омбудсмен рассказал о состоянии мальчика, сбежавшего из детсада в Орле
Омбудсмен рассказал о состоянии мальчика, сбежавшего из детсада в Орле - РИА Новости, 29.09.2023
Омбудсмен рассказал о состоянии мальчика, сбежавшего из детсада в Орле
Трехлетний мальчик, ушедший из детского сада в Орле и попавший под грузовик, находится в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщил детский омбудсмен... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:21
2023-09-29T17:21
2023-09-29T17:27
происшествия
орловская область
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Трехлетний мальчик, ушедший из детского сада в Орле и попавший под грузовик, находится в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщил детский омбудсмен региона. Ранее сообщалось, что ребенок после ДТП был госпитализирован с травмами. Прокуратура и детский омбудсмен региона начали проверки. После инцидента СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело о халатности, в рамках следствия будет дана правовая оценка работе сотрудников детского сада. "Сегодня связался с медучреждением, где находится трехлетний малыш, угодивший вчера под колеса грузовика. Состояние ребенка удовлетворительное, находится в общей палате. Спасибо врачам! Желаю ребенку скорейшего выздоровления", – написал уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский в своем Telegram-канале. В сообществе прокуратуры Орловской области в соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в ведомстве поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, а также вопрос надлежащего оказания ребенку медицинской помощи.
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происшествия, орловская область, орел, россия, дети
Происшествия, Орловская область, Орел, Россия, Дети
Омбудсмен рассказал о состоянии мальчика, сбежавшего из детсада в Орле
Омбудсмен: сбежавший из детсада в Орле мальчик находится в стабильном состоянии