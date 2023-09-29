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Украинская ракета влетела в гостиницу в Енакиево в ДНР
Украинская ракета влетела в гостиницу в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 29.09.2023
Украинская ракета влетела в гостиницу в Енакиево в ДНР
Украинская ракета попала в здание гостиницы в Енакиево в ДНР, сейчас там проживают восстанавливающие город строители из Ленинградской области, сообщил глава... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T20:31
2023-09-29T20:31
2023-09-29T22:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ленинградская область
александр дрозденко
енакиево
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Украинская ракета попала в здание гостиницы в Енакиево в ДНР, сейчас там проживают восстанавливающие город строители из Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале."Ракета прилетела не куда-нибудь, а в гостиницу, где живут ленинградские строители, восстанавливающие город. <… > Жертв нет", — написал он.Как отметил губернатор Ленобласти, испортить таким образом празднование Дня воссоединения Новороссии и Донбасса с Россией не получилось. В новых регионах продолжат восстановление городов, добавил Дрозденко.В июне прошлого года Енакиево и Ленинградская область подписали соглашение о сотрудничестве.
https://ria.ru/20230928/nastuplenie-1898997135.html
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донецкая народная республика, ленинградская область, александр дрозденко, енакиево, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Енакиево, Происшествия
Украинская ракета влетела в гостиницу в Енакиево в ДНР
Ракета ВСУ влетела в гостиницу в Енакиево ДНР, где живут строители из Ленобласти