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Украинская ракета влетела в гостиницу в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 29.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:31 29.09.2023 (обновлено: 22:03 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/raketa-1899549949.html
Украинская ракета влетела в гостиницу в Енакиево в ДНР
Украинская ракета влетела в гостиницу в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 29.09.2023
Украинская ракета влетела в гостиницу в Енакиево в ДНР
Украинская ракета попала в здание гостиницы в Енакиево в ДНР, сейчас там проживают восстанавливающие город строители из Ленинградской области, сообщил глава... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T20:31
2023-09-29T22:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ленинградская область
александр дрозденко
енакиево
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Украинская ракета попала в здание гостиницы в Енакиево в ДНР, сейчас там проживают восстанавливающие город строители из Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале."Ракета прилетела не куда-нибудь, а в гостиницу, где живут ленинградские строители, восстанавливающие город. &lt;… &gt; Жертв нет", — написал он.Как отметил губернатор Ленобласти, испортить таким образом празднование Дня воссоединения Новороссии и Донбасса с Россией не получилось. В новых регионах продолжат восстановление городов, добавил Дрозденко.В июне прошлого года Енакиево и Ленинградская область подписали соглашение о сотрудничестве.
https://ria.ru/20230928/nastuplenie-1898997135.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, ленинградская область, александр дрозденко, енакиево, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Енакиево, Происшествия
Украинская ракета влетела в гостиницу в Енакиево в ДНР

Ракета ВСУ влетела в гостиницу в Енакиево ДНР, где живут строители из Ленобласти

© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской областиПоследствия обстрела Енакиево со стороны ВСУ
Последствия обстрела Енакиево со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской области
Последствия обстрела Енакиево со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Украинская ракета попала в здание гостиницы в Енакиево в ДНР, сейчас там проживают восстанавливающие город строители из Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.
"Ракета прилетела не куда-нибудь, а в гостиницу, где живут ленинградские строители, восстанавливающие город. <… > Жертв нет", — написал он.
© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской областиПоследствия обстрела Енакиево со стороны ВСУ
Последствия обстрела Енакиево со стороны ВСУ
Последствия обстрела Енакиево со стороны ВСУ
© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской области
1 из 2
© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской областиПоследствия обстрела Енакиево со стороны ВСУ
Последствия обстрела Енакиево со стороны ВСУ
Последствия обстрела Енакиево со стороны ВСУ
© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской области
2 из 2
Последствия обстрела Енакиево со стороны ВСУ
© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской области
1 из 2
Последствия обстрела Енакиево со стороны ВСУ
© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской области
2 из 2
Как отметил губернатор Ленобласти, испортить таким образом празднование Дня воссоединения Новороссии и Донбасса с Россией не получилось. В новых регионах продолжат восстановление городов, добавил Дрозденко.
В июне прошлого года Енакиево и Ленинградская область подписали соглашение о сотрудничестве.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛенинградская областьАлександр ДрозденкоЕнакиевоПроисшествия
 
 
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