https://ria.ru/20230929/raketa-1899549949.html

Украинская ракета влетела в гостиницу в Енакиево в ДНР

Украинская ракета влетела в гостиницу в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 29.09.2023

Украинская ракета влетела в гостиницу в Енакиево в ДНР

Украинская ракета попала в здание гостиницы в Енакиево в ДНР, сейчас там проживают восстанавливающие город строители из Ленинградской области, сообщил глава... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T20:31

2023-09-29T20:31

2023-09-29T22:03

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ленинградская область

александр дрозденко

енакиево

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Украинская ракета попала в здание гостиницы в Енакиево в ДНР, сейчас там проживают восстанавливающие город строители из Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале."Ракета прилетела не куда-нибудь, а в гостиницу, где живут ленинградские строители, восстанавливающие город. <… > Жертв нет", — написал он.Как отметил губернатор Ленобласти, испортить таким образом празднование Дня воссоединения Новороссии и Донбасса с Россией не получилось. В новых регионах продолжат восстановление городов, добавил Дрозденко.В июне прошлого года Енакиево и Ленинградская область подписали соглашение о сотрудничестве.

https://ria.ru/20230928/nastuplenie-1898997135.html

донецкая народная республика

ленинградская область

енакиево

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донецкая народная республика, ленинградская область, александр дрозденко, енакиево, происшествия